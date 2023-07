Απεριόριστο ίντερνετ... παντού! Διάβασε πώς!

Μείνε online όπου και εάν βρίσκεσαι!

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον εκ των ων ουκ άνευ. Σε όποιο μέρος του κόσμου και εάν βρίσκεσαι το να παραμένεις συνδεδεμένος αποτελεί ουσιαστικό και πρακτικό μέρος της καθημερινότητάς μας. Είτε μιλάμε για work from home ή.. work from anywhere είτε για μηνύματα, πληροφορίες, πλοήγηση κ.α., το να έχεις μια σταθερή αλλά και γρήγορη σύνδεση στο δίκτυο είναι το σημαντικότερο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τρόπους για να έχεις απεριόριστο ίντερνετ παντού και πάντα!

Hotspot

Η πιο εύκολη λύση για ίντερνετ εν κινήσει είναι το hotspot από τη smartphone συσκευή σου. Καθώς στο κινητό σου έχεις πρόσβαση πάντα (θεωρητικά) σε δεδομένα, μπορείς αυτά τα δεδομένα να τα αξιοποιήσεις γρήγορα και εύκολα από το tablet σου ή το laptop σου. Πρακτικά, αυτό που κάνεις είναι να μετατρέψεις το κινητό σου σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi και να συνδεθούν σε αυτό όσες συσκευές επιθυμείς.

Δημόσια δίκτυα Wi-Fi

Ακόμη και εάν δεν έχεις δεδομένα και θέλεις επειγόντως να συνδεθείς στο ίντερνετ, υπάρχει μια πληθώρα σημείων και περιοχών τα οποία σου προσφέρουν δωρεάν σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi. Από το Wi-Fi του αεροδρομίου μέχρι το free Wi-Fi στο μετρό ή στην καφετέρια, δεν θα ξεμείνεις ποτέ από διαθέσιμο ίντερνετ. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει άλλο θέμα. Αυτό της ασφάλειας. Αν και αποτελούν ευκολία και μπορεί να σε.. σώσουν σε μια στιγμή ανάγκης, όπως για παράδειγμα να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και να μην ξέρεις ποιο λεωφορείο μπορεί να σε πάει στον προορισμό σου, είναι συχνά μη ασφαλή δίκτυα. Γι΄αυτό δεν πρέπει να συνδέεσαι αψηφεί σε τέτοιους είδους δωρεάν Wi-Fi. Σκέψου ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τα προσωπικά σου δεδομένα να κλαπούν από χάκερ και άλλους κακοπροαίρετους ή εγκληματίες. Ιδανικά, εάν καταφύγεις στη λύση αυτή, προτίμησε να το κάνεις χρησιμοποιώντας ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ώστε να προσδώσεις στην ασφάλειά σου ένα επιπλέον επίπεδο.

Οπτικές ίνες

Εντάξει εδώ μιλάμε για το… ιερό δισκοπότηρο των γρήγορων και αξιόπιστων συνδέσεων. Όλοι λίγο πολύ πλέον έχουμε στο σπίτι μας και κυρίως στο γραφείο, δίκτυο οπτικών ινών. Πώς όμως δουλεύει; Με απλά λόγια, χρησιμοποιεί λεπτές ίνες γυαλιού ή πλαστικού για τη μετάδοση δεδομένων ως παλμούς φωτός, παρέχοντας αστραπιαίες ταχύτητες και χαμηλή καθυστέρηση. Αρκετές εταιρείες προσφέρουν έξυπνα πακέτα σταθερού και κινητού ίντερνετ τα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε εξασφαλίζοντας γρήγορο ίντερνετ παντού!

Κοινόχρηστα Wi-FI

Όπου και εάν βρεθείς πλέον, θα εντοπίσεις αρκετά μέρη στα οποία θα παρέχεται δωρεάν και πιο ασφαλές Wi-Fi σε σύγκριση με κάποια άλλα δημόσια δίκτυα. Μιλάμε για βιβλιοθήκες και άλλους χώρους πολιτισμού, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.α. Δεν θα ήταν βέβαια συνετό να επαναπαυτείς στην ασφάλεια αυτών των δικτύων διότι μπορεί και να την… πατήσεις. Είπαμε, κάθε ξένο Wi-Fi δίκτυο δεν θα πρέπει να το εμπιστεύεσαι ποτέ πλήρως. Γι’ αυτό το λόγο είναι καλό να μπαίνεις πάντα στο διαδίκτυο μέσω VPN.

Πακέτα ίντερνετ

Αν δεν είσαι και πολύ της λύσης του hotspot ή απλώς δεν έχεις πολλά GB ίντερνετ διαθέσιμα στο κινητό σου, τότε ψάχνεις έτοιμα πακέτα ίντερνετ! Μπορείς να βρεις αρκετά και διαφορετικά πακέτα στους παρόχους τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις άμεσα όπου και εάν βρίσκεσαι χωρίς προφανώς να απαιτείται η χρήση σταθερής γραμμής.

Αν πάλι επιλέξεις κάποιο πακέτο για το smartphone σου, τότε μπορείς με τη χρήση του κατάλληλου ρούτερ να δημιουργήσεις ένα τρομερά γρήγορο δίκτυο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τοποθετήσεις απλά την κάρτα SIM σου στο Router!