Η Wizard (Performance Based Advertising Agency) μιλάει με νούμερα πωλήσεων στους πελάτες της!

Περισσότερο από ποτέ σήμερα, στην εποχή της πανδημίας, οι εταιρείες έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν ψηφιακή υπόσταση να δραστηριοποιηθούν γρήγορα online, αλλά πρωτίστως αποτελεσματικά. Πολλοί είναι αυτοί που το υπόσχονται, λίγοι αυτοί που καταφέρνουν να το κάνουν επιτυχημένα . Μία καινοτόμος εταιρεία, η Wizard εγγυάται την επιτυχία της μετάβασης αυτής και δεν φοβάται να μιλήσει με αριθμούς!

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή.

Ποιος είναι επικεφαλής της Wizard;

Είμαι ο Αλέξανδρος Κοκόλης ιδρυτής και Managing Director της Wizard. Προέρχομαι από τον χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, το οποίο υπηρέτησα για 16 χρόνια ως στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μαζί με την ομάδα μου, που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, συστήσαμε την Wizard. Πρόκειται για ένα performance based advertising agency και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή την στιγμή στην ελληνική αγορά. Μιλάμε για μία νέα περιοχή, ένα νέο segment στη διαφήμιση που συνδυάζει τη διαφήμιση με το performance marketing!

Τι σας έκανε να πάρετε αυτόν τον δρόμο;

Η βαθιά γνώση της διαφήμισης από κάθε πόστο, σε συνδυασμό με το digital knowhow ήταν το έναυσμα για να ενώσουμε δύο περιοχές που παραδοσιακά μέχρι σήμερα δεν συνδυάζονταν. Οι κλασικές μεγάλες διαφημιστικές προσφέρουν υπηρεσίες αύξησης αναγνωρισιμότητας (Awareness) σε κυρίως ήδη εδραιωμένα Brand που διαθέτουν αρκετά μεγάλα budget, χωρίς άμεση σύνδεση με τις πωλήσεις ή ξεκάθαρη στοχοθεσία Return On Investment. Aπό την άλλη, τα σύγχρονα Digital Marketing Agencies προσφέρουν υπηρεσίες αύξησης online πωλήσεων χωρίς απαραίτητα την αύξηση ζήτησης για το brand ή προϊόν/υπηρεσία, εστιάζοντας μόνο στην υπάρχουσα ζήτηση και ενδιαφέροντα του αγοραστικού κοινού στόχου.

Τι το καινούργιο φέρνει η Wizard στην αγορά;

Δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) να διαφημίζονται όπως και τα μεγάλα brands, συνδυάζοντας το branding με την αύξηση πωλήσεων

Μετά από πολλή δουλειά και έρευνα κατοχυρώσαμε μία μεθοδολογία εργασίας, την Wizard’s ScaleUp! Η μοναδική αυτή μέθοδος χωρίζεται σε δύο φάσεις με επιμέρους βήματα. Δεν είναι μία απλή διαδικασία. Ουσιαστικά είναι μία υπηρεσία που συνδυάζει τα οφέλη που αποκομίζει ένα Brand όταν συνεργάζεται με μία μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, και ένα digital marketing agency ταυτόχρονα, κάτω από ένα μόνο διαφημιστικό budget! Για το λόγο αυτό, η ομάδα μας περιλαμβάνει Data Analyst, Brand Strategist, Performance Marketer και Creative Director. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μαζί, ξεκινάμε σαν partners και ανα σχεδιάζουμε το Business και το Brand του πελάτη, εφόσον αυτό χρειάζεται. Η ολιστική προσέγγιση με την μέθοδο ScaleUp, γίνεται με δυναμική στόχευση και με προκαθορισμένα KPIs που αποσκοπούν στο Return on Investment. H μέτρηση αποτελεσματικότητας των ενεργειών μας γίνεται σε 2 άξονες, μέτρηση ανάπτυξης του Brand, αλλά ταυτόχρονα και μετρήση αύξησης των πωλήσεων. Κάθε ευρώ που επενδύεται, αποδίδει! Έχουμε με το μέρος μας τους αριθμούς.

Ποιο είναι το κέρδος αν επιλέξω την Wizard;

Εμείς λοιπόν πιστεύουμε τόσο στην υπηρεσία ScaleUp, που μετά το πρώτο στάδιο συνεργασίας μας που αφορά το business audit - review και σύνταξη της νέας marketing στρατηγικής του πελάτη μας, ορίζουμε τη στοχοθεσία και συγκεκριμένα KPIs που θα πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα!

Ας δούμε όμως τι γίνεται μέχρι σήμερα στην αγορά. Τι γίνεται δηλαδή αν κάποιος ΔΕΝ επιλέξει την Wizard και τη μέθοδο ScaleUp! Παραδοσιακά λοιπόν τα Brand που κινούνται online σήμερα, εκτίθενται στον ανταγωνισμό χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό από πίσω τους και μοιραία γίνονται ‘’me too’’, ενώ παράλληλα οδηγούνται σε πόλεμο τιμών, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Έτσι όμως μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο όπου ο πόλεμος τιμών, "ρίχνει" αναγκαστικά την ποιότητα με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην μένει ευχαριστημένος και να χαθεί... Δυστυχώς, χωρίς στρατηγική η συρρίκνωση είναι μονόδρομος. Αντιθέτως, το σωστό positioning, καταρρίπτει τον μύθο της κορεσμένης αγοράς. Υπάρχει χώρος για όποιον ξέρει να ξεχωρίζει, να διαφοροποιείται και να επικοινωνεί σωστά τα δυνατά του σημεία.

Στην μετά Covid-19 εποχή, τι αλλάζει για τις εταιρείες;

Στη χώρα μας, με αφορμή την πανδημία, πραγματοποιήθηκε ένα απότομο και βίαιο digital transformation. Οι Έλληνες -όλων των ηλικιών- αναγκάστηκαν μαζικά να αγοράσουν από Ε-shop. Έμαθαν να χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media, τα apps και smart devices. Σπουδάζουν, δουλεύουν, επικοινωνούν online πιο πολύ από ποτέ. Και αυτό ήρθε για να μείνει. Αυτό που άλλαξε πλέον είναι ότι το κοινό σου βρίσκεται οπουδήποτε! Πότε σε φυσικούς και πότε σε ψηφιακούς χώρους και εσύ πλέον δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά να "τσιμπήσει" σε ένα μέσο. Πρέπει να γίνεις πολυμορφικός, να μπορείς να κινείσαι σε πολλαπλά επίπεδα, πλατφόρμες και να μπορείς να βγάζεις καμπάνια για οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να το πετύχεις. Είναι ένα κυριολεκτικό head haunting! Η ομάδα της Wizard, είναι ένα εξειδικευμένο task force που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας προκύψει, εντελώς tailor made. Η ευελιξία είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εποχής. Η online αγορά διευρύνεται ακατάπαυστα και τα εργαλεία αλλάζουν συνεχώς. Τα Brands οφείλουν να είναι όσο γρήγορα και ευέλικτα είναι και οι άνθρωποι. Όποιος δεν το συνειδητοποιεί, απλά δεν θα ανέβει στο τραίνο.

Σε ποιους απευθύνεστε;

Η υπηρεσία ScaleUp δεν είναι για όλους! Επειδή δίνουμε το 100% στις συνεργασίες μας σχεδιάζουμε την κάθε λεπτομέρεια με ακρίβεια και όπως είπαμε προηγουμένως δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ εταιρειών που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε ώστε να εγγυηθούμε τα αποτελέσματά τους.

Πρόκειται για εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, δηλαδή ετήσιου τζίρου από 0,5, έως 15 εκατ. Ευρώ, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογική ωριμότητα και φυσικά έχουν την απαραίτητη διάθεση και δυναμική για growth μέσα στα επόμενα χρόνια.

Εμείς από την πλευρά μας, με τη μεγάλη μας εμπειρία από πολυεθνικούς λογαριασμούς, εφαρμόζουμε best practices εξωτερικού, οπότε εξασφαλίζουμε στους πελατες μας από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνεργασίας, την απαραίτητη εξωστρέφεια για να μπορεί το Brand να απευθυνθεί σε όλο τον πλανήτη.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.

Στη Wizard γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη Omnichannel marketing στρατηγική. Απόδειξη είναι το Gold Βραβείο για Best SEO Campaign στα PEAK Awards 2020 By Google & το Gold βραβείο για την Best Omnichannel Campaign – Peak Awards 2019 By Google που κερδίσαμε, τα 10 επώνυμα reviews πελατών μας που μπορείτε να διαβάσετε εδώ, αλλά και τα 7 δημοσιευμένα case studies μας, που μπορείτε να δείτε εδώ!

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ!

Στη Wizard δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε με αριθμούς. Αν δεν φοβάστε κι εσείς, τότε είμαστε ο ιδανικός σας συνεργάτης.

Μάθετε περισσότερα στο www.sem-wizard.com

*Ο Αλέξανδρος Κοκόλης είναι ιδρυτής και managing director της Wizard, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.