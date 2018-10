"Στα τέσσερα τώρα"... οι σύντροφοι του Πάνου Καμμένου

Του Μανόλη Καψή

Κάτι σαν τεθλιμμένοι συγγενείς έμοιαζαν οι "κορυφαίοι" του ΣΥΡΙΖΑ προχθές, στην Κεντρική Επιτροπή. Αντί να ανοίγουν σαμπάνιες για την (δήθεν) έξοδο από τα μνημόνια, (που αποδεικνύεται μία ακόμα αριστερή αυταπάτη, που και αυτή θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά), απολογούνταν για το τρενάκι του Πάνου Καμμένου.

"Με τις δηλώσεις του, τον υποτελή φιλοαμερικανισμό του... επιβαρύνει τη διεθνή θέση της χώρας" απεφάνθη δύσθυμος, λίγο πριν από τη συνεδρίαση, μιλώντας στην ΕφΣυν ο Νίκος Φίλης. Πού οι καλές ημέρες, που η απογευματινή του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήριζε το υβρεολόγιο του υπουργού Άμυνας, ως "τον χειμαρρώδη λόγο Καμμένου, που έξω από τα δόντια κατήγγειλε παλιά και νέα διαπλοκή" (βλ. Εφ.Συν 12.09.18). Τώρα ο "χειμαρρώδης" βλάπτει σοβαρά τη χώρα, όπως ανακάλυψε στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίς. Τώρα; Ξαφνικά;

Ο Νίκος, η Σία, η Τασία και ο φουκαράς ο Σάκης, ανακάλυψαν λοιπόν ότι ο Καμμένος τελικά τους εκθέτει και τους βλάπτει. Κακώς όμως. Είναι και αδιάβαστοι και καθυστερημένοι.

Κατ' αρχάς καθυστερημένοι, γιατί ο Πάνος Καμμένος τους έχει εκθέσει και τους έχει βλάψει ανεπανόρθωτα, από την πρώτη στιγμή που έκαναν μαζί του "κολεγιά". Όπως σχολίασε ο πάντα οξυδερκής Νίκος Φίλης, η προσπάθεια του Πάνου Καμμένου να το παίξει Σαλβινι, του θυμίζει λέει καρικατούρα. Ενώ προφανώς όταν ο Πάνος Καμμένος ούρλιαζε μέσα στη Βουλή απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, "στα τέσσερα τώρα εσείς, στα τέσσερα"... του θύμιζε κάτι από την ομιλία Ομπάμα στην αίθουσα της Γερουσίας. Ή τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Τώρα του θυμίζει Σαλβινι. Ξαφνικά.

Αλλά και αδιάβαστοι. Γιατί αν έμπαιναν στον κόπο να διαβάσουν προσεκτικά τις δηλώσεις Καμμένου στην Ουάσινγκτον, θα διαπίστωναν ότι την κυβερνητική πολιτική προώθησε.

Είπε συγκεκριμένα ο Πάνος Καμμένος στον ομόλογο του J. Mattis: "It is very important for Greece, that the USA deploy military assets in Greece on a more permanent base, not only in Suda Bay, but also in Volos, in Larissa, in Alexandroupoli..." (Μετάφραση: Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, οι ΗΠΑ να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις σε πιο μόνιμη βάση, όχι μόνο στον κόλπο της Σούδας, αλλά και στον Βόλο, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη...)

Δεν είναι ακριβώς νέες "βάσεις του θανάτου", όπως έλεγε στα νιάτα του ο Αλέξης Τσίπρας, και πάντως δεν είναι και καμία έκπληξη. Η κυβερνητική πολιτική είναι, με τις ευλογίες Τσίπρα. Άσχετα αν γίνεται στα μουλωχτά, για να μην ξυπνήσουν τα αντιμπεριαλιστικά ένστικτα του "βαθέος ΣΥΡΙΖΑ".

Στη Λάρισα για παράδειγμα, σταθμεύουν ήδη και επιχειρούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ9 χωρίς οπλισμό. Και τον Αύγουστο, στάθμευσαν επίσης 2 αεροσκάφη 5ης γενιάς F22 Rapton. Στον Βόλο, θα σταθμεύσουν το αμέσως επόμενο διάστημα 40 ελικόπτερα Apache και Black Hawk και θα συμμετάσχουν και σε ευρείας κλίμακας άσκηση στον Όλυμπο. Ενώ το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει χρησιμοποιηθεί ήδη μια φορά, για τη διαπεραίωση ελικοπτέρων της 10ης ταξιαρχίας της αμερικανικής αεροπορίας στρατού προς την Ανατολική Ευρώπη και θα χρησιμοποιηθεί ξανά. (Βλ. Ο χάρτης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Καθημερινή, Βασιλης Νέδος.)

Όλα αυτά φυσικά εν γνώση και με την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί διαμαρτύρονται λοιπόν;

Μα γιατί παρουσίασε και plan B για τα Σκόπια εξανίσταται η Τασία. Ναι, αλλά όπως μας ενημέρωσε ο Πάνος Καμμένος και αυτό το δήθεν plan b, ήταν εν γνώσει του Πρωθυπουργού. Ήξερε ο Αλ. Τσίπρας ότι ο Πάνος Καμμένος θα το "ξεφουρνίσει" στους Αμερικανούς; Αν όχι, θα έπρεπε να τον ανακαλέσει στην τάξη. Δεν το έκανε. Άρα αδίκως κλαίνε οι Συριζαίοι. Όλα συμφωνημένα. Απλώς εκείνοι είναι στην απέξω... Ούτως ή άλλως, οι αμερικανοί ουδεμία σημασία του έδωσαν. Άρα ασκήσεις επί χάρτου, άνευ σημασίας.

Άρα κακώς διαμαρτύρονται; Όχι καλώς διαμαρτύρονται. Γιατί ναι, ο Πάνος Καμμένος και τη χώρα εκθέτει και προκαλεί ζημιά. Όχι στην κυβέρνηση. Στη δημοκρατία και στους θεσμούς της. Αλλά διαμαρτύρονται πολύ καθυστερημένα και πολύ υποκριτικά. Α λα ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.