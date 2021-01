Erma First: Η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών είναι στο DNA μας

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, έξυπνα συστήματα απολύμανσης



Η ΕRMA FIRST ιδρύθηκε το 2009 από μια ομάδα ειδικών με ισχυρό υπόβαθρο και εξειδίκευση στην τεχνολογία επεξεργασίας νερού και αποβλήτων σε θαλάσσιες εφαρμογές. Αποτελείται από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση, οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν καινοτόμα συστήματα διαχείρισης θαλασσίου έρματος σε συμμόρφωση με την τελευταία νομοθεσία. Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης θαλασσίου έρματος της ERMA FIRST είναι μια αυτόνομη, ευέλικτη και αξιόπιστη επιλογή, κατάλληλη για όλους τους τύπους και τα μεγέθη πλοίων και κατέχει πιστοποίηση έγκρισης τύπου από την Αμερικανική Ακτοφυλακή, έγκριση τύπου από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και πιστοποιητικό τύπου νηογνώμονα από τον LLOYD’S Register. Σήμερα η ΕRMA FIRST έχει έναν περίβλεπτο κατάλογο αναφοράς, ο οποίος αποτελείται από πλοιοκτήτες και ναυπηγεία σε Ελλάδα, Γερμανία, Σκανδιναβία, Κίνα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία, Ιαπωνία, Κορέα, ΗΠΑ κ.λπ.

Ο Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Erma First S.A., αναλύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων, την έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία.

- Είστε ήδη πάνω από μία δεκαετία στον χώρο. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα, αυτό που σας διαφοροποιεί;

Εκτός από την απαίτηση της χρήσης του προϊόντος, ανεξαρτήτως των υφιστάμενων συνθηκών, η τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος, η ανταγωνιστική τιμή, αλλά και η ευελιξία που έχει αποκτήσει η εταιρεία να εκτελεί απαιτητικά έργα σε όλο τον κόσμο συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητά της.

- Πόσο έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις της αγοράς όπου δραστηριοποιείστε;

Οι απαιτήσεις της αγοράς αλλάζουν δυναμικά. Η άρτια εκπαίδευση των πελατών, οι αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν τα προϊόντα μας αλλά και ο μεγάλος ανταγωνισμός αυξάνουν συνεχώς τις απαιτήσεις της αγοράς και συνεπώς συνδράμουν στη βελτίωσή μας ως εταιρεία.

- Δίνετε έμφαση στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Πώς μεταφράζεται αυτό σε επενδύσεις και προσωπικό;

Η έρευνα και ανάπτυξη, είτε στα υφιστάμενα προϊόντα είτε στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι στο DNA της εταιρείας. Ένα σεβαστό ποσοστό του ετήσιου τζίρου της εταιρείας επενδύεται για έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό επενδύεται πρωτίστως σε προσωπικό και μετά σε εκπαίδευση και εξοπλισμό. Είναι αξιοσημείωτο το σχέδιο της εταιρείας να μετασχηματίσει το πρόγραμμα έρευνας από εφαρμοσμένη έρευνα σε πρωτογενή. Στόχος είναι να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα τα οποία δεν βασίζονται σε υπαρκτές τεχνολογίες, αλλά σε νέες, ανεπτυγμένες από την εταιρεία.

- Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα;

Ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της εταιρείας είναι να αποφευχθεί η δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσής της, με την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού της στους επιχειρηματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της. Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου λειτουργίας της εταιρείας πραγματοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η ανθρώπινη υγεία δεν τίθεται σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνονται και προτείνονται μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και δίνεται προτεραιότητα στη διαχείριση των αποβλήτων τοποθετώντας τα σε εγκεκριμένους φορείς και οργανισμούς τελικής διάθεσης, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που στοχεύει στη χρήση αποβλήτων ως πηγή ενέργειας ή την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών.

- Ποιοι είναι οι επόμενοί σας στόχοι;

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας αλλά και της παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματός μας. Το μεγάλο μας όπλο σε αυτό είναι τα χιλιάδες συστήματα σε λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες και η τακτική επικοινωνία μας με τους χειριστές τους.

Ευφυή και ευέλικτα συστήματα έπειτα από συνεχή έρευνα

Το σύστημα διαχείρισης θαλασσίου έρματος είναι ένας κρίσιμος περιβαλλοντικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των ποντοπόρων πλοίων. Στόχος του συστήματος είναι να διαχειρίζεται τις μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού που αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα πλοία για ευστάθεια, ώστε να αποτρέψει τη μεταφορά θαλασσίων ξενικών ειδών μεταξύ διαφορετικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, στα οποία κινούνται τα πλοία. Ο παγκόσμιος οργανισμός ναυτιλίας ΙΜΟ έχει ορίσει τα επιτρεπόμενα όρια απόρριψης ζωντανών θαλάσσιων όντων, με τα οποία όλα τα πλοία πρέπει πλέον να συμμορφώνονται. Τα όρια είναι πολύ αυστηρά και το νερό που απορρίπτεται από τα πλοία πρέπει να είναι σχεδόν αποστειρωμένο.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η εφαρμογή φυσικών, χημικών και άλλων διεργασιών στο νερό ερματισμού, που επιτυγχάνουν την αποστείρωσή του πριν από την απόρριψη στη θάλασσα με τρόπο αποτελεσματικό, οικονομικό και με την ελάχιστη δυνατή μεταβολή ή παρέμβαση στη λειτουργία του πλοίου, που είναι το εμπόριο. Η ERMA FIRST, έπειτα από συνεχή έρευνα και πολλές δοκιμές, ανέπτυξε και συνδύασε τεχνολογίες φίλτρανσης και την τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης θαλασσινού νερού για την παραγωγή χλωρίου σε χαμηλή συγκέντρωση και την τελική αποστείρωση του νερού ερματισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ευφυών, ευέλικτων συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, κατάλληλων για όλους τους τύπους πλοίων.

Η καινοτομία του μηχανήματος της ERMA FIRST είναι πολύπλευρη και έγκειται τόσο στα εξαρτήματα που το αποτελούν όσο και στον ευφυή συνδυασμό και έλεγχό τους.

Α. Τα έξυπνα συστήματα φίλτρανσης, που καταφέρνουν να φιλτράρουν ροές έως 4.000 κυβικά την ώρα, σε επίπεδο φίλτρανσης της τάξης των 40 μm (0,04 χιλιοστών).

Β. Τα ηλεκτρολυτικά κελιά, με επικάλυψη ειδικού μείγματος ευγενών μετάλλων που μπορούν να λειτουργήσουν σε εξαιρετικά χαμηλή αλατότητα, τη μικρότερη παγκοσμίως στην αγορά, κάτι που είναι απαραίτητο για πλοία που εισέρχονται και λειτουργούν σε ποτάμια.

Γ. Ευφυής έλεγχος της λειτουργίας με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του μηχανήματος και δημιουργία αναφορών απόδοσης.

Ε. Μικρά και ευέλικτα συστήματα, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την εγκατάστασή τους στα πλοία.