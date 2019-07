Το MIT Technology Review κατατάσσει τη Huawei στη λίστα με τις 50 πιο "έξυπνες" εταιρείες

Η Huawei συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τις 50 πιο "Έξυπνες" εταιρείες από το MIT Technology Review. Από το 2010, το διεθνές τεχνολογικό μέσο ενημέρωσης MIT Technology Review, δημοσιεύει σε ετήσια βάση τη λίστα με τις 50 εταιρείες που συνδυάζουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καινοτόμο τεχνολογία σε ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο σε παγκόσμια βάση.

Το MIT Technology Review επιλέγει τις 50 πιο "Έξυπνες" εταιρείες με βάση τις δραστηριότητες τους κατά το τελευταίο έτος, τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν και τα επιτεύγματα που κατάφεραν να υλοποιήσουν. Αξιολογεί ακόμα τις βασικές ικανότητες των εταιρειών με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και οποιεσδήποτε πρωτοπορίες και καινοτομίες έχουν επιτύχει για την ίδια την εταιρεία, τις επιχειρήσεις ή ακόμα και για τους καταναλωτές γενικότερα. Η Huawei συμπεριλήφθηκε στη φετινή λίστα για τις εξαιρετικές της δυνατότητές στην καινοτομία.

Ο William Xu, Director of the Board και President του Institute of Strategic Research, παρουσίασε, στο "50 Smartest Companies 2019 China Summit", τη στρατηγική καινοτομίας της Huawei και δήλωσε σχετικά: "Τα τελευταία 30 χρόνια, η Huawei έχει υλοποιήσει κυρίως τεχνικές και μηχανικές καινοτομίες, καθώς επίσης και καινοτομίες που βασίζονται στις ανάγκες των πελατών. Αυτό το αποκαλούμε Innovation 1.0. Στο μέλλον η Huawei θα επιδιώξει το Innovation 2.0, που σχετίζεται με θεωρητικές καινοτομίες και εφευρέσεις που θα καθοδηγούνται από όραμα. Η Huawei δεσμεύεται να διευρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ανοικτή καινοτομία σημαίνει πως καινοτομούμε μαζί με γνώστες του αντικειμένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτήν τη διαδικασία, οι καρποί οποιασδήποτε καινοτομίας θα πρέπει να μοιράζονται και να χρησιμοποιούνται από όλη την ανθρωπότητα και τους βιομηχανικούς κλάδους. Αυτό μπορεί να φωτίσει το μέλλον του κόσμου και των βιομηχανιών".

Ο William Xu πρόσθεσε ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος αποτελεί πηγή θεωρητικών ανακαλύψεων και εφευρέσεων, ενώ οι βιομηχανίες προωθούν την πρόοδο αυξάνοντας τις προκλήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών και της χρηματοδότησης της έρευνας που διεξάγεται από τα πανεπιστήμια.

Η Huawei θα συνεχίσει να υποστηρίζει την έρευνα των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων και δεσμεύεται να διερευνήσει και να εντοπίσει τις τεχνολογίες που εγγυώνται το μέλλον σε όλη τη διαδικασία πληροφόρησης, από την παραγωγή πληροφοριών, την αποθήκευση, τον υπολογισμό, τη μετάδοση έως την κατανάλωση πληροφοριών.

Το MIT Technology Review παρουσίασε φέτος για πρώτη φορά στην Κίνα τις 50 πιο "Έξυπνες" εταιρείες, με λίστα που περιλαμβάνει κινεζικές εταιρείες καθώς και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.