Tablet: Το must-have gadget των διακοπών

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να βάλεις στη βαλίτσα σου εν όψει των φετινών σου διακοπών, είναι το tablet . Ισχυρό αλλά και ευέλικτο, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και σε ακολουθεί όπου κι αν πας -από το πλοίο και το κάμπινγκ, μέχρι το ξενοδοχείο και την παραλία. Με μπαταρία που του επιτρέπει να καλύπτει τα "θέλω" σου χωρίς πρόβλημα, είναι ιδανικό για σερφάρισμα στο internet, για streaming, για gaming αλλά και να κρατάς επαφή με φίλους και συγγενείς που έχουν… ξεμείνει στο κλεινόν άστυ. Τι λες, πάμε να δούμε τις καλύτερες προτάσεις tablets που κυκλοφορούν στην αγορά;

Apple iPad mini 2019 (7,9”/256GB/4G)

Το iPad mini είναι η πλέον μίνι πρόταση για τις διακοπές σου και όχι μόνο. Μικρό αλλά… θαυματουργό, το tablet της Apple έρχεται με προφίλ 6,1 χιλιοστών, βάρος περίπου 300 γραμμαρίων αλλά και οθόνη Retina 7,9 ιντσών για ανεπανάληπτες εμπειρίες θέασης. Προσφέρει αυτονομία έως και 10 ώρες με μία φόρτιση καθώς επίσης και πλήρες προφίλ συνδεσιμότητας με Gigabit-class LTE, Wi-Fi και Bluetooth. Χρησιμοποίησε το προαιρετικό Apple Pencil και κράτα σημειώσεις, ζωγράφισε και γενικώς εξωτερίκευσε τη δημιουργικότητά σου. Οι δε δύο του κάμερες θα απαθανατίσουν τα highlights των διακοπών σου με εικόνα στα 1080p και slo-mo στα 120fps.

Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860 (10,5”/128GB/Wi-Fi)

Ικανό να σε καλύψει τόσο από πλευράς ψυχαγωγίας, όσο και από άποψη παραγωγικότητας, το Samsung Galaxy Tab S6 τα έχει όλα και συμφέρει! Με οκταπύρηνο επεξεργαστή, 6 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου (με δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD 1 TB), δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα ένα laptop! Εκμεταλλεύσου την απίθανη αυτονομία που του προσφέρει η μπαταρία των 7040 mAh και χρησιμοποίησέ το όπως και για όσο το χρειάζεσαι. Το Samsung DeX σε συνδυασμό με τα προαιρετικά S Pen και BookCover Keyboard θα σου ανοίξουν διάπλατα νέους ορίζοντες εκτοξεύοντας την παραγωγικότητά σου.

Alcatel 3T (8”/32GB/4G)

Προσιτό οικονομικά και ιδιαίτερα ευέλικτο, το Alcatel 3T είναι σχεδιασμένο για on the go καταστάσεις. Με όπλα τον συμπαγή σχεδιασμό (οι διαστάσεις του είναι μόλις 21 x 12,5 x 0,88 εκατ.) και το χαμηλό του βάρος που δεν ξεπερνά τα 290 γραμμάρια, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα άνετο στη μεταφορά μοντέλο. Απλά ριξ’ το στην τσάντα σου και πάρε το όπου πας. Η μπαταρία των 4080 mAh είναι αρκετή ώστε να μη χρειαστεί να σκεφτείς τη φόρτιση για κάμποσες ώρες συνεχούς χρήσης, ενώ η 4G συνδεσιμότητα θα σε κρατήσει online, συνδεδεμένο με όλους και με όλα.

Huawei MediaPad T5 (10,1”/32GB/Wi-Fi)

Συμπαγές, ελαφρύ και ανθεκτικό, το MediaPad T5 της Huawei είναι το tablet που θα σε ακολουθήσει πιστά στις καλοκαιρινές σου διακοπές. Με οθόνη 10,1 ιντσών Full HD ανάλυσης θα σου επιτρέψει να παρακολουθήσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο ενώ χαλαρώνεις στην ψάθα ή την ξαπλώστρα σου. Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής του και τα 3 GB RAM κάνουν το multitasking παιχνίδι ενώ την ίδια στιγμή η μπαταρία των 5100 mAh εγγυάται πως το τελευταίο πράγμα που θα χρειαστεί να σκεφτείς είναι η φόρτισή του.

Huawei MatePad Pro (10,8”/128GB/4G)

Με το MatePad Pro θα κάνεις όλα όσα θες κατά τη διάρκεια των διακοπών σου, χωρίς να πρέπει να έχεις το laptop μαζί. Ενσωματώνει chipset Kirin 990 για εκπληκτικές επιδόσεις και σε συνδυασμό με τα 6 GB RAM και το Huawei M-pencil II θα σου επιτρέψουν να το εκμεταλλευτείς ποικιλοτρόπως: από το κράτημα σημειώσεων και τη διόρθωση εγγράφων, μέχρι την απάντηση σε emails και την πραγματοποίηση τηλεσυνδιασκέψεων χάρη στη selfie κάμερα των 8 MP. Στα παραπάνω πρόσθεσε τη 4G συνδεσιμότητα για να μη μένεις ποτέ offline, τη μπαταρία των 7250 mAh και τον επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο των 128 GB και έχεις έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8,7”/32GB/4G)

Το Galaxy Tab A7 Lite δίνει έμφαση στη φορητότητα και τη λειτουργικότητα. Όσο μπόι του λείπει βέβαια, τόσο εντυπωσιακές είναι οι δυνατότητές του με τον οκταπύρηνο επεξεργαστή να συνεπικουρείται από 3 GB RAM και 32 GB χωρητικότητας για σπουδαίες εντυπώσεις. Η 4G συνδεσιμότητα θα σου δώσει τη δυνατότητα να σερφάρεις σε υψηλές ταχύτητες ενώ η μπαταρία των 5100 mAh διαθέτει ταχεία φόρτιση 15 W για να μη χρειάζεται να περιμένεις ενώ γεμίζει. Εκμεταλλεύσου το Android 11 και κάνε ακόμα περισσότερα μέσα από μία ευρεία γκάμα εφαρμογών τις οποίες χάρη στις μικρές διαστάσεις του tablet, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι με το ένα χέρι!

TCL Tab 10S (10,1”/32GB/Wi-Fi)

Μία άκρως ανταγωνιστική πρόταση από την TCL, το Tab 10S θα γίνει χωρίς ιδιαίτερο κόπο το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού. Value for money λύση, διαθέτει οθόνη 10,1 ιντσών με FHD+ ανάλυση (σαν να λέμε 1920x1200 pixels) για να streamάρεις σε τέλεια ποιότητα ταινίες και σειρές. Η κύρια κάμερα των 8 MP θα σου επιτρέψει να αποτυπώσεις στιγμές της καθημερινότητά σου ενώ τα 8000 mAh της μπαταρίας του θα εξαφανίσουν τον βραχνά της φόρτισης. Το Wi-Fi 5 θα σου εξασφαλίσει σταθερές συνδέσεις στο internet ενώ το Bluetooth είναι ό,τι πρέπει για σύνδεση ακουστικών ή ηχείων για ξέφρενα πάρτι σε πισίνα και παραλία.

Apple iPad Air 4th Gen (10,9”/64GB/4G)

Ένα από τα καλύτερα tablets της αγοράς, το iPad Air 4ης γενιάς ανταποκρίνεται σε κάθε ρόλο: από handheld κονσόλα gaming και εργαλείο δουλειάς, μέχρι ηλεκτρονικό αναγνώστη και συσκευή streaming, θα σε καλύψει απόλυτα -όπως κι αν σκέφτεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Κατ’ αρχάς θα εξασφαλίσει ότι θα είσαι online -μέσω Wi-Fi 6 ή 4G LTE- ό,τι κι αν γίνει. Από εκεί και πέρα η multi-touch οθόνη Liquid Retina True Tone 10,9 ιντσών θα σου χαρίσει εκπληκτική εικόνα με απόλυτα ομαλή κίνηση. Ο συνδυασμός iPadOS 14 και A14 Bionic chip εγγυάται μία εξαιρετική εμπειρία χρήσης που ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το προαιρετικό Magic Keyboard.

Turbo-X X Fire II (10,1”/16GB/4G)

Με άριστη σχέση τιμής/απόδοσης, το X Fire II είναι μία 4G πρόταση που θα σε κρατήσει σε επαφή με τους φίλους σου αλλά και τις εξελίξεις για όσο βρίσκεσαι στις διακοπές σου. Χάρη στο υπερπλήρες προφίλ συνδεσιμότητάς του (4G, Bluetooth, Wi-Fi) θα είσαι online στα social, θα ανταλλάζεις μηνύματα μέσω Viber, WhatsApp και λοιπών messaging εφαρμογών, θα ενημερώνεσαι για καθετί συμβαίνει στον κόσμο και γενικώς θα παραμένεις μέσα στα πράγματα όπου κι αν βρίσκεσαι. Επιπρόσθετα χάρη στην IPS οθόνη των 10,1 ιντσών θα απολαμβάνεις και το περιεχόμενο της αρεσκείας σου σε HD ποιότητα. Τι άλλο θες;

Samsung Galaxy Tab S5e SM-T725 (10,5”/64GB/4G)

Μίνιμαλ αλλά αξιόπιστο και πολυσύνθετο, το Galaxy Tab S5e της Samsung είναι ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα tablets που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Super AMOLED οθόνη των 10,5 ιντσών με το λεπτό πλαίσιο και την ανάλυση των 2560x1600 pixels χαρίζει σπουδαίες εμπειρίες θέασης. Το tablet έρχεται με 4G συνδεσιμότητα για να παραμένεις διαρκώς online καθώς επίσης οκταπύρηνο επεξεργαστή και 4 GB RAM. Η θηριώδης μπαταρία των 7040 mAh εγγυάται κορυφαία αυτονομία ενώ το One UI θα κάνει τη ζωή σου ευκολότερη μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον χρήσης του.