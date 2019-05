Εκδήλωση για την 4η βιομηχανική επανάσταση από το Stanford Club of Greece

Στις προκλήσεις που αναδύονται στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και στις επιπτώσεις που αυτή θα έχει για την Ελλάδα εστιάζει η εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, το Stanford Club of Greece.



Η εκδήλωση με τίτλο "Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι επιπτώσεις της για την Ελλάδα" θα πραγματοποιηθεί στις 4.30 μ.μ., στo Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα (Αιόλου 82-84, πλατεία Κοτζιά).



Όπως σημειώνει το Stanford Club of Greece, η ανθρωπότητα βρίσκεται στο μεταίχμιο μίας ακόμα βιομηχανικής επανάστασης, της 4ης, η οποία πατάει πάνω στην 3η βιομηχανική επανάσταση, την ψηφιακή, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και δημιούργησε μεταξύ άλλων τον προσωπικό υπολογιστή, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η διαφορά της επερχόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης από όλες τις προηγούμενες είναι ότι θα είναι τόσο σαρωτική που θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις οικονομίες, όλους τους κλάδους δραστηριότητας και όλα τα επαγγέλματα. Θα κάνει δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, μεταξύ πραγματικού και εικονικού κόσμου, και μέσω της αυτοματοποίησης θα επηρεάσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.



Οι κλάδοι που θα επηρεαστούν από αυτή την τεχνολογική μεταμόρφωση είναι ποικίλοι, από τη γεωργία μέχρι την αεροπορία, τις κατασκευές, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ιατρική, το δίκαιο, τις μεταφορές.



Πάνω απ’ όλα όμως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα θέσει σε δοκιμασία την έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας, δημιουργώντας στους απλούς πολίτες το αίσθημα της αποξένωσης και της ασημαντότητας, με σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.



Αυτός ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, όπως αλλιώς ονομάζεται η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, θα επηρεάσει την κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της, επιφέροντας πολύ σημαντικές μεταβολές στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σειρά ερωτήματα: ποιοι πρωτοστατούν σ’ αυτή την τεχνολογική πρόοδο, ποιοι αποφασίζουν και σε ποιο βαθμό θα έχει τον έλεγχό της ο απλός πολίτης. Τέλος, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση για την παιδεία, όσον αφορά την [ίδια την] αποστολή της, αλλά και τις μεθόδους της σε όλες τις βαθμίδες της.



Στην εσπερίδα που διοργανώνει λοιπόν ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford θα επιχειρηθεί να ανιχνευθούν οι προαναφερόμενες προκλήσεις και να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Για την είσοδο είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης (πληροφορίες στο www.stanfordclub.gr και στην eventora).



Την εκδήλωση θα τιμήσει με τη συμμετοχή του ο διακεκριμένος καθηγητής του Stanford Graduate School of Business κ. Robert Burgelman, κάτοχος της έδρας Management Edmund W. Littlefield και Executive Director του Stanford Executive Program (SEP), με πολύχρονη εμπειρία και παγκοσμίως αναγνωρισμένη έρευνα και τεχνογνωσία στη στρατηγική και στην εταιρική επιχειρηματικότητα του τεχνολογικού τομέα.



Επίσης, η εκδήλωση θα φιλοξενήσει ομιλητές με βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, όπως στελέχη ελληνικών βιομηχανιών και καθηγητές πανεπιστημίων.



Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης και ο Όμιλος ΟΤΕ χορηγός. Επίσης, χορηγοί επικοινωνίας είναι η Καθημερινή, η Black Cherry, το protagon και η eventora.