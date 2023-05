CEO της OpenAI σε Κογκρέσο: "Απαραίτητη η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης"

"Οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν ρυθμιστικό πλαίσιο στις εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης" επισήμανε ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI και δημιουργός του ChatGPT Σαμ Άλτμαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ο Άλτμαν τόνισε χαρακτηριστικά ότι "η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη".

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της συνεργαζόμενης με τη Microsoft, OpenAI, υποστήριξε την ανάγκη ύπαρξης απαιτήσεων αδειοδότησης και καταχώρησης των προδιαγραφών της τεχνητής νοημοσύνης, για συγκεκριμένες λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα μπορεί να διατηρεί κάποια πρότυπα ασφαλείας για τις εταιρείες του κλάδου. Όπως, για παράδειγμα, να δοκιμάζουν τα συστήματά τους πριν αυτά γίνουν διαθέσιμα στο κοινό.

