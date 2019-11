COSMOTE Fiber: Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι έφτασε στην Σπάρτη

Τις απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι έφερε στην Σπάρτη η COSMOTE. Μέσω του COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχές του δήμου Σπάρτης έχουν πλέον πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες Internet 100 & 200Mbps, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 1Gbps. Χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, το Fiber To Τhe Home (FTTH) του Ομίλου ΟΤΕ έχει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στην Ελλάδα, καθώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με πρόσβαση σε FTTH ξεπερνούν πλέον τις 92.000.

"This is Sparta" με τη δύναμη των οπτικών ινών

Για να γιορτάσει τη δημιουργία υποδομής FTTH και να παρουσιάσει στους κατοίκους της Σπάρτης τη δύναμη των οπτικών ινών, η COSMOTE σχεδίασε δύο πρωτότυπες δράσεις που κορυφώθηκαν σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Μέσα από ζωντανή σύνδεση που υλοποιήθηκε με μια απλή οικιακή σύνδεση FTTH, οι κάτοικοι της Σπάρτης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από 5 ακόμη πόλεις στην άλλη άκρη της γης, με το όνομα "Σπάρτη". Χάρη στις απίστευτες ταχύτητες του δικτύου οπτικών ινών COSMOTE Fiber, οι κάτοικοι της ελληνικής Σπάρτης "ένωσαν" τις φωνές τους με εκείνες των κατοίκων της Σπάρτης του New Jersey, της Georgia, του Illinois, του Michigan και της North Carolina, για να ακουστεί παντού το χαρακτηριστικό: "this is Sparta".

Επιπλέον, η COSMOTE διοργάνωσε το Fiberathlon, ένα παιχνίδι που συνδύασε την εξερεύνηση και το κυνήγι θησαυρού με την τεχνολογία augmented reality. Οι κάτοικοι της Σπάρτης, μέσα από ένα mobile application, "χαρτογράφησαν" το COSMOTE Fiber περπατώντας ή τρέχοντας σε όλο το μήκος του και έμαθαν τα πάντα για αυτό. Οι 10 πρώτοι που κάλυψαν ολόκληρο το μήκος διαδρομής του δικτύου οπτικών ινών με τον καλύτερο χρόνο, κέρδισαν δωρεάν σύνδεση FTTH για ένα χρόνο.

Ο Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, δήλωσε: "Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, έφτασε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Σπάρτης για να αλλάξει την εμπειρία Internet. Οι Σπαρτιάτες θα μπορούν να κάνουν downloading σε δευτερόλεπτα, να απολαμβάνουν online gaming και HD video streaming, χωρίς διακοπές και να έχουν όλες τις smart συσκευές τους ταυτόχρονα online, όπως ποτέ άλλοτε. Θέλαμε να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός, παρουσιάζοντας σε όλους τη δύναμη των οπτικών ινών. Το καταφέραμε με εντυπωσιακό τρόπο, φέρνοντας κοντά τους "Σπαρτιάτες" του κόσμου, με μία απλή οικιακή σύνδεση FTTH. Με τα δίκτυά μας, επιβεβαιώνουμε ότι το μέλλον είναι εδώ. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους".



Όμιλος ΟΤΕ, η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Χάρη στις επενδύσεις του που έφτασαν τα €2 δισ. την περασμένη εξαετία, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, COSMOTE Fiber. Βάσει του επενδυτικού πλάνου, ύψους €2 δισ., που υλοποιεί ο Όμιλος, το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο σε 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2019 και σε 1 εκατομμύριο έως το 2022. Το δίκτυο θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Πέρα από τη Σπάρτη, στο Fiber To The Home του Ομίλου ΟΤΕ έχουν ήδη πρόσβαση περιοχές στο Παλαιό Φάληρο, το Μαρούσι, το Γαλάτσι, το Χαλάνδρι, τον Παπάγο-Χολαργό, την Κηφισιά, τα Πατήσια, τον Άγιο Αρτέμιο, τους Αμπελόκηπους, τη Νέα Σμύρνη και το Ψυχικό στην Αθήνα. Στην Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα, το FTTH είναι διαθέσιμο σε περιοχές στους δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, αλλά και στο Πανόραμα, την Ευκαρπία και το Ωραιόκαστρο. Για πρώτη φορά το FTTH έγινε διαθέσιμο και στην Κρήτη, σε περιοχές του δήμου Χανίων.

Επιδότηση νέων συνδέσεων FTTH

Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360, μέσα από τη δράση Superfast Broadband. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος COSMOTE Double Play Fiberspeed με €13/μήνα, για μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με €48. Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό site: www.sfbb.gr.