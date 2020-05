Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεργασίας με την υπογραφή της Lenovo

Η πανδημία του κορονοϊού και η νέα πραγματικότητα που αυτή άλλαξε ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η τηλεργασία μπήκε ξαφνικά στην καθημερινότητα πολλών επιχειρήσεων και εργαζομένων και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις φάνηκε ότι με σωστή στρατηγική και τα κατάλληλα εργαλεία η εργασία από απόσταση είναι εφικτή και αποδοτική.

Είτε μιλάμε για πλήρη τηλεργασία είτε για εκ περιτροπής εξ αποστάσεως εργασία ένα από τα βασικά συστατικά που εξασφαλίζουν απόδοση με τις καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, είναι η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ξεκινώντας από τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop, compact desktop, κτλ.). To εργαλείο δουλειάς που θα επιλεγεί – είτε αυτό είναι laptop, ή νέας γενιάς, πολύ μικρού μεγέθους σταθεροί υπολογιστές που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, όπως ThinkCentre Tiny και Think Centre Nano”, πρέπει να είναι εύχρηστο και γρήγορο και να διαθέτει υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά εικόνας και ήχου (Αudio Visual) που μπορούν να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες για εργασία και ειδικά για τηλεδιασκέψεις.

Αποτελεσματικές τηλεδιασκέψεις

H σειρά Think Pad της Lenovo, του No1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, υπερέχουν σε χαρακτηριστικά AudioVisual με μοντέλα που έχουν Dolby Visual, Dolby Audio HDR οθόνες με έως 4Κ ανάλυση, πολύ υψηλής φωτεινότητας που δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για παραγωγικές τηλεδιασκέψεις.

Παράλληλα χάρη στα 4-far field ή dual-far-field microphone, τα Think Pads, ανάλογα με την έκδοση, επιτυγχάνουν άριστη λήψη ήχου (έως 4 μέτρα και 360 μοίρες γύρω από τον φορητό υπολογιστή) γεγονός που επιτρέπει την τηλεδιάσκεψη, χωρίς να περιορίζεται ο εργαζόμενος μπροστά στον υπολογιστή του.

Εργασία σε πολλές οθόνες

Πολλοί επαγγελματίες αξιοποιούν πολλαπλές οθόνες για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Η χρήση του κατάλληλου docking station από την Lenovo, προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε τρεις οθόνες ταυτόχρονα, επιπλέον της οθόνης του φορητού υπολογιστή.

Επίσης, για κάποιον που η εργασία του απαιτεί απασχόληση σε περισσότερες διαφορετικές οθόνες, με το desktop ThinkCentre Tiny M920x (1lt desktop), μπορεί να εργαστεί σε έξι διαφορετικές οθόνες, ενώ λόγω του μικρού του μεγέθους, μπορεί να το επιστρέψει στο γραφείο, εύκολα, όταν χρειαστεί. Παράλληλα, με το Think Centre Nano M90n & M75n μπορεί να έχει έναν πλήρη υπολογιστή, μόλις 0.3Lt. κυριολεκτικά στην τσέπη του παντελονιού του.

Η Lenovo προσφέρει οθόνες για κάθε χρήση, για βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας στο σπίτι, όπως:

- Οθόνες VoIP ready, όπως η hink Vision Τ24v, που πωλούνται έτοιμες για τηλεδιάσκεψη

- Οθόνες με 16:10 ανάλυση που επιτρέπουν περισσότερο περιεχόμενο να εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη (πχ Τhink Vision T25m ή Τhink Vision Τ25d)

- Οθόνες με USB-C dock capability όπου οθόνη τροφοδοτεί απευθείας με ρεύμα τον υπολογιστή και δεν χρειάζονται περιττά καλώδια

- Οθόνες σε διαφορά μεγέθη, από 14" φορητή για να την παίρνεις παντού μαζί σου, μέχρι 44" curved (πχ Τhink Vision M14 ή Τhink Vision P44w)

- Οθόνες με 4Κ, 100% Color Gamut που επιτρέπουν πολύ εξειδικευμένη εργασία (Think Vision P series)



Ολοκληρωμένη προστασία με το Think Shield

Εκτός από τον εξοπλισμό ένας άλλος παράγοντας είναι αυτός της ασφάλειας τόσο των εταιρικών αλλά και των προσωπικών δεδομένων. Οι κίνδυνοι με την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτά μεγαλώνουν και η προστασία έναντι κακόβουλου λογισμικού και κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί πλέον αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για εξ αποστάσεως εργασίας.

Σε αυτές τις ανάγκες η Lenovo απαντά με την λύση Think Shield. Μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και εφαρμογών "ασπίδας" η οποία προσφέρει κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας για τα εταιρικά συστήματα καλύπτοντας τέσσερις κάθετους πυλώνες ασφαλείας:

Ο πρώτος είναι η ταυτότητα του χρήστη. Τα μηχανήματα της Lenovo προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες εισόδου με τη χρήση όλων των βιομετρικών στοιχείων των Windows Hellο. Υπάρχει δυνατότητα για "κλείδωμα" του δίσκου από το BIOS, το δακτυλικό αποτύπωμα πρέπει να είναι απολύτως ακριβές, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βιομετρικά στοιχεία αποθηκεύονται στο chip του Match-On finger print reader, γεγονός που τα κάνει μη προσβάσιμα σε επιθέσεις στο δίσκο ή στο λογισμικό.

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την online ασφάλεια και την κάλυψη των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία των στοιχείων των χρηστών, όπως, φυσικά, και με την προστασία από κακόβουλο λογισμικό.

Ο τρίτος είναι η προστασία των ίδιων των μηχανημάτων, με το Think Shield να δίνει δυνατότητες για εξ αποστάσεως διαχείριση και αναβάθμιση λογισμικού, απαντώντας στα ζητήματα προστασίας από "επιθέσεις".

Tέλος, διαθέτει εφαρμογές και λύσεις που προστατεύουν μία εταιρεία από την απώλεια δεδομένων ενώ, παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον υπηρεσίες

To Αlways On αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξασφάλιση επιτυχούς εργασίας από απόσταση και τη δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος που θα προσομοιάζει σε αυτό του φυσικού γραφείου. Στην ανάγκη για συνεχή διασύνδεση η Lenovo έχει επίσης λύση. Στα Think Pads γίνεται συνεχής και απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ 4G κ WiFi, στην περίπτωση που κάποιο από τα 2 είναι πιο αδύναμο, χωρίς να αποσυνδέεται ο χρήστης από την εφαρμογή που τρέχει ή το VPN, διευκολύνοντας έτσι τις τηλεδιασκέψεις.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Lenovo προσφέρει onsite support, για την πλειονότητα των Think Pads που κυκλοφορούν, που μπορεί να δώσει λύσεις σε όποιο πρόβλημα προκύψει, με τεχνικό που έρχεται στο χώρο σου για να κάνει όποια επισκευή είναι αναγκαία ώστε να μην χρειάζεται να βγεις από το σπίτι.