Έχει χαρακτηριστεί ως η σύγχρονη θρησκεία, το νέο πετρέλαιο, ο νέος χρυσός. Μπορεί αυτές οι διαπιστώσεις να έχουν μια δόση υπερβολής -μπορεί και όχι-, ωστόσο επιχειρούν να περιγράψουν την άρρηκτη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας και τη δυναμική της να μετασχηματίσει θεαματικά καίριους τομείς της ζωής, δημιουργώντας ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ψηφιακά δικαιώματα και η ίση πρόσβαση στην τεχνολογία έχουν αναγορευτεί σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Ειδικά στη σημερινή συγκυρία, υπό τη σκιά της πανδημικής κρίσης, η τεχνολογία εξελίσσεται στον συνεκτικό ιστό που ενώνει ανθρώπους, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις σε ένα κοινό μονοπάτι προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τον ρόλο της τεχνολογίας να λειτουργεί ως καταλύτης ριζικών αλλαγών αντιλαμβάνονται σαφώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών, που πραγματοποίησε η Vodafone, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία είναι πολλά περισσότερα από ένα αγαθό που ενθουσιάζει και εντυπωσιάζει σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο. Εξελίσσεται πλέον σε μια αξία, που παίζει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία, κάνοντας τη διαφορά σε τομείς όπως η βιωσιμότητα και η κοινωνική ανάπτυξη.

Στη δύναμη της τεχνολογίας να φέρνει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, αλλάζοντας δημιουργικά τη ζωή του, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον, και την άρρηκτη σχέση ανθρώπου-τεχνολογικής εξέλιξης, επενδύει συστηματικά η Vodafone. Tη βαθιά πεποίθηση της εταιρείας ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο αντανακλά, άλλωστε, η νέα τοποθέτηση της: "Together We Can".

Μέσα από το νέο μήνυμα-υπογραφή, η Vodafone περιγράφει το όραμά της για το πώς η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, δημιουργώντας μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μια κοινωνία όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία την κοινωνικής ευημερίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Όπως εξηγούν στελέχη της Vodafone, το "Together We Can" απηχεί τη φιλοσοφία της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στο "εμείς" και στο πώς η συνεργασία ανθρώπου και καινοτομίας μπορεί να γίνει κινητήριος μοχλός προόδου. "Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά είναι οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν που μπορούν να κάνουν τη διαφορά", είναι το σκεπτικό, το οποίο άλλωστε η εταιρεία κάνει πράξη διαχρονικά, επενδύοντας στη δύναμη της τεχνολογίας, ως εργαλείου εξέλιξης για τον άνθρωπο.

Δείγματα γραφής

Η Vodafone δίνει αδιάλειπτα -εδώ και χρόνια- δείγματα γραφής για το πώς η σχέση ανθρώπου-τεχνολογίας μπορεί να γίνει καταλύτης τεκτονικών αλλαγών σε κρίσιμους τομείς.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η εφαρμογή DreamLab του Ιδρύματος Vodafone, για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες γίνονται μέλη της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 και του καρκίνου, υποστηρίζοντας το ερευνητικό έργο του Imperial College London,μέσα από τη συλλογική επεξεργαστική ισχύ των smartphone. Συγκεκριμένα, πάνω από 1 εκατ. χρήστες smartphones σε 17 χώρες "κατέβασαν" την εφαρμογή και βοήθησαν το Imperial College London να ολοκληρώσει την πρώτη φάση του ερευνητικού έργου Corona-AI σε μόλις έξι μήνες.

Απτά αποτελέσματα για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους έχει και το πρόγραμμα Vodafone Generation Next, το οποίο στηρίζει το Ίδρυμα Vodafone και παρέχει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τα εφόδια, προκειμένου να ανακαλύψουν πόσο εύκολη και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση και η δημιουργία με τη χρήση της τεχνολογίας. Το Vodafone Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Εφήβους, το οποίο μαθητές σε όλη την Ελλάδα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον, να αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες και να δημιουργούν ιδέες για το κοινό καλό. Μέσω του προγράμματος έχουν γεννηθεί 374 καινοτόμες ιδέες από 94 περιοχές της χώρας, ενώ 84.000 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να πειραματιστούν με τον κόσμο του STEM.

Σε ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η Vodafone Ελλάδας έδωσε η ίδια το παράδειγμα, κάνοντας την αλλαγή που θέλουμε όλοι να δούμε, μέσα από το Vodafone Green Giga Network. Η εταιρεία καλύπτει, ήδη, το 100% των αναγκών της από πράσινες πηγές ενέργειας στο δίκτυο κορμού της, σε όλα τα data center της, καθώς και στα δίκτυα κινητής και σταθερής, όπου ελέγχει απευθείας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Εξάλλου, η Vodafone Ελλάδας δηλώνει το παρόν και στην προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών, των επιχειρήσεων και της ίδιας της οικονομίας να ξεπεράσουν τη στενωπό της πανδημίας, οικοδομώντας ένα ψηφιακό αύριο. Και το κάνει μέσα από το Vodafone Giga Network, που συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου και αξιόπιστου δικτύου οπτικών ινών, με ταχύτητες έως 200 Mbps, αλλά και εκείνες ενός υπερσύγχρονου 5G δικτύου. Με το Vodafone Giga Network η εταιρεία δημιουργεί μια εποχή νέων δυνατοτήτων για όλους, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τις πόλεις, να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες υγείας, να δώσουν άλλη διάσταση στην εκπαίδευση, να δώσουν μια νέα κατεύθυνση στη ζωή όλων.