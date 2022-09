9ο Technology Forum: Μια "dream team" της Silicon Valley στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη

Έξι από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του χώρου της καινοτομίας και της τεχνολογίας παγκοσμίως, στην πλειονότητά τους με πολυετή παρουσία στη Silicon Valley, θα βρεθούν στις 29 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν ως keynote speakers στο 9ο Technology Forum, μεταφέροντας στην ελληνική πραγματικότητα τις απόψεις και την εμπειρία τους από την "πρώτη γραμμή" της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής και τις τάσεις που τώρα γεννιούνται σε πολλαπλά πεδία: τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, metaverse και εικονική πραγματικότητα στο gaming και τον κινηματογράφο, η νέα γενιά της κινητικότητας, διασυνδεμένα συστήματα, Ιντερνετ των Πραγμάτων, προηγμένες τεχνικές προσομοίωσης συστημάτων και συμπεριφορών, cloud και data.

Με πρέσβη τον πρώτο Έλληνα Ολυμπιονίκη πληροφορικής, serial entrepreneur και μέντορα Απόστολο "Τόλη Λέριο", το φετινό Technology Forum φέρνει την "κοιλάδα του πυριτίου" (και όχι μόνο) εγγύτερα στη Θεσσαλονίκη, με τους keynote speakers να δηλώνουν πρόθυμοι για συναντήσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Διαδικτυακά θα μιλήσει την Πέμπτη από το Τόκιο (στις 14.15-15.00) ο Chief Digital Officer της Toyota Motor Corporation και CEO της Woven Planet Holdings, Τζέιμς Κάφνερ (James Kuffner), με θέμα την ανθρωποκεντρική κινητικότητα, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα "Αξιοποιώντας την τεχνολογία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και εθνικών προκλήσεων" (15.15-15.45).

Οι εργασίες του φόρουμ θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί, στο συνεδριακό κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", με ημίωρη ομιλία με φυσική παρουσία του Νικολά Περονί (Nicolas Perony), συμπεριφορικού επιστήμονα και ερευνητή της Τεχνητής Νοημοσύνης, που το 2021 πούλησε τη νεοφυή επιχείρησή του, "ΟΤΟ.ai", στον κολοσσό της "Unity", η οποία την εξαγόρασε με σκοπό να διασφαλίσει την ασφαλή αλληλεπίδραση σε διαδικτυακά παιχνίδια. Σήμερα, ο Περονί είναι επικεφαλής μηχανικός για τις λύσεις που αφορούν την κοινότητα της Unity, ενώ πριν από αυτό έχει υπάρξει επικεφαλής της ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης στη "Hyperloop Transportation Technologies" (Hyperloop TT). Η ομιλία του Νικολά Περονί (9.30-10.15) έχει τίτλο "Prosociality in the Metaverse".

Στις 10.15 τη σκυτάλη θα παραλάβει, επίσης με φυσική παρουσία, ο Λάρι Κάτλερ (Larry Cutler), συνιδρυτής της εταιρείας VR animation, "Βaobab Studios", που έχει μέχρι στιγμής κερδίσει εννέα βραβεία "Emmy". Ο Κάτλερ έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στις ταινίες "Toy Story 2", "Monster's Inc" και "A Bugs Life" της "Pixar Animation Studios", οι οποίες απέδωσαν συνολικά έσοδα περίπου 1,5 δισ. δολ. στο box office, ενώ έχει δουλέψει επί 10 χρόνια για έναν ακόμα κολοσσό του Χόλιγουντ, την "Dreamworks Animation", ως επικεφαλής τεχνολογίας χαρακτήρων παγκοσμίως (Global Head of Character Technology). Τίτλος της ομιλίας του (10.15- 11.00): "Τhe future of Storytelling: Making you Matter through interactivity, immersion and the Μetaverse".

Στις 11.20 στο βήμα θα ανέβει ο Αμερικανός επενδυτής και educator Στιβ Σιεσίνσκι (Steve Ciesinski), ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της "Kalele Partners", διεθνούς εταιρείας επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρώην πρόεδρος ενός ερευνητικού κολοσσού: του SRI International, γνωστού στο παρελθόν ως "Stanford Research Institute, ενός από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο, γνωστού για τις πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες και προϊόντα που αναπτύσσει, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή βοηθός της Apple "Siri", αλλά το ποντίκι των υπολογιστών. Τίτλος ομιλίας (11.20-12.05): "Learn while doing: University-inspired innovation and entrepreneurship").

Για την "ευφυία πραγματικού χρόνου" και τη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων, θα μιλήσει -επίσης με φυσική παρουσία- η βραβευμένη επιστήμονας πληροφορικής, Αναστασία Αϊλαμάκη, η οποία έχει διδάξει πληροφορική επί οκταετία στο περίφημο "Carnegie Mellon University" στις ΗΠΑ και σήμερα είναι καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL). Η Αϊλαμάκη είναι επίσης συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της "RAW Labs SA", εταιρείας με έδρα την Ελβετία, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων για την ανάλυση ετερογενών Μεγάλων Δεδομένων από πολλαπλές πηγές, με πελάτες, κατά καιρούς, επιχειρήσεις-κολοσσούς όπως οι "Nestle", "Credit Suisse" και "Huawei". Τίτλος της ομιλίας της (12.05-12.50): "From Lots of Code to NoCode: a RAW approach to real- time intelligence".

Πολύτιμες πληροφορίες και "τρικ" για την επένδυση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση θα μοιραστεί με τους/τις παρευρισκόμενους/ες ο Μανίς Κοτάρι (Manish Kothari), ιδρυτικός εταίρος -μαζί με τον πρώην CEO της Google, Eric Schmidt- της "First Spark Ventures", η οποία αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, που επενδύει σε επιχειρηματικά εγχειρήματα πρώιμου σταδίου deep tech (βαθιάς τεχνολογίας). Ο Κοτάρι έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του "SRI International", όπου συνέβαλε καθοριστικά στη "νομισματοποίηση" της διανοητικής περιουσίας του ιδρύματος. Τίτλος ομιλίας (16.00-16.45): "What I learned when I went from being an operator to being a VC: Insider tips and tricks".

Για διασυνδεμένα συστήματα θα μιλήσει η ανεξάρτητη επενδύτρια Τζιλ Φορντ (Jill Ford), που υπήρξε πρώτη πρόσληψη -και επικεφαλής- της "Toyota Ventures", αλλά και επικεφαλής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της πόλης του Ντιτρόιτ μετά τη χρεοκοπία της. Προηγουμένως ηγήθηκε της παγκόσμιας διανομής της "Disney Mobile" σε κατασκευαστές κινητών συσκευών και της "Motorola" παγκόσμιας χρήσης games. Η Φορντ ίδρυσε επίσης εταιρία στη Γκάνα, η οποία ανακάλυπτε και χρηματοδοτούσε νέους επιχειρηματίες. Τίτλος ομιλίας (16.45- 17.30): "Connected systems".

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνεται ακόμα ο serial tech entrepreneur Σωτήρης Μπαντάς, ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics Inc., ο οποίος ήταν προηγουμένως συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας της Helic, η οποία εξαγοράστηκε από την Ansys). Τίτλος ομιλίας (15.00-15.15): "Ηow AI and Machine Learning enable safer and more abundant food systems".

Το 9ο Technology Forum συνδιοργανώνει ομάδα φορέων, μεταξύ των οποίων και το Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Helexpo), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), η Ελληνική εταιρία επιστημόνων και επαγγελματιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΕΠΥ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (ΥΜΑΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ), η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ), ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), το 3B ICT Network (3B-ICT), η Enterprise Greece (EG), το CITY College-University of York (CC), Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Thess INTEC).

