Τραμπ: Ρωσία ετοιμάσου, οι πύραυλοι θα έρθουν στη Συρία

Απάντηση στην προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα καταρρίψει τυχόν πυραύλους που θα εκτοξευθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις εναντίον συριακών στόχων, έδωσε με το πιο σοκαριστικό μήνυμα που έχει αναρτήσει ποτέ στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump.

Συγκεκριμένα, στο tweet του Αμερικανού προέδρου αναφέρεται ότι "η Ρωσία δεσμεύεται να καταρρίψει όλους τους πυραύλους που θα εκτοξευτούν κατά της Συρίας. Ετοιμάσου Ρωσία, διότι θα έρθουν, ωραίοι και καινούριοι και 'έξυπνοι' πύραυλοι. Δεν θα έπρεπε να είστε εταίροι με ένα ζώο που σκοτώνει τους ανθρώπους του με χημικά και το απολαμβάνει!".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Ακολούθησε και νέο tweet, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία είναι χειρότερη από ποτέ, και αυτό περιλαμβάνει και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?