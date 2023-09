Apple: Τα αποκαλυπτήρια του νέου iPhone 15

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:30

Τη νέα σειρά των iPhone15 παρουσίασε σήμερα η Apple στην πολυαναμενόμενη εκδήλωση της που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο για τα νέα της προϊόντα.

Το iPhone 15 Pro θα ξεκινά στα $999 για 128 gigabytes, όπως και στο μοντέλο του 2022.

Το μοντέλο iPhone 15 Pro Max με τα 256 GB θα κοστίζει $1.199, όπως και το μοντέλο iPhone 14 Pro Max του 2022, αν και η Apple δεν παρουσίασε φέτος το μοντέλο στα 128 GB που είχε χαμηλότερη τιμή. Η Apple διατηρούσε την τιμή στα $1.099 στο iPhone Pro Max από την αρχική του παρουσίαση το 2019.

Τα μοντέλα Pro θα διατίθενται σε μαύρο, λευκό, μπλε και φυσικά χρώματα τιτανίου. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου, με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων να έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η Apple διατήρησε παράλληλα την αρχική τιμή των $799 για το iPhone 15 και των $899 για το iPhone 15 Plus.

Τα iPhone 15 και iPhone 15 Plus θα διατίθενται σε ροζ, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μαύρο χρώμα. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και οι χρήστες θα μπορούν να τα έχουν στα χέρια τους από τις 22 Σεπτεμβρίου.

Το νέο μοντέλο διαθέτει φωτεινότερη οθόνη και κάμερα 48 megapixel καθώς και 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στην μπαταρία της εν μέσω παγκόσμιας πτώσης των πωλήσεων smartphone.

Στο μοντέλο θα υπάρχει δορυφορική συνδεσιμότητα του iPhone 15 μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την κλήση οδικής βοήθειας. Κυκλοφορεί το χαρακτηριστικό με την American Automotive Association (AAA) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

