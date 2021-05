Διάκριση της Logicom Solutions από τη Cisco με 4 βραβεία για το έτος 2020

H Logicom Solutions βραβεύτηκε από τη Cisco Systems με 4 βραβεία για το οικονομικό έτος 2020. Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκε ως "Ecosystem Partner of the year 2020 - South Region", "Partner of the year 2020 for Greece, Cyprus and Malta", "Partner of the Year 2020 - Customer Experience for Greece, Cyprus and Malta" καθώς επίσης και ως "Technology Excellence - Collaboration for Greece, Cyprus and Malta". Η Logicom Solutions, είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Cisco Systems κατά την διάρκεια της οποίας έχει υλοποιήσει αριθμό σημαντικών έργων βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής.

Διαθέτει μία άρτια καταρτισμένη ομάδα, με σειρά εξειδικεύσεων και πιστοποιήσεων από τη Cisco στους τομείς του "Advanced Collaboration Architecture", "Advanced Data Center Architecture", "Advanced Enterprise Networks Architecture", SP Architecture", "Advanced Security Architecture και Αdvanced Video Specialization" και είναι πιστοποιημένη με την ψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης, "Cisco Gold Certified Partner".

Στόχος της Logicom Solutions είναι η διαρκής ενδυνάμωση της συνεργασίας της με τη Cisco μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και παροχή νέων, καινοτόμων και πρωτοπόρων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.

H Logicom Solutions είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες εταιρείες υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας στην Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα, και είναι μέλος του ομίλου εταιρειών της Logicom, ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών, με πάνω από 800 στελέχη, 8.000 πελάτες, δραστηριότητες σε 14 χώρες και πολυετή πείρα στο χώρο του ΙCΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, που προσφέρει η Logicom Solutions, επικοινωνήστε στο solutions@logicom.net ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://solutions.logicom.net/.