Ο "νονός" της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί για τους κινδύνους και παραιτείται από την Google

Ένας πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης παραιτήθηκε από την Google ώστε να μπορεί να μιλάει ελεύθερα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι υπολογιστές μπορεί να γίνουν εξυπνότεροι από τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από ό,τι ο ίδιος και άλλοι ειδικοί ανέμεναν.

"Παραιτήθηκα ώστε να μπορώ να μιλάω για τους κινδύνους από την AI χωρίς να πρέπει να σκεφτώ με ποιον τρόπο αυτό θα επηρεάσει την Google", έγραψε στο Twitter ο Τζέφρι Χίντον.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.