Από το Xbox στα Xbox Series X/S: 19 χρόνια Xbox

Με τα Xbox Series X και Series S να ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη Microsoft. Η εταιρεία από το Redmond άλλωστε ετοιμάζεται να μας προσφέρει την ισχυρότερη κονσόλα που υπήρξε ποτέ και παράλληλα μία δεύτερη που θα κάνει το next-gen gaming πιο προσιτό από ποτέ. Για να φτάσουμε όμως εδώ χρειάστηκαν 19 και πλέον χρόνια ταχύρρυθμων "μαθημάτων" προκειμένου η Microsoft να είναι σήμερα σε θέση να κοντράρει κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Sony και η Nintendo.

Τι θα έλεγες για ένα flashback;

Έτσι ξεκίνησαν όλα

Λίγους μήνες μετά την ανατολή του νέου millennium, η Microsoft τάραξε τα νερά του gaming, με μία ανακοίνωση που έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Όταν ο ίδιος ο Bill Gates παρουσίαζε το πρωτότυπο Xbox στη GDC τον Μάρτιο του 2010, λίγοι φαντάζονταν τι θα επακολουθούσε. Κι όμως, το timing ήταν ιδανικό για τη Microsoft: το Dreamcast είχε "πατώσει", η Nintendo βρισκόταν σε φάση εσωτερικής αναζήτησης λίγο πριν την κυκλοφορία του GameCube και μόνο η Sony φαινόταν να βαδίζει σε καλό δρόμο -εκείνη την εποχή λάνσαρε το PS2.

Η επίσημη παρουσίαση του Xbox όπως το ξέρουμε έγινε περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις αρχές του 2001 με τη Microsoft να έχει και έντονη παρουσία στην E3 εκείνης της χρονιάς (μόλις η δεύτερη φορά που έδινε το "παρών" στην έκθεση). Η κονσόλα κυκλοφόρησε σε… δόσεις: τον Νοέμβριο του 2001 στις ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2002 στην Ιαπωνία και τον Μάρτιο του ίδιου έτους σε Ευρώπη και Αυστραλία. Ήταν η πρώτη με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο και τεχνολογία Dolby Digital, ενώ συνοδευόταν από το καινοτόμο για την εποχή του Xbox Live.

Από το 1 στο 360…

Η διάρκεια ζωής του Xbox ήταν σχετικά μικρή -μόλις τέσσερα χρόνια στην Ιαπωνία και πέντε στην Ευρώπη- και ο λόγος γι’ αυτό ήταν το Xbox 360. Η δεύτερη κονσόλα της Microsoft ανακοινώθηκε και κυκλοφόρησε το 2005 έχοντας να αντιμετωπίσει τη Sony με το PS3 και τη Nintendo που ετοιμαζόταν για τον θρίαμβο του Wii. Η ονομασία του Xbox 360 προέκυψε από την υπηρεσίες 360ο που στόχευε να προσφέρει μέσω της ανάδειξής του σε κέντρο ψυχαγωγίας. Είχε παρουσιαστεί άλλωστε σαν μία πρόταση για όλη την οικογένεια που δε θα εξαντλείτο μόνο στο gaming.

Η Microsoft αντιμετώπισε με επιτυχία τα προβλήματα που προέκυψαν στην αρχή (μειωμένη διαθεσιμότητα, αυξημένο ποσοστό ελαττωματικών συστημάτων -το λεγόμενο "red ring of death” εξ αιτίας του κόκκινου δακτυλίου γύρω από το πλήκτρο ενεργοποίησης), λανσάροντας μάλιστα το Xbox 360 σε αρκετές εκδόσεις (Core, Premium, Elite, Arcade) κατά καιρούς. Προς το τέλος της ζωής της κονσόλας είχαμε και το κομψότατο Xbox 360 S ενώ η Microsoft δοκίμασε την τύχη της και στο motion gaming (απόρροια της επιτυχίας του Wii) με το Kinect χωρίς να εντρυφήσει πάντως ιδιαίτερα.

…κι από εκεί πάλι στο 1

Το Xbox 360 ήταν στο προσκήνιο για οκτώ ολόκληρα χρόνια, μέχρι να δώσει τη θέση του στο Xbox One. Με αυτό η Microsoft αναθεώρησε αρκετές από τις αποφάσεις της, προσφέροντάς μας εν τέλει μία κονσόλα που εστίαζε εκεί που έπρεπε: στο gaming. Αρχιτεκτονική x86, έμφαση στο cloud computing, επανασχεδιασμένο χειριστήριο, έμφαση στο streaming και συμβατότητα με επιλεγμένους τίτλους προηγούμενων γενιών. Ό,τι θα μπορούσαν να ζητήσουν οι παίκτες υπήρχε στο Xbox One. Μοναδική εξαίρεση, η πολιτική της Microsoft για τα μεταχειρισμένα video games που αφού εξόργισε πρώτα το κοινό, εν συνεχεία "μαζεύτηκε" κακήν-κακώς.

Στην πορεία, το αρχικό Xbox One έδωσε τη θέση του σε δύο νέες εκδόσεις: το μικρότερου μεγέθους και λευκού χρώματος Xbox One S και το Xbox One X ή Project Scorpio όπως αποκαλείτο για καιρό, την ισχυρότερη μέχρι σήμερα κονσόλα στην ιστορία. Μόλις πέρυσι μάλιστα, η Microsoft τόλμησε και παρουσίασε το Xbox One S All-Digital Edition, την πρώτη έκδοση κονσόλας χωρίς οδηγό οπτικού δίσκου ή δισκέττας/cartridge. Με τα νέα συστήματα, το Xbox εισερχόταν και επίσημα στην εποχή του 4K, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εμπειρία που θα μας προσφέρει η επερχόμενη νέα γενιά.

Το πιο πρόσφατο "success story” του gaming.

Στη Microsoft ετοιμάζονται για μία ακόμα "μάχη" με την τέταρτη πλέον γενιά του Xbox. Αυτή τη φορά η κονσόλα έρχεται σε δύο διαφορετικές εκδοχές, στοχεύοντας σε ισάριθμους τύπους παικτών/καταναλωτών. Το ισχυρό Xbox Series X έρχεται να προσφέρει μία ανεπανάληπτη 4Κ/60fps εμπειρία σε όλους τους power gamers, ενώ το ευέλικτο Xbox Series S κάνει τη νέα γενιά προσιτή σε όλους και μάλιστα στα 1440p/60 fps -κάτι που όσο κι αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να μας προσφέρει η αμέσως προηγούμενη. Με το Game Pass να αποτελεί το μεγάλο όπλο της σε αυτό το λανσάρισμα, η Microsoft ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα του gaming.

Οι σειρές του Xbox

Σε αυτά τα 19 χρόνια παρουσίας του Xbox στην παγκόσμια αγορά των video games, η Microsoft φρόντισε να το πλαισιώσει με σειρές που λατρεύτηκαν διαχρονικά από τους παίκτες. Το Halo αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύγχρονα franchises, έχοντας επανεφεύρει σε μεγάλο βαθμό το είδος των FPS. Το δημιούργημα της Bungie (στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της 343 Industries) συντροφεύει σταθερά το Xbox από το 2001 και το Halo: Combat Evolved. Μάλιστα η σημασία του ήρωα της σειράς, Master Chief, είναι τέτοια που κοσμεί το κουτί του Xbox Series X, ακόμα κι αν το επόμενο Halo (Halo Infinite) κυκλοφορεί του χρόνου!

Ακόμα μία σειρά που εξελίχθηκε σε σήμα κατατεθέν του Xbox είναι τα Gears of War. Η Epic Games και ο Cliffy B δημιούργησαν ένα εκπληκτικό σύμπαν πάνω στο οποίο βασίστηκαν τα οκτώ παιχνίδια του franchise. Μολονότι τα βασικά επεισόδια Gears είναι παιχνίδια δράσης τρίτου προσώπου, υπάρχουν και spin-offs που πειραματίστηκαν με άλλα είδη όπως turn-based strategy (Gears Tactics) και RTS (Gears Pop). Από εκεί και πέρα, οι κάτοχοι Xbox είχαν την ευκαιρία κατά καιρούς να απολαύσουν πλήθος αποκλειστικοτήτων όπως τα μοναδικά Forza Motorsport και Forza Horizon, τα επικά Fable, τα Crackdown, τα Ori κ.α.

Το top5 τίτλων που δεν πρέπει να χάσεις στο λανσάρισμα των Xbox Series X/S

Αρκετά όμως με το παρελθόν! Τα καλύτερα έρχονται κι εμείς επιλέξαμε αυτά που πραγματικά ξεχωρίζουν. Σου παρουσιάζουμε λοιπόν το top5 τίτλων που συνοδεύουν το Xbox Series X/S ώστε να απολαύσεις τις νέες κονσόλες όπως τους αξίζει:

1. Grounded

Ο κόσμος που με τόσο κόπο δημιούργησε η Obsidian ζωντανεύει, εντυπωσιακότερος από ποτέ στα Xbox Series X/S. Δες τα πάντα από την οπτική γωνία ενός μυρμηγκιού, απόφυγε τους κινδύνους που καραδοκούν σε κάθε βήμα και επιβίωσε παρέα με τους φίλους σου.

2. Assassin’s Creed Valhalla

Είσαι ο Eivor, θρυλικός πολεμιστής Βίκινγκ με μοναδικό στόχο τη δόξα που θα σου ανοίξει τις πόρτες της μυθικής Valhalla. Ανέβα στο πλοίο σου και ετοιμάσου να κυριαρχήσεις στη μεσαιωνική Αγγλία διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα σου όπως εσύ θες.

3. Forza Horizon 4

Δεν υπάρχει καλύτερο είδος video game για να κάνει μια νέα κονσόλα επίδειξη των δυνατοτήτων της από τα racing games. Στην περίπτωση του Forza Horizon 4, θα σου προσφέρει action gameplay και μία άκρως ρεαλιστική αλλά συνάμα αγνή αίσθηση ταχύτητας.

4. NBA 2K21

Κίνηση πιο ομαλή από ποτέ, γραφικά που ξεπερνούν και την πραγματικότητα και οι καλύτεροι παίκτες της ιστορίας του NBA. Όλα αυτά σε ένα μοναδικό πακέτο που εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της νέας γενιάς.

5. Yakuza: Like a Dragon

Ήρθε η ώρα να τα βάλεις με τη μαφία του Tokyo. Η SEGA αφηγείται μία υπέροχη ιστορία εκδίκησης την οποία πλαισιώνει με συναρπαστικούς μηχανισμούς RPG, πάνω από 50 μικρότερες ιστορίες και έναν απίστευτα πλούσιο κόσμο που δε θα θες να αφήσεις!