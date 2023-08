Του Χρήστου Χωμενίδη

Αύριο -ή το αργότερο μεθαύριο- ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου του Σύριζα. Καθώς ο Κασσελάκης θεωρείται φίλος του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζεται προσέτι από τον Παύλο Πολάκη, ασκούνται πιέσεις προς τον Νίκο Παππά να αποσυρθεί από την κούρσα. Από την άλλη, η κίνηση των "53" αντιδρά έντονα, ο πρώην διευθυντής μάλιστα του γραφείου του Νίκου Φίλη κύριος Τάκης Κατσαρός κατηγόρησε τον Στέφανο Κασσελάκη ότι διεξάγει προσωπική εκστρατεία, εξαγοράζει δημοσιότητα, στήνει μηχανισμό αυτοπροβολής. Εμμέσως δε πλην σαφέστατα τον χαρακτήρισε "ψώνιο".

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης; Από πού ξεφύτρωσε;

Την ίδια απορία θα είχατε πιθανότατα το 2010, όταν εν μέσω της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους, ορμητικός εισέβαλε στον δημόσιο χώρο ένας καθηγητής πανεπιστημίου, κοσμοπολίτης, σε στενή επαφή με τα πιο σύγχρονα διεθνώς ρεύματα σκέψης και μάς ανήγγειλε πως η μιζέρια που προοιωνιζόταν το μνημόνιο δεν αποτελούσε μονόδρομο. Ότι η χώρα είχε τη δύναμη να αντισταθεί στην ύπουλη θωπεία των τροϊκανών και να χαράξει τη δική της επαναστατική πορεία. Αρκεί οι πολίτες της να το αποφάσιζαν και να εμπιστεύονταν τη ρηξικέλευθη θεώρησή του. Οι πνιγμένοι από τα μαλλιά τους πιάνονται. Αναρίθμητοι Έλληνες γοητεύτηκαν, πίστεψαν, εξιδανίκευσαν τον Γιάνη με ένα νι. Όταν, το 2015, εντάχθηκε στα ψηφοδέλτια του Σύριζα, έλαβε περισσότερους από 135000 σταυρούς. Ο Αλέξης Τσίπρας του ανέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Κασσελάκης δεν διαθέτει μάλλον την επιστημονική σκευή και την ευγλωττία του Βαρουφάκη. Οι πολιτικές του θέσεις, όπως τις εκθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν εντυπωσιάζουν για την πρωτοτυπία τους. Δεν είναι αυτό που λένε "out of the box". Για διαφάνεια μιλάει ο άνθρωπος, για χτύπημα της διαφθοράς, για δικαιότερη φορολόγηση, μείωση του ΦΠΑ και εξομοίωση των μπλοκάκηδων με τους μισθωτούς. Για χωρισμό του κράτους από την εκκλησία. Για ίσα δικαιώματα στις κοινωνικές μειονότητες. Μας τα είπαν κι άλλοι. Όταν άλλωστε η κοινωνία βρίσκεται σε τροχιά ομαλότητας και ανάπτυξης -με δομικές έστω στρεβλώσεις- δεν έχει ανάγκη από μαγικές λύσεις. Ούτε από δραματικές αφηγήσεις. Διεκτραγωδώντας ο Σύριζα στην προεκλογική του εκστρατεία την καθημερινότητα, εμφανίζοντας τους Έλληνες να υποφέρουν το 2023 όσο σχεδόν το 2012, το μόνο που κατάφερε ήταν να συντριβεί.

Εκείνο που κινεί το ενδιαφέρον στον Στέφανο Κασσελάκη δεν είναι οι προτάσεις του. Μα το προφίλ του. Παιδί πλούσιας οικογένειας, η οποία καταστράφηκε -διαβάζω- εξαιτίας του παραδικαστικού κυκλώματος, μετανάστευσε στα δεκατέσσερά του στην Αμερική. Ο θρίαμβός του σε έναν διαγωνισμό μαθηματικών για εφήβους τού έδωσε την ευκαιρία να φοιτήσει στα καλύτερα σχολεία και μια υποτροφία από τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του ιδρύματος Νιάρχος, να λάβει δύο πτυχία από το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Ξεκίνησε τις δημόσιες παρεμβάσεις του αρθρογραφώντας στην εφημερίδα της ομογένειας "Εθνικός Κήρυκας". Ασχολήθηκε παραλλήλως με το επιχειρείν και στα τριάντα του ήταν ήδη ένας ταχέως ανερχόμενος εφοπλιστής. Πολίτης με εντονότατες κοινωνικές ευαισθησίες ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα αρκούνταν στην επαγγελματική επιτυχία και στον πλούτο. Συμμετείχε εθελοντικά στην καμπάνια του Τζο Μπάιντεν. Και έπειτα προσχώρησε στον Σύριζα και αποδέχθηκε μια μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Δεν εντυπωσιαστήκατε ιδιαίτερα; Δείτε τον σε ένα από τα πολλά βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Είναι νεότατος, μόλις τριανταπέντε. Ευειδέστατος, με μια "clean cut” ομορφιά - παρόμοιά της έχουμε να θαυμάσουμε στο πολιτικό μας στερέωμα από την εποχή που εμφανίστηκε ο Παύλος Γερουλάνος. Ξανθός, ευσταλής, γυμνασμένος. Είναι επιπλέον γκέι. Γκέι μοντέρνας κοπής, με μόνιμο σύντροφο, με τον οποίον έχει επισημοποιήσει τη σχέση του, φωτογραφίζονται αγκαλιά με έναν γλυκύτατο σκύλο, σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδί με παρένθετη μητέρα. Μπορεί ο δυστυχής πολιτευτής της "Ελληνικής Λύσης" που τον αντιμετώπισε τηλεοπτικά να επικαλούνταν τα ιερά και τα όσια της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, μεγάλο μέρος όμως του κοινού, σίγουρα οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του, εντυπωσιάστηκαν από τον αστραφτερό και γενναίο Στέφανο Κασσελάκη.

Τι άλλο θέλετε; Εάν ρωτούσατε τo ChatGPT τι σημαίνει προοδευτικός πολιτικός στην Ελλάδα του 2023, θα σας περιέγραφε ή θα σας ζωγράφιζε τον Στέφανο Κασσελάκη.

Προφανώς η δημόσια ζωή μας δεν λειτουργεί -ακόμα τουλάχιστον- με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Στην πιάτσα οι πολιτικοί κρίνονται από τα λόγια και τα έργα τους, περνιούνται από λεπτό κόσκινο, οφείλουν να διαθέτουν υπομονή ιώβεια, επιμονή γαϊδουρινή, να αντέχουν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και ενδεχομένως να τα ανταποδίδουν, να γονατίζουν, να ξανασηκώνονται. Δεν αρκεί ένα ελκυστικό παρουσιαστικό και ένας στρωτός λόγος. Πολύ αμφιβάλλω εξάλλου για το κατά πόσο η ελληνική κοινωνία έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να αναδείξει ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποιον με την ερωτική ιδιαιτερότητα του Στέφανου Κασσελάκη. Το γεγονός και μόνο -εννοείται- ότι ένας διακηρυγμένος ομοφυλόφιλος διεκδικεί την ηγεσία του δεύτερου σε δύναμη κόμματος, γεννά μεγάλη αισιοδοξία.

Το ζήτημα δεν είναι ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πιθανόν να μάς απασχολεί για τα επόμενα τριάντα χρόνια, το πιθανότερο εντούτοις -κατά τη γνώμη μου- είναι να σύντομα να μπουχτίσει και να επιστρέψει στην Αμερική. Είναι το σύνδρομο του μεσσία από τα ξένα.

Όσο βαθιές ρίζες έχει στην κοινωνία μας η οικογενειοκρατία, όσο οι τίτλοι και τα οφίκια μεταβιβάζονται κληρονομικά, άλλο τόσο φαντασιωνόμαστε πως θα έρθει κάποιος από μακριά, σκίζοντας στεριές και θάλασσες, και θα μας αλλάξει τη μοίρα. Στον τόπο του κανείς δεν περνάει για προφήτης. Εκείνον αντιθέτως που έχει διαφορετικό λούστρο, διαφορετικό αέρα, ίσως και μια ελαφρά προφορά, τον ερωτευόμαστε. Αποκαλυπτόμαστε μπροστά του. Θαμπωνόμαστε από τα παράσημά του κι ας φαίνονται με τη δεύτερη μόλις ματιά κίβδηλα. Τρανό παράδειγμα ο "δόκτωρ" Γεώργιος Κοσκωτάς.

Πρόκειται για συλλογική ανάμνηση που ξεκινάει από την περίπτωση του Ελευθερίου Βενιζέλου; Ή του Ιωάννη Καποδίστρια; Αποτελεί επαρχιωτισμό, ξενομανία; Ή όντως ένα φρέσκο βλέμμα πάνω στα δεινά, στις κακοδαιμονίες μας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, αποκαλυπτικό;

Ο μοναδικός πάντως πολιτικός στην Ελλάδα ο οποίος τα συνδύαζε αμφότερα, ήταν και γόνος -γιός πρωθυπουργού- και φερμένος απ’έξω, θριάμβευσε, κυριάρχησε επί δεκαετίες. Ονομαζόταν Ανδρέας Παπανδρέου.

* Ο Χρήστος Χωμενίδης είναι συγγραφέας