Η ESA μετέδωσε για πρώτη φορά εικόνες από τον πλανήτη Άρη

Σταθμός στην ιστορία της ESA, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας αποτελεί η σημερινή ημέρα, καθώς για πρώτη φορά, μεταδόθηκαν ζωντανά πλάνα από τον πλανήτη Άρη.

"Για να γιορτάσετε τα 20ά γενέθλια του #MarsExpress (μη επανδρωμένη διαπλανητική αποστολή στον Άρη), θα έχετε την ευκαιρία να πλησιάσετε όσο πιο κοντά μπορείτε σε μια ζωντανή θέα από τον Κόκκινο Πλανήτη" αναφέρει στην ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Δείτε το βίντεο:

