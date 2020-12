Η Ελλάδα στην εποχή του 5G από την COSMOTE

Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις, με ταχύτητες που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν το 1 Gbps.

Πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE 5G έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή). Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE.

Σήμερα τέτοιες συσκευές είναι οι Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi10T Pro, Xiaomi Mi10T, Xiaomi Mi10T Lite, Xiaomi Mi10 Pro, Xiaomi Mi10. Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, όλο και περισσότερες συσκευές θα πιστοποιούνται σταδιακά και θα παρέχουν πρόσβαση στο COSMOTE 5G. Η λίστα με τις πιστοποιημένες 5G συσκευές είναι διαθέσιμη στο cosmote.gr/5g.

Για την εμπορική διάθεση του COSMOTE 5G, η COSMOTE αξιοποιεί τις δυνατότητες του προηγμένου εξοπλισμού 5G που εγκαθίσταται στο δίκτυό της. Έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και ενεργοποιηθεί Σταθμοί Βάσης 5G στα 3,5 GHz (με βάση το ήδη διαθέσιμο φάσμα), που επιτρέπουν πολύ υψηλές ταχύτητες που ξεπερνούν το 1Gbps, σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Παράλληλα το τεχνολογικά ουδέτερο φάσμα που χρησιμοποιείται και από το COSMOTE 4G, συμβάλλει στην μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G.

To COSMOTE 5G θα επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα βελτιώνονται οι ταχύτητες Mobile Internet και οι χρόνοι απόκρισης (latency) του δικτύου. Η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021. H COSMOTE έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με δίκτυα του εξωτερικού, για παροχή 5G roaming στους πελάτες της σε επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε., ενώ η διαθεσιμότητα 5G roaming θα επεκταθεί σύντομα και σε περισσότερες χώρες. Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων του δικτύου 5G θα γίνει με την ενσωμάτωση του νέου φάσματος συχνοτήτων, έπειτα από τη δημοπρασία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).



"Το 5G, το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, είναι εδώ και το φέρνει πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE. Με το δίκτυο 5G κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς την Κοινωνία των Gigabit. Το COSMOTE 5G θα επεκτείνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς, ενώ το νέο φάσμα συχνοτήτων θα μας βοηθήσει να "ξεδιπλώσουμε” τις απεριόριστες δυνατότητές του. Εξελίσσουμε σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα, για να μπορούν αύριο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να κάνουν όλα όσα δεν είχαν ποτέ φανταστεί. Με την τεχνολογία και την καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους", δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό για επενδύσεις 2 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.



Οι επενδύσεις του Oμίλου θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των νέων δικτύων κινητής (5G) καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH), το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου 300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μέσα στο 2021 αναμένεται να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο.



Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να στηρίζει τη δυναμική πορεία της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή, με τις τεχνολογικές υποδομές που δημιουργεί , ενώ υλοποιεί και σημαντικά έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων.



Η τεχνολογία 5G

Η τεχνολογία 5G δεν αποτελεί απλά την επόμενη γενιά ασύρματης επικοινωνίας, αλλά εγκαινιάζει μια εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων. Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα και μελλοντικά θα αλλάξει θεαματικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, αφού σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις καθημερινά αυξανόμενες τεχνολογικά απαιτήσεις, με χαρακτηριστικά που καμία άλλη τεχνολογία δεν είχε έως σήμερα.

Στην πλήρη του ανάπτυξη, το 5G θα δίνει τη δυνατότητα παροχής και διαχείρισης νέων διαδραστικών και έξυπνων υπηρεσιών σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 1.000.000 συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και θα επιτρέπει μέγιστες ταχύτητες που θα φτάνουν έως και τα 10Gbps. Ο χρόνος απόκρισης (latency) θα κατέβει στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας στο 99,999%. Το 5G θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές, οι "έξυπνες" πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κ.ά.

Η πρώτη βιντεοκλήση με 5G στην Ελλάδα

H πρώτη βιντεοκλήση μέσω δικτύου 5G στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τον CEO του Ομίλου Deutsche Telekom, κ. Tim Höttges, την επικεφαλής της Deutsche Telekom για την Ευρώπη, κα Dominique Leroy και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τεστ ταχυτήτων Mobile Internet, όπου οι ταχύτητες του COSMOTE 5G ξεπέρασαν το 1Gbps.