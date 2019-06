Στρατηγικές επενδύσεις σε μεταφορές και τεχνολογία από την κινεζική DeepBlue στην Ελλάδα

Τη δυναμική του είσοδο στην ελληνική αγορά με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με στόχο να αλλάξουν ριζικά οι δημόσιες μεταφορές, οι πληρωμές, το λιανικό εμπόριο και συνολικά το σύγχρονο αστικό περιβάλλον, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα ο κορυφαίος κινεζικός όμιλος ΑΙ τεχνολογίας DeepBlue Technology.

Μιλώντας για τις προοπτικές της κινεζικής επένδυσης στην Ελλάδα, ο CEO του ομίλου Anderson Chen Haibo, τόνισε ότι "η Ελλάδα και η Κίνα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην καινοτομία και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι σημαντικός συνεργάτης μας στην Ευρώπη και στον κόσμο".

Στόχος του κινεζικού ομίλου είναι μέσω της Ελλάδας να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με την ελληνικών συμφερόντων Amani Swiss, καθώς και μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στον τομέα της έρευνας.

"Με την είσοδό μας στην ελληνική αγορά και με τη συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα φέρουμε την τεχνολογία μας και θα επενδύσουμε στην έρευνα σε ΑΙ τεχνολογία. Θα προσλάβουμε νέους επιστήμονες με όρεξη και γνώση για τις ΑΙ τεχνολογίες. Πιστεύω ότι θα γίνουμε καλοί φίλοι με τους Έλληνες και θα συνεργαστούμε πολύ καλά", ανέφερε ο Anderson Chen Haibo.

"Στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για τα πάντα. Όλα γίνονται ψηφιακά. Πριν από πέντε χρόνια, αυτό δεν συνέβαινε. Στην Κίνα αναπτυσσόμαστε ταχύτατα. Η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικά καλές προοπτικές και οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να είναι πολύ αναπτυγμένες σε εμπορικά και κατασκευαστικά θέματα. Η παρουσία μας στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την επέκταση της DeepBlue Technology στην Ευρώπη" επεσήμανε ο αντιπρόεδρος του ομίλου και πρόεδρος της DeepBlue Ευρώπης, David Duan Kin, αναφερόμενος στο ερώτημα γιατί επέλεξαν την Ελλάδα. "Οι επενδύσεις μας επικεντρώνονται στον τομέα των μεταφορών με την παραγωγή του αυτοκινούμενου λεωφορείου, Panda Bus, και στις ΑΙ εφαρμογές για "Έξυπνες Πόλεις"", δήλωσε ο κ. David Duan Kin.

Σε ερώτηση που τέθηκε αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης της DeepBlue Technology στην Ελλάδα, ο CEO του ομίλου τόνισε ότι η κινεζική εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επιλέξει τους στρατηγικούς συνεργάτες στον τομέα της παραγωγής των Panda Bus και μετά το καλοκαίρι θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το εγχείρημα.

Από την πλευρά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, Ελευθέριος Αγγελής, δήλωσε ότι "υπογράψαμε με την DeepBlue αυτό το σύμφωνο συνεργασίας, με στόχο να δημιουργηθεί ένας κόμβος τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου, είναι ένα σημαντικό τμήμα για την πόλη μας και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στην αγορά της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας γενικότερα, όπου νέοι επιστήμονες θα μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους με την τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν. Συνεπώς η συνεργασία με την DeepBlue έχει αυτό το σκοπό και είναι πολύ σημαντική για εμάς".

Επισημαίνεται ότι ο όμιλος DeepBlue Technology εδρεύει στη Σαγκάη της Κίνας και δραστηριοποιείται σε 17 χώρες διεθνώς, ενώ διαθέτει ερευνητικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης στο Λουξεμβρούργο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η DeepBlue Technology ηγείται σε διεθνές επίπεδο της έρευνας και ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών και έχει πετύχει την ευρεία είσοδο στην παγκόσμια αγορά νέων τεχνολογιών.

Οι εκπρόσωποι της DeepBlue Technology είχαν την ευκαιρία να συστηθούν στο ελληνικό κοινό μέσα από το συνέδριο "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" που διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hellenic Trade Council (HETCO) στο Ζάππειο Μέγαρο με σκοπό να αναδειχθούν νέοι δρόμοι συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Το Hellenic Trade Council (HETCO) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος υποστηρίζει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, Ισραήλ και ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία και στη διεθνή αγορά εμπορίου. Με πρωτοβουλία του Hellenic Trade Council (HETCO) εγκαινιάστηκε το Ιανουάριο του 2019 το μόνιμο ελληνικό περίπτερο στη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών της Σαγκάης για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στην Κίνα και την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, του αθλητισμού, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ