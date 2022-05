The cloud-first CEO

Tο cloud ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής των επιχειρήσεων και των CEOs

Η cloud στρατηγική πρέπει να πηγάζει από την ανώτερη διοικητική ομάδα και πρωτίστως τον/την CEO. Για την ακρίβεια, δεν είναι απλώς μια cloud στρατηγική, αλλά μια επιχειρησιακή στρατηγική υποστηριζόμενη από ψηφιακές δυνατότητες.

Η πανδημία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η τεχνολογία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την επιχειρηματική επιτυχία, έχοντας μάλιστα ωθήσει τους περισσότερους οργανισμούς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στο υπολογιστικό νέφος. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο αποκτούν υπολογιστική και στρατηγική ευελιξία, αλλά και πρόσβαση στις παγκοσμίου επιπέδου τεχνολογικές δυνατότητες των cloud hyperscalers.

Κατερίνα Δράκου, Cloud First Lead της Accenture στην Ελλάδα.

Προφανώς, ενώ οι αμιγώς "born on the cloud" εταιρείες ξεκινούν με ένα σχετικό προβάδισμα, πολλοί παραδοσιακοί οργανισμοί βρίσκουν πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αξιοποίησης του cloud για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά τους. Το cloud είναι αναμφισβήτητα το μέλλον. Από καθημερινές εφαρμογές όπως το Siri και το Tik-Tok μέχρι προηγμένες εφαρμογές όπως η ρομποτική τηλεχειρουργική, το cloud αποτελεί πλέον τη βάση μεγάλου μέρους της σύγχρονης ζωής και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην καινοτομία, με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανεξάρτητα από την επιχείρηση ή τον κλάδο δραστηριοποίησής της, το cloud θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής όλων των επιχειρήσεων και όλων των CEOs.

Αρχικά, ο μετασχηματισμός που βασίζεται στο cloud προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να επανεφεύρουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να απελευθερώσουν την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα και να παράγουν 360ο αξία. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι δεν καταφέρνουν όλες οι εταιρείες να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες και τη δυναμική του cloud. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη μας "Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value" έδειξε μια μικρή βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των έργων cloud μετασχηματισμού την τελευταία διετία, γεγονός που υποδηλώνει ότι απαιτείται μια περισσότερο προσεκτική και ολιστική προσέγγιση.

Στην πράξη, η μυωπική εστίαση στην εξοικονόμηση κόστους μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους οργανισμούς σε σύγκριση με εκείνους που υιοθετούν μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, η μελέτη "Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum" μας αποκαλύπτει ότι, ενώ οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να μεταφέρουν κατά μέσο όρο περισσότερα από τα 2/3 του όγκου εργασιών τους στο cloud τα επόμενα 3-5 χρόνια, μόνο οι μισές θα αξιοποιούν τις πλήρεις δυνατότητές του για να μετασχηματίσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εκσυγχρονίσουν εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών.

Συνεπώς, οι CEOs και οι διοικητικές ομάδες των οργανισμών, πέρα από τα οφέλη βελτιστοποίησης κόστους, πρέπει να αντιληφθούν την ευρύτερη δυναμική του cloud σε δύο βασικούς πυλώνες:

•Ανάπτυξη και καινοτομία. Το cloud έχει χαρακτηριστεί ως η "μητέρα" της επανεφεύρεσης των επιχειρήσεων, καθώς είναι η πλατφόρμα επάνω στην οποία δημιουργούνται τα περισσότερα μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η ταχύτητα και η ευελιξία που προσφέρει το cloud επιτρέπουν σε μεγάλους οργανισμούς να πειραματίζονται και να λειτουργούν ως μια startup, με χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η διαλειτουργικότητα και η προσβασιμότητα επιτρέπουν στις εταιρείες να προσεγγίσουν, να συνδεθούν και να συνεργαστούν ευκολότερα και αποδοτικότερα στο ευρύτερο οικοσύστημά τους, ένα ακόμα κεντρικό συστατικό καινοτομίας.

•Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Το cloud βοηθά κάθε οργανισμό να λάβει πιο γρήγορες και καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις με βάση την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (στην τιμολόγηση, τα αποθέματα, τις προμήθειες, την αλυσίδα εφοδιασμού κ.ά.), δυνατότητα η οποία αποτελεί ταυτόχρονα θεμέλιο για την αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Το cloud υποστηρίζει επίσης τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση σε τομείς όπως η υποστήριξη πελατών και τα τηλεφωνικά κέντρα, γεγονός που αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης σε κλάδους όπου η εξυπηρέτηση πελατών έχει κεντρικό ρόλο.

Οι οργανισμοί, λοιπόν, που ακολουθούν την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση σε σχέση με όλους όσοι επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση κόστους:

•Είναι δύο έως τρεις φορές πιο πιθανό να καινοτομήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους.

•Επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση κόστους (2,7x στην Ευρώπη) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά δεδομένων (data migration).

•Στοχεύουν στην επίτευξη περισσότερων επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων, όπως αύξηση πελατών και ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά από τους ανταγωνιστές τους.

•Είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το cloud για τουλάχιστον δύο στόχους βιωσιμότητας, όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, ο σχεδιασμός για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η χρήση διακομιστών πιο αποδοτικά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι το cloud δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα επιχειρηματικού μετασχηματισμού, ενδυναμώνοντας την ταχύτητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη των οργανισμών. Επομένως, οι CEOs έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν στη μεγιστοποίηση της στρατηγικής αξίας από το cloud, καθώς αποτελεί μια πλατφόρμα για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη που θα καθορίσει τη μελλοντική επιτυχία του οργανισμού.