Το σοκ των πωλήσεων της Apple δεν είναι το μεγαλύτερο από τα δεινά του κλάδου

Του Tim Cuplan

Στις 28 Αυγούστου του 2018, είχα εκπέμψει σήμα κινδύνου.



Μαύρα σύννεφα μαζεύονται πάνω από τον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο.



Το ανησυχητικό είναι ότι η Apple είναι από τις πιο υγιείς εταιρείες του κλάδου.

Στο χείλος του γκρεμού

Η μετοχή της Apple έκανε βουτιά 10% την Πέμπτη μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τις πωλήσεις της. Είχε ήδη υποχωρήσει 28% από την προειδοποίηση μιας στήλης τον Αύγουστο για προβλήματα αποθεματικού στην αλυσίδα εφοδιασμού





Όταν έκανα πρώτη φορά τα μαθηματικά σε μια επιλογή από εννέα εταιρείες - ένα μείγμα από επώνυμες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, συναρμολόγησης προϊόντων και μικροεπεξεργαστών- κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το δεκαετές πάρτι της τεχνολογίας οδηγούνταν σε ένα άσχημο hangover.

Πρόσθεσα τώρα τα νούμερα του τριμήνου του Σεπτεμβρίου στην ίδια ανάλυση, τα οποία περιλαμβάνουν τα επίπεδα των αποθεμάτων, τον κύκλο εργασιών και τους κύκλους μετατροπής μετρητών. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο άσχημη σε σχέση με πριν από τέσσερις μήνες.

Η προειδοποίηση της Apple την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα πιάσει τις προβλέψεις για τις πωλήσεις αποδεικνύει ότι οι αρχικές ανησυχίες είναι αληθινές, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι των δεινών του κλάδου.

Η κινεζική νέμεσις του αμερικανικού κολοσσού, η Xiaomi Corp., θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η κατασκευάστρια των smartphones είχε αυξήσει τα αποθέματά της κατά 62% από τον Δεκέμβριο του 2017 και κατά 22% από τις 30 Ιουνίου Παρότι μπαίνετε στον πειρασμό να αγνοήσετε την κίνηση αυτή ως εποχική ενίσχυση των αποθεμάτων, η αύξηση των 5,3 δισ. γουάν ($770 εκατ.) των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπερβαίνει την αύξηση των πωλήσεων hardware κατά 4,9 δισ. γουάν.



Λάθος κατεύθυνση

Τα αποθέματα συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η Apple ήταν η μόνη που πάτησε φρένο

Η Apple, αντίθετα, μείωσε τα αποθέματά της στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2017. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 19% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, το οποίο συνιστά καλύτερη βάση σύγκρισης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει τον ετήσιο κύκλο ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι παρά το σοκαριστικό guidance, που υποχρέωσε τη μετοχή σε απώλειες 10% την Πέμπτη, η εταιρεία με έδρα το Cupertino είναι σχετικά καλύτερα προετοιμασμένη από άλλες στον κλάδο.

Η Intel Corp. και η Samsung Electronics Co. δεν παρουσιάζουν τόσο κακή εικόνα. Ωστόσο, τα αποθέματα, ο κύκλος μετατροπής μετρητών και ο λόγος αποθεμάτων προς μετρητά της Samsung κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση.



Στα όρια

Δυο από τους δείκτες ταμειακών ροών της Samsung έχουν αυξηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτό δεν είναι καλό





Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι ταϊβανέζικες εταιρείες συναρμολόγησης Hon Hai Precision Industry Co. (γνωστή και ως Foxconn), Pegatron Corp. και Wistron Corp. Οι τρεις τους, καλύπτουν μεγάλες ηλεκτρονικά brands συμπεριλαμβανομένων της Apple, της Sony Corp., της Nintendo Co., της HP και της Dell Inc. Technologies Inc. Προσθέστε την Lenovo Group Ltd. σε αυτό το μείγμα και θα έχετε μια συνεχή άνοδο των αποθεμάτων που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από το σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.



Κλιμάκωση

Η συνεχής αύξηση των αποθεμάτων δεν μπορεί να απορριφθεί ως απλή εποχιακή συσσώρευση



Αυτή την εβδομάδα, η εικόνα για τις εταιρείες της Ταϊβάν θα γίνει πιο σαφής καθώς ανακοινώνουν τις μηνιαίες πωλήσεις Δεκεμβρίου, συνεπώς και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου. Τον Νοέμβριο, η Debby Wu του Bloomberg News μετέδωσε ότι η Foxconn προειδοποίησε τα διευθυντικά της στελέχη ότι έρχονται βαθιές περικοπές κόστους. Μόλις πρόσφατα μου είπαν ότι η μονάδα smartphone, εξαιρουμένης της Apple, FIH Mobile Ltd., απέλυσε ολόκληρες ομάδες στην Ταϊβάν, αναφέροντας μεταξύ άλλων δυσκολίες στην κοινοπραξία HMD Global Oyj-Nokia.

Στελέχη της Foxconn αρνήθηκαν να σχολιάσουν.



Τέτοια περικοπή μπορεί να μην είναι αρκετή για να σώσει τα καθαρά κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών. Όπως σημείωσε η συνάδελφός μου Shira Ovide, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook, υλοποίησε κάποιες χλιαρές στρατηγικές για την καταπολέμηση της επιβράδυνσης της ίδιας της εταιρείας. Άλλοι στη βιομηχανία δείχνουν να στερούνται παντελώς ιδεών.

Ενώ τα αποθέματα και οι αριθμοί μετατροπής μετρητών είναι ιστορικά στιγμιότυπα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κορυφαίοι δείκτες για το καθαρό εισόδημα. Δεδομένου ότι η βιομηχανία τεχνολογίας κινείται γρήγορα, τα απούλητα προϊόντα που μένουν αρκετό καιρό στο ράφι καθίστανται άχρηστα. Και αν οι πωλήσεις του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν τα διογκούμενα αποθέματα, θα προκύψουν τεράστιες απομειώσεις παγίων.