Το Artificial Intelligence έρχεται στην Ελλάδα με κινεζική υποστήριξη

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να επενδύσει με κινεζική υποστήριξη σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας της που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Το συνέδριο "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου στο Ζάππειο Μέγαρο από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hellenic Trade Council (HETCO) ανέδειξε νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών και των εφαρμογών smart cities.

Η ανάγκη να επεκταθεί ο σύγχρονος "Δρόμος του Μεταξιού" και στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας – Κίνας, τονίστηκε σχεδόν από το σύνολο των ομιλητών. Για την Ελλάδα, η οποία επιχειρεί να διασφαλίσει ξανά συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μετά την κρίση, η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας αναδεικνύεται σε απαραίτητο στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε η είσοδος στην ελληνική αγορά του κορυφαίου κινεζικού ομίλου AI τεχνολογίας, DeepBlue Technology, μέσω της Amani Swiss, αποκλειστικού αντιπροσώπου της DeepBlue σε Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και η συνεργασία του κινεζικού κολοσσού με τη Σχολή Πληροφορικής τους Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στον τομέα της έρευνας.

Ο CEO της DeepBlue Technology, κ. Anderson Chen Haibo, επισήμανε από το βήμα του συνεδρίου την ανάγκη ισχυρότερης διεθνούς συνεργασίας στις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η βιολογική νοημοσύνη. "Καθώς μπαίνουμε στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, οι τεχνολογίες δεν θα ανήκουν σε καμία χώρα ή οργανισμό, εξαιτίας της συμβολής πολλών ανθρώπων από διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Καθώς, βαδίζουμε προς το μέλλον, διεθνείς συνέργειες και συνεργασίες θα γίνονται ολοένα και πιο αναγκαίες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών", τόνισε ο κ. Anderson, και συνέχισε: "Στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και στην Ελλάδα αυτό θα συμβεί μέσω ενός συνδυασμού έρευνας, νέων εφαρμογών, τοπικής παραγωγής και, κυρίως μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής οικονομίας και καινοτομίας".

Με την δυναμική είσοδό της στην ελληνική αγορά η DeepBlue Technology επιδιώκει να προσφέρει ΑΙ τεχνολογίες και εφαρμογές που θα αλλάξουν ριζικά τις δημόσιες μεταφορές, τις πληρωμές, το λιανικό εμπόριο και συνολικά το σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πλήθος ειδικών μεταξύ των οποίων ο Dr Alex Zhang, επικεφαλής του AI Brain Science Institute της Σαγκάης, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ανάγκη νέων διεθνών συνεργασιών που θα ηγηθούν στην προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. "Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην ήταν ιδανική. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η επένδυση της DeepBlue θα φέρει νέα έσοδα, θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για την χώρα", τόνισε ο Dr.Zhang.

Ενώ, και ο Πρόεδρος της Κινεζικής Ακαδημίας Βιολογικών Επιστημών, Dr. Kun Tang, σημείωσε ότι "η DeepBlue επέλεξε την Ελλάδα για την προώθηση ΑΙ τεχνολογιών γιατί έχει ένα σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα, συνδέει την Ασία και την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει όλες τις απαιτούμενες δυνατότητες να εξελιχθεί σε ένα πραγματικό "θερμοκήπιο" ανάπτυξης ΑΙ τεχνολογίας και εφαρμογών. Υπάρχει πλούσιο ταλέντο και ένας εξαιρετικός μηχανισμός κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής, οπότε δεν υπάρχει όριο για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της DeepBlue και της Ελλάδας”.

Από ελληνικής πλευράς ο ΓΓ Βιομηχανίας, κ. Απόστολος Μακρυκώστας, χαιρέτησε την επιλογή της DeepBlue Technology να επενδύσει στην Ελλάδα και τόνισε ότι η ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας με την υποστήριξη και τη δύναμη της DeepBlue θα επενδύσει περισσότερα κεφάλαια και πόρους σε Έρευνα και Ανάπτυξη, που θα εξασφαλίσει την μελλοντική ανάπτυξη της χώρας.

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε ότι "το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα ανοιχτόμυαλο πολιτικό κόμμα που καλωσορίζει τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν και να αναπτυχθούν στην Ελλάδα", ενώ ο κ. Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος έκανε λόγο για σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας στον τομέα των μεταφορών ως απόρροια της εξέλιξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται ταχύτατα την τελευταία δεκαετία, σε πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με τους τομείς της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, να βρίσκονται στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών.

Τέλος, σε ειδική τελετή βραβεύτηκαν τρεις ομάδες startups (owiwi, InAccel και Nanometrisis), οι οποίες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας που διοργανώνει η DeepBlue Technology τον προσεχή Αύγουστο στο World AI Conference της Σαγκάης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ