HSBC: "Εξανεμίζεται" η εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες - υπερβολική όμως η αντίδραση της αγοράς

Η εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες "εξανεμίζεται", τονίζει σε νέα έκθεσή της η HSBC, επισημαίνοντας πως κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών μειώθηκε κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο υποχώρησης της κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών τους τελευταίους πέντε μήνες, μετά την απώλεια περίπου 2,2 δισ. ευρώ τον Μάιο και περαιτέρω 1,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Και ενώ οι πρώτοι δύο πτωτικοί κύκλοι συνδέονταν στενά με την κατάσταση της Ελλάδας, αντανακλώντας τις υπερβολικές φιλοδοξίες για τη μεταμνημονιακή δομή της χώρας (στον πρώτο κύκλο) και τη γενικότερη αποστροφή έναντι του ρίσκου στις αναδυόμενες αγορές (στον δεύτερο κύκλο), η κίνηση του Σεπτεμβρίου έγινε εν μέσω ανόδου των κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές φαίνεται πως έχουν χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη τους στις ελληνικές τράπεζες, επισημαίνει η HSBC, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν επίμονα ερωτήματα ως προς την ικανότητά τους να διατηρήσουν την προ-προβλέψεων κερδοφορία τους, δεδομένου ότι τα οικονομικά τους αποτελέσματα δείχνουν πιέσεις στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, ενώ απουσιάζει εντελώς η ανάπτυξη στα δάνεια. Η αγορά ανησυχεί επίσης, όπως προσθέτει, πως θα ζητηθεί από τις τράπεζες να μειώσουν τα NPEs με πιο κοστοβόρο τρόπο, είτε μέσω μιας συνεχούς πίεσης στην κερδοφορία ή ακόμα χειρότερα, μέσω κατανάλωσης κεφαλαίων.

"Κατανοούμε τις ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με τις top line τάσεις", επισημαίνει, σημειώνοντας πως αναμένει τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) να μειωθούν κατά 13% φέτος, ακολουθούμενα από πτώση 2% και 1% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα. Όμως, ενώ η πίεση στα ΝΙΙ σίγουρα δεν είναι θετική, ωστόσο είναι σημαντικό ότι δεν προέρχεται από ανταγωνιστικές δυνάμεις που οδηγούν σε υποχώρηση της διαρθρωτικής κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, αποτελεί τη συνέπεια της αντιμετώπισης του μεγάλου αποθέματος των προβληματικών assets, είτε λόγω των αναδιαρθρώσεων είτε λόγω των μειωμένων εκθέσεων (μέσω προβλέψεων, πωλήσεων ή ρευστοποιήσεων).

Η επανεμφάνιση των ανησυχιών αναφορικά με τα NPEs είναι λιγότερο κατανοητή, σημειώνει η HSBC. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία υποβολής των τριετών σχεδίων τους στις εποπτικές αρχές. Ενώ η HSBC κατανοεί την αβεβαιότητα, ωστόσο - αν τα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο είναι σωστά - τότε το μέγεθος της μείωσης ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της. Η επιτάχυνση του ρυθμού της οργανικής και ανόργανης μείωσης των NPEs από τις τράπεζες είναι επαρκής μέχρι στιγμής, σημειώνει. Πράγματι πάντως το μείγμα φαίνεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό απ’ όσο ανέμενε, με μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στις πωλήσεις (που έχουν υψηλότερο κόστος), στις τιτλοποιήσεις και στις ρευστοποιήσεις, απ' ό,τι στις αναδιαρθρώσεις, Όμως, το σημαντικό είναι πως οι εποπτικές αρχές φαίνεται πως είναι ακόμη πρόθυμες να δώσουν στις τράπεζες τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο απόθεμα προβληματικών assets με τρόπο που δεν επηρεάζει τα κεφάλαια.

Η αντίδραση της αγοράς φαίνεται υπερβολική, καταλήγει η HSBC, τονίζοντας πως όπως σημείωσε και σε πρόσφατο report της, "τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ελπίζαμε, αλλά καλύτερα από ό,τι φοβόμαστε τώρα" (Worse than was hoped, better than now feared).



Ελευθερία Κούρταλη