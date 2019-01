Οι ιαπωνικές μετοχές μπορεί να είναι το καταφύγιο σε έναν ζοφερό κόσμο

Του Ronald W. Chan

Οι παγκόσμιοι επενδυτές μετοχών έχουν λόγο να ανησυχούν: οι οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται, τα επιτόκια αυξάνονται και οι εντάσεις στη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ενδέχεται να βλάψουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Αλλά δεν είναι όλα μαύρα. Η Ιαπωνία προσφέρει σε ένα βαθμό βεβαιότητα, με μια σταθερή κυβέρνηση, επεκτεινόμενη οικονομία, βελτιούμενη απόδοση κεφαλαίων και ακμάζοντα τουρισμό.

Οι ιαπωνικές μετοχές δεν αντικατοπτρίζουν αυτούς τους θετικούς παράγοντες. Ο Topix εισήλθε σε bear market το 2018, υποχωρώντας περισσότερο από 22% από το υψηλό του Ιανουαρίου για να διολισθήσει σε χαμηλό δύο ετών. Ο δείκτης ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με τη χειρότερη απόδοση για μήνα Δεκέμβριο σε διάστημα 59 ετών. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, οι διεθνείς επενδυτές έχουν πουλήσει μετοχές αξίας άνω των 48 δισ. δολαρίων.

Αγνοώντας τα καλά νέα

Ο Topix βυθίστηκε το 2018 σε bear market παρά τις εν γένει διευκολυντικές συνθήκες στο εσωτερικό



Πηγή: Bloomberg

Ωστόσο, η χώρα παραμένει σε καλό δρόμο για να καταγράψει τη μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στη μεταπολεμική περίοδο, με 74 διαδοχικούς μήνες ανάπτυξης, σύμφωνα με δημοσιεύμα της Nikkei που επικαλούνταν τη μηνιαία οικονομική έκθεση της κυβέρνησης.

Πράγματι, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές αυξάνονται. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Haruhiko Kuroda, έχει επισημάνει, ειδικότερα, τις γκρίζες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στο εξωτερικό και τη μείωση της ζήτησης για ιαπωνικές εξαγωγές. Εν τω μεταξύ, η αύξηση του φόρου επί των πωλήσεων στο 10% από 8% σήμερα που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2019 θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια κατανάλωση. Παρολ’αυτά, ο Kuroda έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να ανταποκρίνεται αν χρειαστεί μειώνοντας τα επιτόκια, ενισχύοντας την αγορά περιουσιακών στοιχείων και επιταχύνοντας τον ρυθμό της εκτύπωσης χρημάτων.

Το πολιτικό περιβάλλον είναι υποστηρικτικό. Ο πρωθυπουργός Shinzo Abe κέρδισε τις εκλογές ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος το Σεπτέμβριο, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσει φιλοαναπτυξιακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χωρίς ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Το λεγόμενο "τρίτο βέλος" του προγράμματος Abenomics έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την επέκταση της οικονομικής παραγωγής της Ιαπωνίας με τη βελτίωση της ποικιλομορφίας του εργατικού δυναμικού, την προσαρμογή της φορολογίας των επιχειρήσεων και τη μεταρρύθμιση βιομηχανιών που προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό, όπως η γεωργία και η υγειονομική περίθαλψη.

Πολλές ιαπωνικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει κέρδη ρεκόρ τα τελευταία τρίμηνα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τον δείκτη MSCI Japan έχει διπλασιαστεί στο 9,8% από 4,4% το 2012, σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley. Οι βελτιώσεις προήλθαν από τα καλύτερα λειτουργικά περιθώρια και τη μείωση των φόρων, των τόκων και των μη λειτουργικών εξόδων. Ο ROE θα μπορούσε να φτάσει το 12% μέχρι το 2025, σύμφωνα με προβλέψεις της επενδυτικής τράπεζας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Αν και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ιαπωνίας φαίνονται σχετικά καθαρά, τα μειωμένα ποσοστά γονιμότητας παραμένουν προβληματικά. Ο σημερινός πληθυσμός των άνω των 127 εκατομμυρίων αναμένεται να συρρικνωθεί κατά ένα τρίτο σε λιγότερο από 50 χρόνια. Αυτό δεν αποθαρρύνει τον Jesper Koll, διευθύνοντα σύμβουλο του fund διαχείρισης κεφαλαίων WisdomTree Japan Inc., ο οποίος μου είπε πρόσφατα: "Κοίτα τη φωτεινή πλευρά. Η παλαιότερη γενιά θα περάσει τον πλούτο της στην επόμενη και, μαζί με αυτήν, θα έρθει σημαντική νέα αγοραστική δύναμη ".

Παρά τη μείωση της γονιμότητας, άλλοι τομείς της οικονομίας της Ιαπωνίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν βελτίωση, όπως ο τουρισμός. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο συνολικός αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Ιαπωνία ήταν περίπου 5 εκατομμύρια. Φέτος, η χώρα καλωσόρισε 30 εκατομμύρια τουρίστες και με τους 40 εκατομμύρια τουρίστες που αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα το 2020 πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις υποδομές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραδώσουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Όσοι επιλέξουν να επενδύσουν στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του νέου έτους θα πρέπει να επικεντρωθούν σε εταιρείες που εκτίθενται στην εγχώρια κατανάλωση, όπως η Matsumotokiyoshi Holdings Co., μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες φαρμακείων της χώρας, και η Bic Camera Inc., ένα one-stop shop για όλα τα ηλεκτρονικά είδη. Οι τοπικές εταιρείες με διεθνή απήχηση μπορούν επίσης να είναι αξιόλογες επενδύσεις, όπως η εταιρεία αθλητικών παπουτσιών Asics Corp. και η εταιρεία ζαχαροπλαστικής Morinaga & Co.

Πρόταση αξίας

Ο Topix διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο δείκτη μελλοντικής τιμής-κερδών των τελευταίων 5 ετών





Πηγή: Bloomberg

Εκείνοι που αντιτίθενται στην επιλογή μεμονωμένων μετοχών μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ευρεία έκθεση στον Topix. Ο δείκτης μελλοντικής τιμής προς κέρδη για τον δείκτη είναι 11,8 φορές, το χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Στην πραγματικότητα, ήταν λιγότερες από 60 ημέρες την τελευταία δεκαετία που είδαμε τον Topix να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από το σημερινό πολλαπλάσιο.

Εν ολίγοις, η Ιαπωνία είναι έτοιμη για αύξηση των διεθνών επενδύσεων, ωστόσο έχετε κατά νου τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.