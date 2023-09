realme c51: H τεχνολογία ξανά στο επίκεντρο

Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, λανσάρει στην αγορά το ολοκαίνουργιο realme C51 στο οποίο έφερε το πρώτο Mini Capsule του Android, το οποίο προσαρμόζεται έξυπνα στην οθόνη.

Πρόκειται για το νέο μοντέλο της realme C series που έρχεται να κατακτήσει την ελληνική αγορά, ικανοποιώντας τις ανάγκες του φανατικού καταναλωτικού κοινού της και προσφέροντάς τους μια ιδιαίτερη εμπειρία χρήσης.Το realme C51 είναι ένα smartphone entry επιπέδου που στοχεύει να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία στους χρήστες του! Το συγκεκριμένο smartphone έχει λεπτό σχεδιασμό 7,99 mm, οθόνη 90 Hz, κάμερα 50 MP AI και μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση 33W!

1. Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής:

Η εργονομία του realme C51 όπως το μέγεθος της συσκευής, το βάρος, είναι κοινά χαρακτηριστικά και στο C53. Όμως η διαφορά είναι ότι το C51 επιτρέπει στους χρήστες να απαλλαγούν από το άγχος εξάντλησης αποθηκευτικού χώρου, γιατί προσφέρει τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στην κατηγορία έως και 128 GB. Επιπλέον εκτός από τον χώρο το C51 έχει και ένα ιδιαίτερο design. Συγκεκριμένα η πίσω πλευρά έχει ένα στιλάτο Glittery design και ένα διπλού τόνου ανακλαστικό + ματ φινίρισμα. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μια από τις δύο χρωματικές παραλλαγές, δηλαδή το πράσινο της μέντας, (Mint Green) ή το ανθρακόμαυρο χρώμα (Carbon Black).

2. Ποιότητα οθόνης και camera:

Το realme C51 διαθέτει κύρια κάμερα 50MP με διάφραγμα f/1.8 και φακό 5P. Ενώ με την υψηλή ανάλυση, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση για να απαθανατίσετε σαφείς λεπτομέρειες στις φωτογραφίες σας. Παράλληλα μπορείτε να βγάλετε μεγάλες φωτογραφίες pixel έως 8160 * 6144. Επιπλέον υπάρχει μια κάμερα selfie 5MP στον μπροστινό μέρος.Για το συγκεκριμένο τηλέφωνο η ανάλυση και η ακρίβεια των χρωμάτων, η φωτεινότητα, και η ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους, διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη εμπειρία για τον κάθε χρήστη. Αντίστοιχα για όσους χρήστες χρειάζονται να έχουν ένα δυνατό streaming ή αναζητούν την δυνατότητα στο κινητό τους, να παίζουν παιχνίδια, το realme C51 είναι το ιδανικό για αυτούς.

3. Επιδόσεις:

Το C51 διαθέτει έναν ισχυρό οκταπύρηνο επεξεργαστή με Cortex-A75 * 2 και Cortex-A55 * 6 και βασίζεται στην τεχνολογία επεξεργασίας 12nm και την GPU Mali-G57, που τρέχει στα 1.82GHz με βαθμολογία αναφοράς Antutu 197.031.

4. NFC

Το C51 υιοθετεί την τεχνολογία κοινής κεραίας NFC για τη βελτίωση της περιοχής σάρωσης NFC κατά 2 φορές και για την αποτελεσματική βελτίωση του ποσοστού ακρίβειας. Με τη δωρεάν σάρωση NFC 360°, μπορείτε να σύρετε σε οποιαδήποτε θέση και γωνία στο επάνω μέρος του τηλεφώνου με μια πολύ βελτιωμένη εμπειρία χρήσης NFC.

5. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας:

Η realme επενδύει και στην γρήγορη φόρτιση . Χάρη στον έξυπνο αλγόριθμο συντονισμού VCVT, το C51 μπορεί να ρυθμίσει έξυπνα την τάση και το ρεύμα, βελτιώνοντας την απόδοση φόρτισης. Επιπλέον, ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης φόρτισης VFC, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης του διαστήματος φόρτισης κατά 90%-100%, μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα φόρτισης έως και 200%. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ασφαλή φόρτισης στην κατά την διάρκεια καθημερινής χρήσης, το C51 υποστηρίζεται καλά από το έξυπνο σύστημα προστασίας πέντε πυρήνων: προστασία υπερφόρτισης, προστασία από υπέρταση, προστασία από υπερβολικό ρεύμα, προστασία από υπερβολική θερμοκρασία και προστασία από ακραίες θήκες.

Η realme με την προσθήκη του C51στην σειρά realme C seiries εκπληρώνει την υπόσχεση του "No Launch without new technology" και πρωτοπορεί για άλλη μια φορά στον τομέα της τεχνολογίας, αφού προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καλύπτοντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.