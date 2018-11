Πρόβλεψη-"βόμβα" από την SocGen: Διαγραφή από τον δείκτη MSCI ΕΜ για Eurobank, Πειραιώς, Εθνική

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Εκτός δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών "βλέπει" η Societe Generale τις τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, κατά την αναδιάρθρωση των δεικτών που θα γίνει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της SocGen, John Carson και Yohan Le-Jalle, η MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεικτών της στις 13 Νοεμβρίου, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη λίστα που παρουσιάζουν για τις πιθανές προσθήκες και διαγραφές των δεικτών MSCI Ανεπτυγμένων Αγορών και MSCI Αναδυόμενων Αγορών, οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (εκτός της Alpha Bank) θα οδηγηθούν προς την "έξοδο". Οι λόγοι που δίνει η τράπεζα, είναι κυρίως τεχνικοί και αφορούν είτε το μέγεθος της κεφαλαιοποίησής τους είτε το πιο "τεχνικό" κομμάτι που αφορά την εκτιμώμενη μείωση του βάρους του κλάδου στον δείκτη (segment decrease).

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ανεπτυγμένων αγορών, η Societe Generale εκτιμά ότι θα υπάρξουν 27 πιθανές προσθήκες και 22 διαγραφές. Μεταξύ των προσθηκών τοποθετεί τις Asahi Intecc, Kingspan, Lamb Weston, Orpea, Washington H. Soul Pattinson και Welcia. Εκτός MSCI Ανεπτυγμένων Αγορών βλέπει τις Avnet, Goodyear Tire & Rubber Co, Healthscope, Mabuchi Motor, Mediclinic International, New York Community Bancorp, Newfield Exploration Co, Nok, Schaeffler, Stericycle , Tokyo Tatemono και Toll Brothers.

Για τον δείκτη αναδυόμενων αγορών εκτιμά ότι θα υπάρξουν 19 προσθήκες και έως και 70 διαγραφές. Όπως σημειώνουν, ο αριθμός των κινεζικών μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη είναι υπερβολικά υψηλός και θα υπάρξουν έτσι πολλές αυτόματες διαγραφές, ενώ θα υπάρξει πιθανώς σημαντική μείωση του αριθμού των εταιρειών που απαρτίζουν τις κατηγορίες της αγοράς (segment number) όπως η μικρή, η μεσαία και η υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Μεταξύ των πιθανών "adds" τοποθετεί τις Divi's Laboratories, Fila Korea , Gulf Energy Development, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceu, Mesaieed Petrochemical, Muangthai Capital και Zhejiang Supor.

Μερικά από τα μεγαλύτερα πιθανά "deletes", σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της SocGen, είναι οι Moneta Money Bank, Eurobank, Teco Electric and Machinery, Odontoprev, Doha Bank QPSC, Macronix International, Dubai Investments, RusHydro PJSC, Siemens και Bharat Heavy Electricals.

Η SocGen επισημαίνει πως χώρες όπως η Βραζιλία, η Ελλάδα, το Κατάρ, η Πολωνία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες, χρειάζεται να δουν μειώσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εταιρειών που τις αντιπροσωπεύουν στους δείκτες της MSCI, γεγονός το οποίο σχετίζεται με την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών, έστω και αν η MSCI συχνά δεν αποφασίζει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες η SocGen εκτιμά πως ο λόγος που η Eurobank θα βρεθεί εκτός δείκτη έχει να κάνει με τη μείωση του βάρους του κλάδου στον δείκτη (segment decrease), για την Πειραιώς ο λόγος είναι το ύψος της κεφαλαιοποίησης της (size from close) και για την Εθνική Τράπεζα η διαγραφή της επίσης σχετίζεται με την κεφαλαιοποίηση (close size).

Σύμφωνα με την SocGen οι πιθανές εκροές αναμένεται να διαμορφωθούν στα 52,73 εκατ. δολάρια για την Eurobank, στα 17,59 εκατ. δολ. για την Πειραιώς και στα 23,34 εκατ. δολ. για την Εθνική Τράπεζα.

Είναι σαφές πως αν η "προφητεία" της Societe Generale επιβεβαιωθεί αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο "χτύπημα" για τις ήδη σφυροκοπημένες μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ενεργοποιώντας περαιτέρω εκροές από τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε πως πολλές φορές βλέπουμε εκτιμήσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται, αν και παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν να υπάρξει όντως διαγραφή της Πειραιώς.