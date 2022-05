Trend Micro Cloud One & Vision One: the Art of cybersecurity

Στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της κυβερνοασφάλειας, είναι σαφές ότι οι οργανισμοί πρέπει να επικεντρωθούν στην εξεύρεση τρόπων για να κάνουν την επιχείρηση πιο ανθεκτική στο δρόμο προς την ανάπτυξη και την επιτυχία.

Ενώ η καθημερινότητα για πολλές ομάδες ασφάλειας πληροφορικής συνεπάγεται πολυπλοκότητα, μπορεί και χάος κάποιες φορές, η εμπειρία και το μέγεθος της Trend Micro, δίνει μια μοναδική ικανότητα να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τον χαοτικό αυτόν κόσμο της κυβερνοασφάλειας.

Καθώς λοιπόν οι τεχνολογικές υποδομές συνεχίζουν να αλλάζουν, oι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται επίσης και παρατηρείται μια διαρκώς διευρυνόμενη ποικιλία τακτικών επιθέσεων. Μικρές και μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί έχουν υπάρξει θύματα διάφορων επιθέσεων, γεγονός που καθιστά το cybersecurity ολοένα και πιο απαραίτητο ειδικά σε μία εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μονόδρομο για κάθε μεγέθους επιχείρηση.

Η Trend Micro, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όντας καταρτισμένη με δεκαετίες γνώσης σε θέματα ασφάλειας, παγκόσμιας έρευνας απειλών και συνεχούς καινοτομίας, με τη cybersecurity πλατφόρμα της προστατεύει εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς και εκατομμύρια χρήστες σε υποδομές cloud, δικτύων, IOT συσκευών, τερματικών σταθμών εργασίας (endpoints) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας κάθε οργανισμού.

Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς για να παραμείνει ένα βήμα μπροστά από τις απειλές και να κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή για την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών, σήμερα αλλά και στο μέλλον. Έτσι, παρέχει τη λύση με τις πλατφόρμες Cloud One και Vision One.

Cloud One: Απλουστευμένη ασφάλεια στο cloud χωρίς συμβιβασμούς

Το Cloud One είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών ασφαλείας για cloud builders. Εξετάζοντας ολιστικά τα έργα και τους στόχους, το Cloud One είναι σε θέση να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών ασφάλεια, αξιοποιώντας όλα τα οφέλη και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το cloud στην επιχείρησή σας, μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα.

Υποστηρίζοντας όλες τις μεγάλες πλατφόρμες cloud και λύσεις που ενσωματώνονται απευθείας στις υπηρεσίες DevOps και toolchain, το Cloud One έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε, χωρίς να επιβραδύνει την επιχείρηση ή την απόδοση των εφαρμογών σας.

Vision One : Εντοπισμός και απόκριση σε πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας

Το Vision One είναι μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που έχει θέσει νέες βάσεις σε ολόκληρο το έργο ανίχνευσης και απόκρισης, δίνοντας προστιθέμενη αξία και νέα οφέλη στους χρήστες της.

Με τις κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες, οι χρήστες μέσω της πλατφόρμας Vision One, έχουν τη δυνατότητα για πιο στοχευμένο εντοπισμό των απειλών.

Οι αισθητήρες XDR της πλατφόρμας σε e-mail, endpoint, routers, cloud workloads και δίκτυα, εντοπίζουν και συσχετίζουν δραστηριότητες για ανίχνευση, με τη δυνατότητα αναζήτησης, διερεύνησης, ανάλυσης και απόκρισης από μία μόνο ενιαία κονσόλα.

Το Vision One παρέχει δυνατότητες XDR, Zero Trust Risk Insights και τις πιο εξελιγμένες εφαρμογές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών σε ολόκληρο το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή ο οργανισμός.

Από το endpoint μέχρι το cloud, η Trend Micro καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών με μια ολοκληρωμένη άμυνα κατά των απειλών, που αναγνωρίζεται από αναλυτές, πελάτες και ειδικούς του κλάδου.

Trend Micro : Ο ψηφιακός κόσμος πιο ασφαλής

Η Trend Micro, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βοηθά να γίνει ο ψηφιακός κόσμος πιο ασφαλής, ενώ συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Με 7.000 υπαλλήλους σε 65 χώρες και την πιο προηγμένη βάση δεδομένων και έρευνας πληροφοριών για τις παγκόσμιες απειλές, η Trend Micro επιτρέπει στους οργανισμούς να απλοποιήσουν και να προστατεύσουν τον ψηφιακό τους κόσμο.

Η εταιρεία διαθέτει δεκαετίες γνώσης σε θέματα ασφάλειας, παγκόσμιας έρευνας απειλών και συνεχούς καινοτομίας. Η cybersecurity πλατφόρμα της Trend Micro, προστατεύει εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς και εκατομμύρια χρήστες σε υποδομές cloud, δικτύων, συσκευών IOT, endpoints και e-mail.

Ως ηγέτης στο cloud και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, παρέχει μια ισχυρή σειρά προηγμένων τεχνικών άμυνας σε απειλές, βελτιστοποιημένες για υποδομές cloud όπως AWS, Microsoft και Google με κεντρική απεικόνιση για καλύτερο, ταχύτερο εντοπισμό και απόκριση.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντικές διακρίσεις όπως: