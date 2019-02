Κέρδη στην Ασία με το βλέμμα στις συνομιλίες Τραμπ-Κιμ

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές περιμένουν την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ.

Οι δύο άντρες έφτασαν στο Ανόι την Τρίτη και θα έχουν αργότερα σήμερα ιδιωτικό δείπνο, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και αύριο με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης των Βορειοκορεατών για την αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Η πρώτη σύνοδος κορυφής είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο στη Σιγκαπούρη.

"Το Βιετνάμ ακμάζει όπως λίγα μέρη στον κόσμο. Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε επίσης, και πολύ γρήγορα, εάν προχωρούσε σε αποπυρηνικοποίηση", αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στο Twitter. "Οι δυνατότητες είναι θαυμάσιες, μία τεράστια ευκαιρία, όπως καμία άλλη στην ιστορία, για τον φίλο μου Κιμ Γιονγκ Ουν. Θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα – πολύ ενδιαφέρον".

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!