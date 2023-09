Wizard Performance Based Advertising: Το agency με πελάτες από 6 χώρες που κέρδισε 16 βραβεία

H Wizard Perfornance από την ίδρυσή της έχει μια σταθερά ανοδική πορεία. Η εταιρεία πλέον αριθμεί 15 έμπειρα και υψηλής τεχνογνωσίας στελέχη, με περισσότερες από 70 συνεργασίες, από εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε 6 χώρες, με ειδίκευση στο Performance Advertising, όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Κοκόλης founder and CEO της Wizard Performance Based Advertising.

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τα brands και τις ομάδες marketing τους που μας έχουν εμπιστευτεί, κερδίσαμε 16 βραβεία (5 Gold, 3 Silver, 5 Bronze) για 5 case studies, σε 12 διαφορετικές κατηγορίες μερικές εκ των οποίων είναι οι:

- Πείτε μας δυο λόγια για την ιστορία της Wizard και το team της.

Όλα ξεκίνησαν ως ιδέα, όταν αποφοίτησα απο το τμήμα Μ.Μ.Ε του Παντείου Αθηνών, με ειδίκευση στη διαφήμιση. Από τότε είχα καταλάβει ότι ο χώρος της επικοινωνίας και του marketing είναι ο χώρος που θέλω να ακολουθήσω, και με συνέπεια βρίσκομαι στο χώρο αυτό σχεδόν 20 χρόνια.

Το 2004 εντάχθηκα στην τότε Bold Ogilvy (μετέπειτα Ogilvy) στο τμήμα account management, όπου έμαθα τη διαφήμιση και στρατηγικές marketing και διαφήμισης, δουλεύοντας για εγχώριους και πολυεθνικούς πελάτες όπως BP, Wind, Τρ. Πειραιώς κ.ά.

Το 2010 αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, και δέχτηκα τη θέση του Client Service Director στην Ogilvy Albania όπου και συνέβαλα στην ανάπτυξη του διαφημιστικού κλάδου της χώρας αυτής, δημιουργώντας μαζί με την ομάδα μου αποτελεσματικές καμπάνιες για λογαριασμό των πελατών AMC (Cosmote) και Piraeus Bank (Τρ.Πειραιώς).

Το 2012 συνειδητοποιώντας τις γρήγορες εξελίξεις του κλάδου, ειδικεύχθηκα στα Google Adwords και δημιούργησα ένα χαρτοφυλάκιο πελατών που με οδήγησαν το 2015 στην απόφαση να δημιουργήσω ομάδα digital marketing.

Από τότε έως σήμερα η Wizard έχει μια σταθερά ανοδική πορεία, η οποία πλέον αριθμεί 15 έμπειρα και υψηλής τεχνογνωσίας στελέχη, με περισσότερες από 70 συνεργασίες, από εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε 6 χώρες, με ειδίκευση στο PerformanceAdvertising.

Ουσιαστικά δημιουργούμε στρατηγικές performance marketing, συνδυάζοντας την ανάλυση δεδομένων, την παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου και προηγμένες τεχνικές digital media buying, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των συνεργατών - πελατών μας, σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας και πωλήσεων.

Τα τελευταία 3 χρόνια η Wizard τοποθετείται στα κορυφαία 3 performance marketing agencies,της Ελλάδας, έως 49 στελέχη, με βάση την αξιολόγηση και των αριθμό των βραβευμένων case studies, σταPeak Performance Awards με την υποστήριξη της Google.

Το 2023 είναι άλλη μία καλή χρονιά για τη Wizard. Παρά το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και το ρεκόρ των φετινών συμμετοχών, στα Peak Awards supported by Google, η Wizard τοποθετήθηκε ξάνα μέσα στα 3 κορυφαία performance agencies! Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και συστηματική ανάλυση στις καμπάνιες και στα case studies που δημιούργησε, πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στις πωλήσεις, όσο και στο awareness που δικαίως της άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να σκαρφαλώσει στην κορυφή.

- Best Performance in Retail για λογαριασμό του Cool club, με το case study: "Leveraging Technology for Profit-Driven Bid Optimization”.

- Best Performance Max Campaign για λογαριασμό του Cool club, με το case study: "From Waste to Profit: Product Segmentation with Pmax Campaigns”.

- Best Sales Campaign για λογαριασμό της Kids com SA, με το case study: "Driving Profitability In Sales through Innovative Solutions”.

- Best Google Shopping Ad Campaign για λογαριασμό της Kidscom SA, με το case study: "Maximizing Profitability: An Innovative Shopping Campaign Structure in Google Ads”.

- Best Performance in B2B για λογαριασμό της Enterprise Rent A Car - Όμιλος Σφακιανάκη, με το case study: "Mastering the Art of Tech-Driven Lead Generation”.

- Πείτε μας τι υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία. Ποιά είναι η γκάμα πελατών και πως ωφελούνται από εσάς, με κάποια παραδείγματα.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης και marketing σε E-commerces και Brands, συνδυάζοντας τις παρακάτω υπηρεσίες.

- ανάλυση δεδομένων (αγοράς, επιχείρησης, ανταγωνιστών) με προηγμένα εργαλεία εύρεσης και ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, τάσεων και ανάλυσης κοινών στόχευσης

- δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών marketing βασισμένες στην ανάλυση δεδομένων και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων

- στρατηγική και υλοποίηση brandpersonality, εταιρικής ταυτότητας, εικόνας και δημιουργικού concept, το οποίο εφαρμόζεται σε εταιρικά και προϊόντικά βίντεο, σε εικαστικά διαφημίσεων & περιεχομένου socialmedia

- στρατηγική και υλοποίηση performancemarketing και αγορά digitalmedia μέσων, εφαρμόζοντας bestpractises λύσεις που έχουν ήδη οδηγήσει σε απτά θετικά αποτελέσματα σε προηγούμενες υλοποίησεις μας

- UX UI designτο οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στην στρατηγική marketing μας, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και ταυτόχρονα να αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα του κάθε brand που αναλαμβάνουμε

- SEO (search engine marketing), μια ολοκληρωμένη λύση onpage και offpage ενεργειών, που αποσκοπούν στην αύξηση των οργανικών επισκέψεων και εμφάνισης σε υψηλές θέσεις στο Google, λέξεων-κλειδιών που ψάχνουν οι δυνητικοί πελάτες των συνεργατών μας

- Στρατηγική και παραγωγή περιεχομένου socialmedia και ολοκληρωμένη λύση σχεδιασμού, υλοποίησης περιεχομένου και προώθησης του, στο TikTok, Instagram και άλλα socialmedia

- CRM Marketing, λύση που ολοκληρώνει τις στρατηγικές marketing με στόχο το lead generation. Η λύση αυτή μας βοηθάει να κάνουμε qualification, nurturing, scoring, δημιουργία αυτοματοποιημένων μηνυμάτων και διασύνδεση των πραγματικών δεδομένων πωλήσεων με τις διαφημιστικές μας κάμπανιες, το οποίο κάνει πιο "έξυπνους’’ τους αλγορίθμους των μέσων media που χρησιμοποιούμε.

Ο στόχος μας είναι να έχουμε σταθερές συνεργασίες, μέσω των οποίων αναπτυσσόμαστε από κοινού με τους πελάτες μας.

Μεταξύ αυτών είναι οι:

* AHI Carrier για την οποία έχουμε αναλάβει την προώθηση των brands Carrier και Toshiba για 5 χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτή τη συνεργασία μελετήσαμε και υιοθετήσαμε διάφορες τεχνικές Data Mining. Μία από αυτές είναι ότι αξιοποιήσαμε δημογραφικά, γεωγραφικά και συμπεριφορικά δεδομένα δέκα ετών του πελάτη, μέσω του Data Mining Tool, Rapid Miner Studio και να επιτύχουμε τα παρακάτω Project Goals:

- Αύξησησε converted leads, με χρήση machine learning

- Προχωρημένες τεχνικές βελτιστοποίησης καμπανιών

- Segmentation πελατών

- Πρόβλεψη Leadscoring (αξιολόγηση ποιότητας μελλοντικών leads)

Με όλες αυτές τις ενέργειες πετύχαμε:

- Αύξηση 448% στα Leads

- Αύξηση στο ConversionRate +51%

* Όμιλος Σφακιανάκη για την οποία έχουμε αναλάβει τα brands Enterprise Rent A Car σε 7 χώρες στην Ευρώπη, την Executive Lease + Flex οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του leasing αυτοκινήτου. Σε αυτή τη συνεργασία με το brand Enterprise Rent A Car εφαρμόσαμε τα Enhanced Conversions for Leads στο Google Ad account του πελάτη, για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των φορμών, στην επιλογή bidding strategies, αλλα και στην κατανόηση του αντίκτυπου της διαφημιστικής επένδυσης.

H υλοποίηση έγινε μέσω Google Tag Manager. Όταν ένας πελάτης υπέβαλε μια φόρμα ενδιαφέροντος στο website, κάναμε capture τα first party data όπως email/τηλέφωνο μέσω του gtag. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν κρυπτογραφημενα στο CRM του πελάτη, ώστε να είναι privacycompliant. (GCLID storage is not required). Όταν ο εκάστοτε χρήστης γινόταν εν τελειc ustomer, κάναμε upload πίσω στα GoogleAds την πληροφορία και τα offline conversions αποδίδονταν στην αντίστοιχη καμπάνια.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε πλέον να "biddάρουμε” με βάση τα δεδομένα των offline πωλήσεων, επιτυγχάνοντας μείωση του cost per actualsale.

Με όλες αυτές τις ενέργειες σε σύγκριση με το ακριβώς προηγούμενο διάστημα πετύχαμε τα εξηςαποτελεσματα:

Μείωση Cost Per Lead κατά 35%

Αύξηση Qualified Leads κατά 170%



Altershops, Cool Club, Kidscom και άλλα Eshops για τα οποία παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες omnichannel στρατηγικών, performance marketing, SEO και παραγωγής περιεχομένου στα social media.

Στη συνεργασία μας με το Kidscom χρησιμοποιήσαμε τη στόχευση με στόχο POAS, μέσω ενός Profit Bidding and POAS Marketing Software και ορίζοντας στρατηγικά τις προσφορές με βάση τα επιθυμητά περιθώρια κέρδους, εστιάσαμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαφημιστικών δαπανών και στην αύξηση του κέρδους (profit) και όχι απλά του τζίρου.

Με τη μεθοδολογία μας αυτή επιτύχαμε:

- αύξηση πωλήσεων κατά 50%

- αύξηση conversionrate κατά 46%

- αύξηση κέρδους κατά 22%

καθώς και μια σειρά από διεθνείς συνεργασίες με εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι:

Η Sanoptis που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε επιλεγμένα κέντρα, κυρίως στη Γερμανία και Ελβετία, ενώ από το 2022 επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο δυναμικό της εντάσσονται περισσότερα από 300 οφθαλμολογικά ιατρεία και κέντρα διαγνωστικών και επεμβατικών υπηρεσιών αιχμής σε όλο το φάσμα της Οφθαλμολογίας. Η Wizard θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης για τις κλινικές που θα ενταχθούν στο δίκτυο της Sanoptis και θα εφαρμόσει 360° digital marketing ενέργειες, αξιοποιώντας διαφημιστικές πλατφόρμες όπως Googleads, Facebook/Instagramads, TikTokads, Email Newsletter και δημιουργώντας creative concepts αλλά και πρωτότυπο περιεχόμενο στα social media με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

To Νimd.org. Πρόκειται για νέα διεθνή συνεργασία της Wizard με σκοπό την εξάπλωση των δημοκρατικών αξιών στον Κόσμο. Το ινστιτούτο δημοκρατίας με έδρα την Ολλανδία εμπιστεύτηκε την Wizard για την προώθηση του περιεχομένου και των δράσεων τους, σε περισσότερες από 20 χώρες ανα τον κόσμο.

Ο οργανισμός Nimd έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο, υποστηρίζεται από 7 κόμματα της Ολλανδίας και ξεκίνησε τη δράση του για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας μεταξύ των κομμάτων της Νότιας Αφρικής. Αυτό είχε τόσο θετική επίδραση στο επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους που ο Νέλσον Μαντέλα συνέστησε έντονα στα ολλανδικά πολιτικά κόμματα να επεκτείνουν το έργο τους σε άλλες χώρες. Ως agency με βάση την Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, νιώθουμε υπερήφανοι που μας δίνεται η δυνατότητα να συμβάλλουμε στη διάδοση των αξιών της Δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο.

- Πρόσφατα λανσάρατε νέες μεθοδολογίες και καινοτόμες λύσεις performance + content marketing. Πώς ακριβώς θα βοηθήσει τους συνεργάτες σας;

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας και στο R&D, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμες λύσεις και μεθοδολογίες, μερικές εκ των οποίων είναι οι:

1.CVO μεθοδολογίαγια E-commerces: CVO ή Customer Value Optimization είναι η διαδικασία βελτίωσης του Customer Lifetime Value μέσω Customer Experience, Acquisition και Retention strategies. Είναι μια ongoing διαδικασία που ξεκινάμε την ανάλυση της βάσης δεδομένων του πελάτη (customer database) και συνεχίζει με το optimization των acquisition strategies, του branding, των ad messaging καιτο performance του website.

2.Data Mining τεχνικές, μέσω των οποίων αξιοποιούμε δημογραφικά, γεωγραφικά και συμπεριφορικά δεδομένα ετών του πελάτη, μέσω Data Mining Tools ώστε να πετύχουμε:

- Αύξησησε converted leads,μεχρήση machine learning

- Προχωρημένες τεχνικές βελτιστοποίησης καμπανιών

- Segmentation πελατών

- Πρόβλεψη Leadscoring (αξιολόγηση ποιότητας μελλοντικών leads)

3.OCT* (*OfflineConversionTracking): Mε την εισαγωγή των offline conversions στα GoogleAds, μπορούμε να μετρήσουμε ό,τι συμβαίνει στον offline κόσμο μετά το click (gclid) στη διαφήμιση, τη συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος ή ενός τηλεφώνου, έτσι με τη χρήση προηγμένων call tracking tools και τη διασύνδεση τους με το crm του πελάτη, αξιοποιούμε όλα τα offline conversions, κάνοντας upload όλα τα qualified και converted leads και βοηθάμε τους διαφημιστικούς αλγορίθμους να αποδίδουν τα μέγιστα.

4. POAS Marketing Software: Πρόκειται για στόχευση με στόχο το POAS (Profit On Ad Spend) μια λύση που αποτελεί πιο προχωρημένη μέθοδο σε σχέση με το ROAS (return of ad spend) που εφαρμόζει η πλειοψηφία των agencies.

Χρησιμοποιώντας τη στόχευση POAS, μέσω ενός Profit Bidding and POAS Marketing Software και ορίζοντας στρατηγικά τις προσφορές με βάση τα επιθυμητά περιθώρια κέρδους, εστιάζουμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαφημιστικών δαπανών.

Επιπλέον, κάνουμε ανάλυση της συμπεριφοράς του κάθε προϊόντος ξεχωριστά σε επίπεδο διαφήμισης για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το media waste, καθώς και να ενισχύσουμε τα προϊόντα που πραγματικά συμβάλλουν στην αύξηση κέρδους και όχι απλά τζίρου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κόστη όπως μεταφορικά, packaging, Cost of good sold κ.α.

- Υπήρξε η πανδημία καταλύτης αλλαγών και επαναπροσδιορισμού των marketing στρατηγικών που ακολουθούν τα brands, και πώς εσείς διαφοροποιήστε ως προς αυτές τις εξελίξεις και στις λύσεις που δίνετε;

Η αλήθεια είναι ότι συντελέστηκαν ραγδαίες αλλαγές, σε όλα τα επίπεδα όπως στις καταναλωτικές ανάγκες και συμπεριφορές, αλλά και στις αγορές και πλέον όλα τα agencies οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

Στη Wizard αυτό που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια είναι να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου customer experience στους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με διεθνούς επιπέδου προηγμένη τεχνογνωσία digital marketing. Ο συνδυασμός των παραπάνω 2 είναι το βασικό μάς διαφοποιείο στοιχείο.

Η βασική μας στρατηγική συνοψίζεται στη φράση ‘’προσφέρουμε ό,τι έχουμε υποσχεθεί, κάνοντας εύκολη τη ζωή των συνεργατών μας’’. Αυτό το πετυχαίνουμε δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας που οι ομάδες μας (agency - client) δουλεύουν αρμονικά για τον ίδιο σκοπό και στόχους που έχουμε διαμορφώσει από κοινού, κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων του πελάτη, της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Προκειμένου να διασφαλίζουμε το υψηλό customer satisfaction των συνεργατών μας, μετράμε τον βαθμό ικανοποίησης τους κάθε 6 μήνες, μέσω του NPS (net promoter score) και λαμβάνουμε υπόψη το feedback τους, ώστε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας και την ποιότητα εξυπηρέτησης τους. Η πιό πρόσφατη μέτρηση ήταν 86/100.

Ταυτόχρονα δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας και στο R&D αφομοιώνοντας νέες πρακτικές, τεχνικές και μεθοδολογίες απο το εξωτερικό, που μας βοηθάνε να συνεχίζουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Για τον σκοπό αυτό είμαστε συνδεδεμένοι με διεθνείς ομάδες (networks) Digital Agencies, οι οποίες απαριθμούν >100 Digital Agencies από όλο τον κόσμο, με τα οποία ανταλλάσουμε τεχνογνωσία και αφομοιώνουμε μεθόδους και best practises που ήδη έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλες διεθνείς αγορές (USA, UK, Germany κ.α.).

Παράλληλα, προσωπικά είμαι μέλος του Entrepreneur Organization, μέσω του Greek Chapter, ενός παγκόσμιου οργανισμού με περισσότερους από 17.000 επιχειρηματίες από όλον τον κόσμο. Η συμμετοχή μου στο EO συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική και επιχειρηματική εξέλιξη μου, μεταλαμπαδεύοντας αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές, τις οποίες προσπαθούμε να διοχετεύσουμε σε όλα τα επίπεδα μέσα στην εταιρεία μας. Εδραιώνεται με τον τρόπο αυτό μια κουλτούρα υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ευθύνης και συνέπειας (accountability) εκ μέρους των ανθρώπων μας.

- Ένα σχόλιο για στόχους (οικονομικούς - στρατηγικούς κλπ, πιθανές συνεργασίες ή άνοιγμα σε νέες αγορές για το σύνολο του 2023) και πώς οραματίζεστε την εταιρεία τα επόμενα χρόνια.

Ως ομάδα βρισκόμαστε διαρκώς σε ένα exploration mode και προσπαθούμε να βρούμε διαρκώς ενδιαφέροντα projects που μπορούν να βοηθήσουν εμάς και τους συνεργάτες-πελάτες μας να γινόμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Παράλληλα με το να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν είμαστε και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, μιας που έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης +30% YoY, με πολύ υγιή περιθώρια κέρδους και έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν το 1 εκατ. ευρώ.

Υπό αυτό το πρίσμα, το βασικό μας focus για το 2023-24 είναι να επεκτείνουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό κυρίως μέσω challenging Marketing projects. Παράλληλα στην ελληνική αγορά θέλουμε να αυξήσουμε τα μερίδια αγοράς μας, εστιάζοντας σε υγιής και μακροπρόθεσμες συνεργασίες, με μεσαίου μεγέθους οργανισμούς (>5εκατ. ετήσιο τζίρο).

Μάλιστα εξετάζουμε το productization κάποιων υπηρεσιών μας γύρω από το performance & το lead generation marketing κάτι που θα είναι αρκετά καινοτόμο τόσο για την Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τα φετινά βραβεία επιβεβαιώνουν για τη Wizard ότι η σκληρή δουλειά, η στοχευμένη στρατηγική και η ομαδικότητα, είναι μία αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας. Κάθε τέτοια επιτυχία όμως δεν αποτελεί τελικό σταθμό, αλλά αφετηρία καθώς παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την ομάδα της Wizard, για να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά και να στοχεύσει ακόμα πιο ψηλά!