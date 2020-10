Αν το επιχειρήσετε… online, κάντε το σωστά!

Οι επιχειρήσεις και δη αυτές που δραστηριοποιούνται online, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός είναι αυτός που ωθεί τις επιχειρήσεις σε έναν αδυσώπητο πόλεμο τιμών με αρνητικές συνέπειες. Αυτό γίνεται γιατί με την διαρκή πίεση για χαμηλότερες τιμές, μοιραία τα Brand ακολουθούν πορεία "me too” και αναγκαστικά οδηγούνται στο να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μείωση στη μείωση, ο πελάτης τελικά χάνεται και οι πωλήσεις... πέφτουν δραματικά.

Γνωρίστε τη Wizard

Η Wizard είναι ένα καινοτόμο performance based advertising agency που δίνει στις μικρές και μεγάλες εταιρείες (SMEs= annual revenue 0,5-15m) τη δυνατότητα να διαφημιστούν όπως ακριβώς και τα μεγάλα Brands, συνδυάζοντας το branding με την αύξηση πωλήσεων. Και όλα αυτά, με ένα μόνο διαφημιστικό budget! Είναι σαν να έχεις ως εξωτερικό συνεργάτη, ένα ολόκληρο τμήμα μάρκετινγκ!

Για να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και high end σχεδιασμό και υποστήριξη, επιστρατεύουμε έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγοράς όπως Brand Strategist, Data Analyst, Digital Marketing Manager, Performance Marketer και Creative Director.

Η διαφορά είναι στη μέθοδο

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην πρωτοποριακή μέθοδο Wizard’s ScaleUp!

Φάση 1η

Στην πρώτη φάση στρατηγικής συμβουλευτικής , ξεκινάμε μαζί το πρώτο βήμα διάρκειας περίπου 6 εβδομάδων, πραγματοποιώντας Business Audit – Marketing Review & Strategy, για μία ανάλυση σε βάθος της ίδιας της επιχείρησής σας, αλλά και της αγοράς στην οποία κινείται συνολικά. Ακολουθεί το τρίπτυχο Comprehend & Define – Plan - Do – Adjust, όπου καλούμαστε πρώτα να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε την ιδιαίτερη και μοναδική ταυτότητα του Brand καθώς και να καθορίσουμε πού βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή, αλλά και το πού θέλουμε να φτάσουμε. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την Στρατηγική Μάρκετινγκ και αμέσως μετά περνάμε στη δράση! Αφού λοιπόν δούμε στην πράξη τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τον σχεδιασμό μας και επανακαθορίσουμε τις δράσεις μας.

Στο επόμενο βήμα μας, κάνουμε Marketing & Media Planning. Συνδυάζοντας τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία μάρκετινγκ, μπορούμε να καταστρώσουμε ένα σχέδιο ακριβείας που θα οδηγήσει στην στόχευση του κοινού που μας ενδιαφέρει, επιδιώκοντας την ενίσχυση του Brand awareness, τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων και μία βιώσιμη ανάπτυξη του ίδιου του Brand.

Φάση 2η

Στη δεύτερη φάση της μεθόδου Wizard’s ScaleUp! προχωράμε στην εκτέλεση της στρατηγικής μας και ταυτόχρονα στην απόδοσή της με την ανάπτυξη δημιουργικού concept. Ακολουθεί η εφαρμογή του concept σε επιμέρους υλικά και η φυσικά, παραγωγή τους (πχ τηλεοπτικό σποτ, διαφημιστικά banner, κειμενογραφική υποστήριξη, social media content, ραδιοφωνικά κτλ.).

Επειδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη στην μέθοδο Wizard’s ScaleUp! χρησιμοποιούμε εργαλεία project management για να πετυχαίνουμε τέλειο συγχρονισμό και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, εργαλεία αυτοματισμού marketing για να παρακολουθούμε το performance της καμπάνιας μας, εργαλεία και πλατφόρμες social media ώστε να πετυχαίνουμε αποδοτική διανομή και share του content μας καθώς και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και customized δικτύου σόσιαλ για την προβολή και την επικοινωνία που χρειάζεται το Brand.

Ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα!

Παράλληλα, η ομάδα μας φροντίζει για εσάς να λάβετε το μέγιστο από το paid advertising, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την αποτελεσματική προώθηση της καμπάνιας με κατάλληλη στόχευση κοινού, αλλά και την τακτική αξιολόγησή της, καθώς και την αναθεώρηση της στρατηγικής ανάλογα με όποιες αλλαγές σημειώνονται στις τάσεις της αγοράς.

Τίποτα στην τύχη - Έλεγχος ξανά και ξανά!

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα η μέθοδος Wizard’s ScaleUp! περιλαμβάνει Performance Marketing & Optimization προκειμένου να βρούμε τι λείπει από την καμπάνια μας ή τι είναι αυτό που θα την απογειώσει. Κάνουμε ενδελεχή έλεγχο και διορθώσεις ξανά και ξανά μέχρι να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Έτσι, η διαφήμιση είναι πολύ αποδοτική και αυτό μας βοηθά από τη μία να κρατήσουμε χαμηλά τη διαφημιστική δαπάνη και από την άλλη να επιτύχουμε υψηλότερα conversion.

Σταθερή πορεία σημαίνει στρατηγική για το σήμερα και το αύριο

Η μέθοδος Wizard’s ScaleUp! είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενη σε ετήσια βάση, ενώ αναπροσαρμόζεται σε τυχόν νέα δεδομένα ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και στην αιχμή της εποχής της. Εάν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα, η επιχείρηση αποκτά ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι να σε επιστεύονται με κλειστά τα μάτια

Στη Wizard γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη Omnichannel marketing στρατηγική. Απόδειξη είναι το Gold Βραβείο για Best SEO Campaign στα PEAK Awards 2020 By Google & το Gold βραβείο για την Best Omnichannel Campaign – Peak Awards 2019 By Google που κερδίσαμε, τα 10 επώνυμα reviews πελατών μας που μπορείτε να διαβάσετε εδώ, αλλά και τα 6 δημοσιευμένα case studies μας, που μπορείτε να δείτε εδώ!

*Ο Αλέξανδρος Κοκόλης είναι ιδρυτής και managing director της Wizard, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.