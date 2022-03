Η ουκρανική διασπορά κινητοποιεί την Σίλικον Βάλεϊ στον πόλεμο με την Ρωσία

Οι Ουκρανοί που εργάζονται σε δυτικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας συσπειρώνονται για να βοηθήσουν την πολιορκημένη πατρίδα τους, εξουδετερώνοντας τις ιστοσελίδες της παραπληροφόρησης, ενθαρρύνοντας τους Ρώσους να στραφούν κατά της ηγεσίας τους και επιταχύνοντας την αποστολή ιατρικής βοήθειας.

Επιδιώκουν, μέσω online εκστρατειών, να πείσουν εταιρείες ασφαλείας του Ιντερνετ όπως οι Cloudflare Inc, Alphabet Inc's Google and Amazon.com Inc να ενεργοποιηθούν περισσότερο για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

"Οι εταιρείες πρέπει να προσπαθήσουν να απομονώσουν την Ρωσία όσο το δυνατόν περισσότερο", δηλώνει ο Ολέξιι Οριέσκο, Αμερικανο-Ουκρανός, μηχανικός λογισμικού στην Google. "Οι κυρώσεις δεν επαρκούν".

Είναι ένας από τους εννέα ακτιβιστές ουκρανικής καταγωγής της Silicon Valley που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Κιέβου για την συγκρότηση εθελοντικού "στρατού IT (Information Technology)".

Πολλές εταιρείες έχουν περιορίσει τις σχέσεις τους με την Ρωσία εξαιτίας των κυρώσεων, αλλά οι ακτιβιστές ζητούν περισσότερα.

Καλούν ειδικότερα τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας να εγκαταλείψουν τους ρώσους πελάτες τους , ιδιαίτερα όσους διοχετεύουν παραπληροφόρηση. Αν συμβεί αυτό, οι πομποί αυτοί παραπληροφόρησης θα είναι περισσότερο ευάλωτοι στις online επιθέσεις.

Ο Ιγκόρ Σελέτσκιι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής λογισμικού CloudLinux στο Πάλο Αλτο, ζήτησε από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cloudflare να εγκαταλείψει την προστασία σειράς ρωσικών ιστοτόπων.

"Με το δεδομένο ότι ακόμη και η Ελβετία πήρε θέση, πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό αν η Cloudflare έκανε το ίδιο", έγραψε σε email που απηύθυνε προς τα στελέχη της εταιρείας.

Η Cloudflare έχει ανακοινώσει ότι εγκατέλειψε ορισμένους πελάτες της λόγω των κυρώσεων και έχει ξεκινήσει την εξέταση λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο email του Σελέτσκιι, προσθέτοντας ότι προχωρά προσεκτικά, διότι η διακοπή σχέσεων μπορεί να διαταράξει την ασφάλεια των πελατών.

Ο Βλαντ Γκολοσούκ γλίτωσε από τις βόμβες που έπεσαν έξω από το πατρικό του σπίτι την περασμένη εβδομάδα και ανησυχεί για τους ουκρανούς συναδέλφους του που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες. Απευθύνει έκκληση σε μία σειρά εταιρειών για να βοηθήσουν στην άσκηση πίεσης στην Ρωσία.

Αρκετές από αυτές , ανάμεσά τους εταιρείες κυβερνοασφάλειας και παροχής υπηρεσιών web hosting, απάντησαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν. Ορισμένοι απέπεμψαν ρώσους πελάτες ή σκέφτονται να το κάνουν, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έλαβε ο Βλαντ Γκολοσούκ, διευθύνων σύμβουλος της Brightest Minds.

Ο Φιλίπ Λιπνιάκοφ, που εργάζεται για την ισπανική delivery app Glovo και έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες για την απενεργοποίηση ρωσικών ιστοσελίδων, λέει ότι ελπίζει ότι ο "πόλεμος IT (Information Technology)" θα προστατεύσει την Ουκρανία.

Οι διακοπές των διαδικτυακών υπηρεσιών θα στείλουν "ένα μήνυμα από τους μέσους πολίτες μέχρι τους υψηλούς αξιωματούχους ότι "Εεε, αυτό είναι απαράδεκτο"", λέει.

Διακοπή διαδικτυακών υπηρεσιών

Στην Google οι εργαζόμενοι, στους οποίους περιλαμβάνονται άτομα ουκρανικής καταγωγής, έχουν υπογράψει εσωτερική επιστολή που απευθύνεται στον διευθύνοντα σύμβουλο Σούνταρ Πιτσάι ζητώντας την παροχή περισσότερης βοήθειας προς την Ουκρανία και την τροποποίηση υπηρεσιών όπως τα Maps και τα διαφημιστικά εργαλεία, σύμφωνα με έναν μηχανικό λογισμικού της Google που δεν θέλησε να κατονομασθεί.

H Google απέφυγε να σχολιάσει. Τις τελευταίες ημέρες , έχει αποκλείσει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας από εργαλεία διαφήμισης και διανομής και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας για τους χρήστες στην Ουκρανία.

Ακτιβιστές αναζητούν επίσης τρόπους για να αναστατώσουν την ζωή των ρώσων πολιτών με στόχο την αποδυνάμωση της εσωτερικής στην Ρωσία υποστήριξης προς τον πόλεμο.

Online καταγγελία που οργανώθηκε από τον Στας Ματβιένκο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών delivery Allset στο Λος Αντζελες, καλεί τους αμερικανούς παρόχους ιστοσελίδων ψυχαγωγίας, πληρωμών, γνωριμιών και άλλων εφαρμογών να αποκλείσουν την πρόσβαση στην Ρωσία.

Η ουκρανική ανθρωπιστική οργάνωση Nova Ukraine της Σίλικον Βάλεϊ κάλεσε την Amazon να δωρίσει εργασιακές ώρες και χώρο για αποθήκευση και συσκευασία υλικού που αποστέλλεται με τα αεροσκάφη της στις γειτονικές της Ουκρανίας χώρες, όπως η Πολωνία.

Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει. Τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που χορηγούν βοήθεια στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΜΠΕ