Τι βλέπει για το 2018 η Τεχνική Ανάλυση σε αγορές, ευρώ, χρυσό και πετρέλαιο

Από τον Μάνο Χατζηδάκη*

Ξεκίνησε δοκιμαστικά. Έχει γίνει θεσμός και χαιρόμαστε για αυτό. Στις αρχές Δεκεμβρίου πολλοί αναγνώστες της στήλης ζήτησαν να μάθουν αν θα φιλοξενήσουμε και φέτος τις εκτιμήσεις του κ. Μάκη Βελλιανίτη**. Πέρυσι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, έντονης μεταβλητότητας, όπου η άποψη της ανάλυσης από πολλά "παραδοσιακά χρηματιστηριακά σπίτια" έβγαζε προβληματισμό για τη βιωσιμότητα του δεύτερου μεγαλύτερου σε διάρκεια χρηματιστηριακού ράλι όλων των εποχών. Φέτος το ράλι επεκτάθηκε σε διάρκεια άλλους 12 μήνες και λογικό είναι η αναζήτηση αξιόπιστων προγνώσεων να γίνει ακόμα πιο επιτακτική. Για τους λάτρεις των διαγραμμάτων, η ιστορία που γράφτηκε το 2017 ήταν εντυπωσιακά αισιόδοξη και ίσως και εκτός προγραμματισμού με τα τόσα σημαντικά πολιτικά γεγονότα που μεσολάβησαν. Όχι, όμως, και για αυτήν τη στήλη. Και επειδή τα γραπτά μένουν, τέτοια εποχή πέρυσι διαβάσαμε από αυτό το δισέλιδο τα εξής:

- "Γενικός Δείκτης: Το επόμενο κύμα iii θα είναι έντονα ανοδικό, με πρώτο στόχο τις 730 μονάδες και επόμενους τις 850 και 945 μονάδες". (Το 2016 είχε κλείσει κοντά στις 650 μονάδες, το υψηλό της αγοράς σημειώθηκε στις 859 μονάδες.)

- "DAX: Το κύμα 3 έφτασε ήδη στο κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των 11.431 μονάδων. Αν αυτό διασπαστεί ανοδικά με πειστικό τρόπο, τότε ο δρόμος προς νέα ιστορικά υψηλά θα είναι ανοιχτός. Η ισότητα των κυμάτων (1) και (5) δίνει τιμή-στόχο για το (5) τις 12.710 μονάδες. Αν το (5) γίνει ίσο με το 61,8% της ανόδου έως το πέρας του (3), τότε θα φτάσει τις 14.139 μονάδες". (Μένει να επιβεβαιωθεί το δεύτερο σκέλος της πρόβλεψης μέσα στο 2018.)

- "Dow Jones: Η ισότητα των κυμάτων (5) και (1) δίνει τιμή-στόχο για την ολοκλήρωση της ανόδου τις 21.909 μονάδες. Αν το (5) γίνει ίσο με το 61,8% της ανόδου έως το πέρας του (3), τότε θα φτάσει τις 22.845 μονάδες". (Εδώ η ιστορία φάνηκε ακόμα πιο γενναιόδωρη για τον δείκτη.)

"Πετρέλαιο: Όσο τα 27,09 δολάρια/βαρέλι παραμένουν αλώβητα, το Brent θα οδεύει σε όλο και υψηλότερα επίπεδα". (Έμειναν αλώβητα και η χρονιά έκλεισε κοντά στα υψηλά για τον "μαύρο χρυσό".)

Προσωπικά, δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον κ. Βελλιανίτη, ωστόσο από την αρχή της καριέρας μου, το 1999, διάβαζα μανιωδώς τις αναλύσεις του, αρχικά στην εφημερίδα "Express", όπου μία φόρα την εβδομάδα γινόταν εκτενής αναφορά στην πορεία του Γενικού Δείκτη. Ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω να παρακολουθώ την τεχνική του πρόγνωση είναι επειδή: α) Είναι ξεκάθαρη ως προς τον στόχο της ακόμα και αν οι τιμές φαίνονται μακρινές. β) Έχει συνέπεια, ακόμα και όταν πέφτει έξω δεν αφήνει κενά, οι αναθεωρήσεις βασίζονται σε σενάρια. γ) Είναι τεκμηριωμένη ως προς το θεωρητικό της υπόβαθρο.

Η προσέγγιση των εκτιμήσεων δεν γίνεται μόνο με την κλασική ερμηνεία των δεικτών τάσης και τους ταλαντωτές, αλλά αφορά τα κύματα "Elliot". Το πού βρίσκεται, δηλαδή, η κάθε αξία σε σχέση με τα πέντε κύματα τα οποία ερμηνεύουν έναν πλήρη τασικό κύκλο. Ο κ. Βελλιανίτης είναι ναυπηγός διπλωματούχος του ΕΜΠ, ασχολείται με την τεχνική ανάλυση από το 1994 και είναι ο πρώτος που δημοσίευσε στον ελληνικό οικονομικό Τύπο την κυματική ανάλυση Elliott, τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci και την ορθή χρήση των ταλαντωτών RSI και στοχαστικού. Να ποιες είναι οι εκτιμήσεις του για το 2018:

Γενικός Δείκτης: Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ο Δείκτης συνέχισε την ανοδική πορεία, που άρχισε από τις 421 μονάδες του Φεβρουαρίου του 2016. Μέχρι στιγμής έχουμε την ολοκλήρωση δύο κυμάτων: Ι-659 και ΙΙ-517 μονάδες. Τον Ιούλιο ο Δείκτης σημείωσε ένα σημαντικό υψηλό στις 860 μονάδες, που αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο κύμα (1) του ΙΙΙ. Η διόρθωση που επακολούθησε αναπτύχθηκε σε πέντε επιμέρους κύματα, i έως και v, και ολοκληρώθηκε στις 700 μονάδες του Νοεμβρίου. Επειδή οι διορθώσεις ολοκληρώνονται πάντα σε τρία και όχι πέντε κύματα, θεωρούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι στις 700 μονάδες περατώθηκε μόνο το πρώτο κύμα (a) του (2) και η ανοδική αντίδραση που έχει φέρει τον Δείκτη στην περιοχή των 800 μονάδων είναι το κύμα (b) του (2). Έπεται το πτωτικό κύμα (c) του (2), με πρώτο στόχο τις 689 και δεύτερο τις 648 μονάδες. Το ενδεχόμενο οι 700 μονάδες να αποτελούν το πέρας του (2) έχει αξιόλογες πιθανότητες επαλήθευσης, αλλά θα μας απασχολήσει μόνον αν ο Δείκτης διασπάσει πειστικά τις 826 μονάδες, δηλαδή το 78,6% επίπεδο διόρθωσης της πτώσης που προηγήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, βρισκόμαστε ήδη στο κύμα (3) του ΙΙΙ και ο Δείκτης θα οδεύσει με ορμή προς νέα υψηλά, με πρώτο στόχο πλέον τις 1.379 μονάδες.

Το διάγραμμα του Γενικού Δείκτη από τον Αύγουστο του 2015 έως σήμερα



DAX: Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης βρίσκεται στο κύμα (3) ενός πολυετούς κύματος V με αρχή τις 2.189 μονάδες του Μαρτίου του 2003. Το κύμα (3) έχει αρχίσει από τις 3.589 μονάδες του Μαρτίου του 2009. Έχουν ολοκληρωθεί τα τέσσερα πρώτα κύματά του, 1 - 7.600, 2 - 4.966, 3 - 12.391 και 4 - 8.699 μονάδες. Το κύμα 5 βρίσκεται και αυτό στο τελευταίο του κύμα (v), το οποίο άρχισε από τις 11.869 μονάδες του Αυγούστου. Επειδή το (v) βρίσκεται σε πεδίο ιστορικών υψηλών, δεν έχουμε την πολυτέλεια εύρεσης αντιστάσεων με χρήση της κλασικής τεχνικής ανάλυσης. Η αναλογία, πάντως, των κυμάτων Elliott μάς δίνει στόχο ολοκλήρωσης του κύματος 5 και ταυτόχρονα του κύματος (3) τις 14.140 μονάδες. Μετά την ολοκλήρωση του (3) θα ακολουθήσει σημαντική διόρθωση, με απώτερο στόχο τις 8.700 μονάδες.

Το μηνιαίο διάγραμμα του DAX από το 2002 έως σήμερα



Dow Jones: Στο τελευταίο κύμα (5) της πολυετούς ανόδου του βρίσκεται ο πιο γνωστός δείκτης των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης. Η αρχή της ανόδου εντοπίζεται, όπως και σε πολλούς άλλους δείκτες μεγάλων χρηματιστηρίων, τον Μάρτιο του 2009, στις 6.470 μονάδες. Το κύμα (5) έχει αρχίσει από τις 15.503 μονάδες του Φεβρουαρίου του 2017, αλλά αργεί ακόμη να περατωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα δύο του κύματα, 1 και 2, ενώ άγνωστο παραμένει το πέρας του 3, αφού το επιμέρους κύμα (v) από τις 20.380 μονάδες είναι το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κύματα του 3 και κινείται αδιάλειπτα σε νέα ιστορικά υψηλά. Να σημειώσουμε ότι ο Dow Jones είναι ανοδικός στους 13 από τους τελευταίους 14 μήνες και ήδη έχει επιτύχει ένα ανοδικό σερί 9 συνεχόμενων μηνών. Η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη μετά τους 12 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες της περιόδου Μάρτιος 1958 - Φεβρουάριος 1959. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε υπόθεση για το πού θα περατωθεί το κύμα 3 του (5) ή και –ακόμα περισσότερο– ολόκληρο το (5) καθίσταται εντελώς αβάσιμη.

Το μηνιαίο διάγραμμα του Dow Jones από το 2008



Ευρώ: Γενικά ανοδική ήταν η πορεία της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου το 2017, χωρίς αυτό να αλλάζει κατ' ανάγκη τη μακροπρόθεσμη εικόνα, η οποία προς το παρόν παραμένει πτωτική. Μετά το ιστορικό υψηλό του 1,6038 δολαρίου του Ιουλίου 2008, το ευρώ ακολούθησε την αναμενόμενη διόρθωση, και μάλιστα σύνθετης μορφής W-1,2330, X-1,3993 δολάριο (σε τριγωνική μορφή) και Y σε εξέλιξη. Από το Y έχουμε το πρώτο κύμα (a) στο 1,0461 δολάριο και το κύμα (b) να έχει πάρει την μορφή ενός expanded flat a-1,1713, b-1,0352 δολάριο και c σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο τελευταίο κύμα v του c, με αρχή το 1,1553 δολάριο του Νοεμβρίου. Ο πιο πιθανός στόχος-πέρας του v, και μαζί του των c και (b), είναι το 1,2173 δολάριο. Αν αυτός διασπαστεί ανοδικά, τότε όλα θα κριθούν στην περιοχή του 1,26 δολαρίου, όπου έχουμε το 61,8% επίπεδο διόρθωσης της προηγηθείσας πτώσης και την ισχυρή αντίσταση από τη διαγώνια γραμμή της περιόδου 2010-2015. Η αδυναμία διάσπαση μίας εκ των δύο αντιστάσεων και, κυρίως, η καθοδική διάσπαση του 1,1553 δολαρίου θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη του πτωτικού (c) του Y, με στόχο την απόλυτη ισοτιμία ευρώ και δολαρίου.

Το μηνιαίο διάγραμμα του ευρώ



Πετρέλαιο (Brent): Η πορεία του πετρελαίου μετά το πέρας του μεγάλου διορθωτικού κύματος (II) στα 27,06 δολάρια τον Ιανουάριο του 2016 είναι ανοδική... μετ' εμποδίων. Τα ανοδικά κύματα (1)-53,28 δολάρια και 1 του (3)-58,35 δολάρια συνοδεύτηκαν από ελαφρά υψηλότερα χαμηλά διορθώσεων (2)-41,92 και 2 του (3)-44,34 δολάρια. Το κύμα 3 του (3) έχει οδηγήσει έως τώρα το Brent στα 65,80 δολάρια του Νοεμβρίου, αλλά βρίσκεται στο τελευταίο του κύμα v. Αποφασιστικής σημασίας θα είναι η συμπεριφορά του στην περιοχή των 69,60 δολαρίων, δηλαδή του πέρατος του κύματος 4 της πτώσης που προηγήθηκε. Η ανοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου θα οδηγήσει το πετρέλαιο στα 82 και μετά στα 97 δολάρια. Όλο το ανοδικό σενάριο ανατρέπεται με την καθοδική διάσπαση των 44,34 δολαρίων.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα του πετρελαίου (δολάρια/βαρέλι)

Χρυσός

Η πολυετής ανοδική πορεία του χρυσού ολοκληρώθηκε στο ιστορικό υψηλό των 1.921 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2011. Έκτοτε βιώνουμε μια παρατεταμένη διόρθωση, το πρώτο σκέλος της οποίας, δηλαδή το κύμα Α, ολοκληρώθηκε σε πέντε επιμέρους κύματα στα 1.046 δολάρια του Δεκεμβρίου του 2015. Στα δύο τελευταία χρόνια εξελίσσεται η ανοδική διόρθωση B, η οποία έχει σύνθετη μορφή w-1.375, x-1.123 και y σε εξέλιξη. Το έως τώρα υψηλό διόρθωσης είναι ελάχιστα κάτω από τις 1.380 μονάδες, του 38,2% επιπέδου διόρθωσης Fibonacci του Α. Μια καλή ζώνη-στόχος για το πέρας του y και ταυτόχρονα του Β είναι αυτή των 1.452-1.484 δολαρίων. Εκεί συναντάμε την ισότητα των κυμάτων y και w και το 50% επίπεδο διόρθωσης του Α. Σε κάθε περίπτωση και μετά την ολοκλήρωση του B, αναμένουμε το πτωτικό C, με στόχο το 61,8% επίπεδο διόρθωσης, της ανόδου έως τα 1.921 δολάρια, δηλαδή τα 734 δολάρια.

Πώς κινήθηκε σε μηνιαία βάση ο χρυσός από το 2007



*Ο κ. Χατζηδάκης είναι αναλυτής της Beta Χρηματιστηριακή.

Αναδημοσίευση από το Κεφάλαιο της 29ης Δεκεμβρίου