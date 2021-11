Πώς ο Μr. Gadget έγινε success story στον χώρο της τεχνολογίας

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Καθημερινά τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, εμφανίζονται νέες εταιρείες τεχνολογίας τόσο με φυσική όσο και με ηλεκτρονική παρουσία. Οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού αυξάνονται σημαντικά διαρκώς, το ίδιο και οι απαιτήσεις του. Στην ουσία οι καταναλωτές αναζητούν καθημερινά νέα καινοτόμα προϊόντα που θα καλύψουν τόσο τις εργασιακές τους ανάγκες όσο και την ανάγκη τους για ψυχαγωγία. Η αναζήτηση όμως ποιοτικών προϊόντων τεχνολογίας που θα προσφέρουν πραγματικά αυτό που ο καθένας χρειάζεται στην καλύτερη δυνατή τιμή, αποτελεί πλέον μία δύσκολη εξίσωση για το μεγαλύτερο μέρος των αγοραστών. Οι επιλογές είναι χιλιάδες και προϊόντα με τεράστιο εύρος τιμών υπόσχονται τη βέλτιστη απόδοση για την οποιαδήποτε καταναλωτική ανάγκη. Αυτό οδηγεί στις περισσότερες των περιπτώσεων σε λανθασμένες επιλογές, χωρίς φυσικά να υπάρχει ένας ειδικός σύμβουλος για καθοδήγηση προς τη σωστή κατεύθυνση και επιλογή.

Ποια είναι λοιπόν η επιχείρηση που ξεχωρίζει και πετυχαίνει στις σημερινές συνθήκες; Σε ένα τέτοιο "θολό” τοπίο λίγοι ξεχωρίζουν και προχωρούν, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία επιχείρηση που από το 2015 αναπτύσσεται πολύ δυναμικά και θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα πραγματικό success story για όσα αναφέραμε παραπάνω. Αυτός είναι ο Mr. Gadget. Ο Mr. Gadget ξεκίνησε την πορεία του με το E-shop www.themrgadget.gr αλλά πολύ γρήγορα προχώρησε και στη δημιουργία και την ανάπτυξη των φυσικών καταστημάτων. Το είδος των προϊόντων του είναι τόσο ενδιαφέρον και ιδιαίτερο που δημιουργήθηκε αμέσως η ανάγκη για φυσική παρουσία της επιχείρησης. Ο εκάστοτε πελάτης έχει την ανάγκη και τη διάθεση της προσωπικής εμπειρίας και επαφής με τα προϊόντα τεχνολογίας. Έτσι η εταιρεία εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στην Θεσσαλονίκη το 2015 που στόχο είχε να προσφέρει οικονομικά και ποιοτικά αξεσουάρ για κινητές συσκευές. Σήμερα παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας με κεντρική φιλοσοφία την προσφορά προϊόντων που χαρακτηρίζονται με μία αγγλική φράση ως best value for money. Η φιλοσοφία αυτή ενισχύεται από την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς μέσα από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της οικογένειας του Mr. Gadget, που είναι έτοιμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες.

Σαφώς η πρώτη εύλογη ερώτηση που δημιουργείται σε όλους είναι το πως προκύπτουν όλα τα παραπάνω συμπεράσματα. Στην εποχή πλέον της πληροφόρησης όταν κάποιος αναζητά πραγματικά πληροφορίες και πραγματοποιεί ουσιαστική έρευνα, έχει τη δυνατότητα να βρει όλα αυτά που χρειάζεται για να κάνει μία έγκαιρη και έγκυρη διαπίστωση.

Η επίσκεψη σε ένα φυσικό κατάστημα αποτελεί ένα βασικό βήμα για να εξακριβωθεί εξ’ αρχής ότι η γκάμα των προϊόντων που παρέχεται είναι πραγματικά μοναδική, εξαιρετικά καινοτόμα και εντυπωσιακά οικονομική. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το προσωπικό είναι πλήρως ενημερωμένο για το σύνολο των προϊόντων και είναι έτοιμο να παρέχει χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες σε τεχνικό και όχι μόνο επίπεδο. Η εξυπηρέτηση αποκτά την αίσθηση της μοναδικότητας. Ο Mr. Gadget κάνει τον κάθε πελάτη να αισθάνεται μοναδικά.

Η γρήγορη ανάπτυξη ενός δικτύου franchise συνήθως από μόνο της αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη επιτυχίας. Τα 24 καταστήματα λοιπόν Mr. Gadget που έχoυν δημιουργηθεί μέσα σε 6 μόλις χρόνια, δείχνει μία σαφή αποδοχή και προτίμηση του καταναλωτικού κοινού απέναντι σε μία επιχείρηση και την γκάμα προϊόντων της. Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραληφθεί και η ακραία εποχή του Covid, η οποία αποτέλεσε και αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητα ανασταλτικό παράγοντα την πλειονότητα της αγοράς. Σε αντίθεση λοιπόν με την τάση και το γενικό σύνολο, ο Μr. Gadget αποτελεί ένα ανταγωνιστικό techconcept, το οποίο αντέχει, συνεχίζει ακάθεκτα και μετράει επιτυχίες.

Αν κάποιος πραγματοποιήσει μία έρευνα σε επίπεδο διαδικτύου θα διαπιστώσει γρήγορα ότι το σύνολο των καταστημάτων αποσπά σταθερά πολύ θετικές κριτικές τόσο στη Google όσο και στα social media. Τα θετικά σχόλια φαίνονται να είναι πραγματικά, ειλικρινή, ενισχύοντας & επιβεβαιώνοντας ήδη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι κριτικές αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της εκάστοτε επιχείρησης. Αποδεικνύουν άμεσα την ποιότητα και το επίπεδο ενός brand. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια σχόλια που πολλαπλάσια αυτών μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο.

"Άριστη εξυπηρέτηση! Πήγα στο συγκεκριμένο κατάστημα και πραγματικά με βοήθησαν και με κατατόπισαν με πολλή ευγένεια ώστε να διαλέξω ό,τι χρειαζόμουν! Και άλλες φορές που πήγα το προσωπικό ήταν το ίδιο πρόθυμο και βρήκα ό,τι ήθελα! Πολύ καλές τιμές!”

"Άριστη εξυπηρέτηση, ευγενικό προσωπικό, όμορφος χώρος, προϊόντα για όλες τις ηλικίες!”

"Αγόρασα Bluetooth ακουστικά Τύπου iPhone, και έμεινα πολύ ευχαριστημένος από το προϊόν. Η εξυπηρέτηση παρά τον χαμό που γίνεται ήταν άριστη αν και click away δεν σε έχουν go away όπως πολλοί άλλοι.”

Ο Mr. Gadget αποδεικνύει καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα ότι έχει πραγματικά στο επίκεντρο του τον καταναλωτή. Η ανάπτυξη του δικτύου φαίνεται να προχωρά με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς καθώς από τα social media παρατηρείται ακόμη πιο συχνό λανσάρισμα νέων φυσικών καταστημάτων ειδικά με το άνοιγμα της αγοράς. Μία επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε οποιαδήποτε από τα φυσικά καταστήματα αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πως το εν λόγω brand αποτελεί το νέο success story της εποχής και φυσικά να βρει το κατάλληλο προϊόν, το οποίο θα καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του. Κάθε νέο κατάστημα αποτελεί ένα νέο μέλος μίας πολύ ασφαλούς, συγκροτημένης και επιτυχημένης οικογένειας.

Η εμπιστοσύνη και η προτίμηση συνεχώς αυξάνονται και η πορεία του Mr. Gadget προβλέπεται σπουδαία και αξίζει να επιταχυνθεί καθώς η ελληνική αγορά έχει ανάγκη από εταιρίες αυτού του επιπέδου και από τέτοιου είδους success stories στον κλάδο του επιχειρείν.