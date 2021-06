Modulus Telecoms & Wizard Digital Agency: Το μυστικό της επιτυχίας είναι στην αποδοτική στρατηγική marketing

Η modulus ΑΕ είναι μια καινοτόμα εταιρεία τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς που αξιοποιεί προηγμένες cloud τεχνολογίες και αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους Παρόχους Τηλεφωνίας VoIP στην Ελλάδα. Στόχος της είναι η δημιουργία νέας εμπειρίας στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στο internet, απαλλαγμένη από τους περιορισμούς της συμβατικής τηλεφωνίας, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και την ανάγκη τους για προσαρμοσμένες λύσεις στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τους.

Με συνεργάτη την Wizard, αποδεικνύει ότι για μια επιτυχημένη και αποδοτική σχέση brand-agency, απαιτείται ενθουσιασμός, υψηλή τεχνογνωσία και στρατηγική.

Για όλα αυτά, και όχι μόνο, μιλά στο Capital.gr ο Χρήστος Πέτσας, CEO της εταιρείας Modulus (Business Telecoms).

- Περιγράψτε μας την επιτυχημένη πορεία της Modulus στο χώρο του Business Telecoms.

Η modulus ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών το 2012 ως πάροχος VoIP τηλεφωνίας με κύριο προσανατολισμό τις επιχειρήσεις. H modulus συμβάλλει έκτοτε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στο κομμάτι της επικοινωνίας, απαλλάσσοντας τις από τις φυσικές τηλεφωνικές γραμμές, αφού η VoIP τεχνολογία "μεταφέρει” τη φωνή μέσω ιντερνετ, προσφέροντας έτσι την ευελιξία που χρειάζεται μια επιχείρηση σήμερα.

Έναν χρόνο μετά, το 2013 καταφέραμε με την τεχνογνωσία μας στις τεχνολογίες φωνής να γίνουμε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρείχε εικονικό τηλεφωνικό κέντρο στο cloud μέσω vPBΧ. Με αυτό τον τρόπο επιτύχαμε το στόχο μας να παρέχουμε στις επιχειρήσεις ένα εξελιγμένο εικονικό τηλεφωνικό κέντρο, ευέλικτο και ιδανικό για συνθήκες τηλεργασίας, προσφέροντας τους παράλληλα μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Πλέον, διαθέτουμε στο πελατολόγιο μας εταιρείες από το σύνολο των κλάδων όπως ναυτιλιακές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, e-shops, ραδιοταξί και όχι μόνο, προσαρμοσμένοι πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη σε υπηρεσίες VoIP & vPBX.

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα της Modulus στο χώρο του Business Telecoms;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση των επιχειρήσεων και ο τομέας της επικοινωνίας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Χωρίς αμφιβολία το δίκτυο 5G θα αποτελέσει "Game Changer" για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. Η modulus σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα φέρει η έλευση του 5G δικτύου στην Ελλάδα και να προσφέρει, μεγαλύτερη αξιοπιστία δικτύου και νέες εφαρμογές και λειτουργίες στους συνδρομητές των VoIP και vPBX υπηρεσιών της.

Ακόμη, η εταιρεία έχει ξεκινήσει δυναμικά τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Ήδη δραστηριοποιούμαστε στην Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία μέσω αντίστοιχων συνεργασιών και συνεχώς επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας σε νέες χώρες.

- It takes two to tango, λένε. Πόσο σημαντικό ρόλο σε μία επιτυχημένη πορεία σαν κι αυτή, έπαιξε η Wizard; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας αποδοτικής σχέσης agency-brand;

Σε μία συνεργασία πρωτίστως σε κερδίζει η χημεία και εν συνεχεία μία σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τη Wizard είχαμε μία άριστη συνεργασία, μία στενή επαγγελματική σχέση, ειλικρινή με σκοπό την δημιουργία μίας αποδοτικής στρατηγικής marketing που διαδραματίζει έναν διπλό ρόλο. Από τη μία βοηθάει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand μας και από την άλλη αυξάνει τις πωλήσεις μας. Εναρμονίστηκαν εξαρχής στις δικές μας ανάγκες και στους ρυθμούς στους οποίους δουλεύουμε αφαιρώντας από την εξίσωση το άγχος των πιεστικών deadline που θέτουμε. Η ομάδα που συστήθηκε από την Wizard και εμάς, μοιράζεται τον ίδιο ενθουσιασμό και χάρη στο συνεχές ενδιαφέρον και την προθυμία των συνεργατών, οι ρυθμοί είναι τάχιστοι και τα σωστά αποτελέσματα εμφανή.

Είναι δύσκολο να χτιστεί μία σχέση εμπιστοσύνης. Όταν όμως νιώθεις και βλέπεις στην πράξη, ότι δεν έχεις απέναντί σου μόνο ένα agency αλλά έναν πιστό συνεργάτη, τότε η σχέση αυτή γίνεται αναντικατάστατη.

- Και κάπως έτσι ήρθε η μεγάλη διάκριση στα PEAK Awards 2020. Τι θα λέγατε πως ορίζονται ως ορόσημα για μια επιτυχημένη digital επικοινωνία;

Η αλήθεια είναι πώς πρόκειται για κάτι πιο σύνθετο από ό,τι φαντάζεται κανείς. Γιατί στην εποχή μας υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιακά εργαλεία που μπορείς να αξιοποιήσεις, όμως το να σχεδιάσεις και να οργανώσεις ένα custom made digital marketing plan παράλληλα με αποτελεσματικές στρατηγικές, είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί κρύβεται το μυστικό μίας επιτυχημένης πορείας. Ειδικότερα στο πεδίο του digital marketing, που συνεχώς σημειώνονται ραγδαίες αλλαγές, το να βρίσκεσαι στην αιχμή των εξελίξεων, σου δίνει το πλεονέκτημα να βρίσκεσαι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά!

Να επισημάνουμε βεβαίως και την σπουδαιότητα που έχει η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών. Τα skills και η εμπειρία τους μπαίνουν μπροστά για να χαράξουν ολόκληρη την πορεία του brand. Για αυτό και την συνεργασία μας στη Wizard τη βλέπουμε ως επένδυση για το όνομα και την εξέλιξη της εταιρείας μας. Εξάλλου, η Wizard μόνο τυχαία επιλογή δεν είναι, έχοντας ήδη καθιερωθεί στην αγορά μέσα από τις ιστορίες επιτυχίας των πελατών της αλλά και τις βραβεύσεις της. Η δική μας διάκρισή στα PEAK Awards 2020, υπό την αιγίδα της Google, όπου αποσπάσαμε 2 βραβεία Best Performance in B2B & Best Performance in Telcos & Technology, έρχεται να επισφραγίσει μία άριστη συνεργασία με τον καλύτερο τρόπο!