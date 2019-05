Το διεθνές φόρουμ της Microsoft στην Αθήνα "Το λαμπρό μέλλον του Ανθρώπου + Μηχανή"

Ο κορυφαίος σκακιστής και θρύλος για τους ανθρώπους της μαθηματικής και σύγχρονης σκέψης, Γκάρι Κασπάρωφ, ενέπνευσε το ακροατήριο του διεθνούς φόρουμ της Microsoft που έγινε στην Αθήνα, με μια ομιλία με τίτλο "Το λαμπρό μέλλον του Ανθρώπου + Μηχανή" (The Bright Future of Human + Machine). Μιλώντας στο φόρουμ παραδέχθηκε πως "όταν το 1997 έχασα από τον Deep Blue έχασα γιατί είχα κάνει περισσότερα λάθη. Ο Deep Blue, όμως, δεν ήταν κάποια πανέξυπνη μηχανή, κάθε άλλο, απλά δεν επαναλάμβανε την ίδια τακτική στο παιχνίδι του".

"Δεν θα πρέπει να υπάρχει το δίλημα, άνθρωπος ή μηχανή" υποστήριξε ο Γκάρι Κασπάροφ. "Η ανθρώπινη διαίσθηση και η ανθρώπινη εμπειρία όταν συνεργάζονται με την αναλυτική δύναμη και την ταχύτητα των μηχανών, μπορούν να πετύχουν πολλά". Και κατέληξε λέγοντας: "Οι μηχανές δεν θα αντικαταστήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα ούτε τη συναισθηματική ευαισθησία. Θα μας βοηθήσουν, όμως, να εξερευνήσουμε νέους ορίζοντες τους οποίους δεν έχουμε καν φανταστεί!"

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δράσουν τώρα αν δεν θέλουν να μείνουν πίσω

Η διεθνής εμπειρία κατείχε επίσης σημαντική θέση στο συνέδριο, με τον κάθε ομιλητή να δίνει το δικό του στίγμα.

Ο βραβευμένος με Emmy, και σημαντική προσωπικότητα της Microsoft για θέματα τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, Σον Αλεξάντερ (Microsoft Principal Director, Microsoft AI, Microsoft Corp.) μίλησε για το πώς έχει εξελιχθεί το η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και πού έχει φτάσει η τεχνολογία της εταιρείας: "Το ΑΙ μιλάει για λογική, κατανόηση και αλληλεπίδραση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει στις 4 βασικές διαστάσεις της φυσικής αλληλεπίδρασης: στην αναγνώριση εικόνας, την αναγνώριση ομιλίας, την αυτόματη μετάφραση και την αυτόματη κατανόηση, όταν δηλαδή ένα bot μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, κατανοώντας τα συμφραζόμενα. Η Microsoft σε όλους αυτούς τους τομείς, είναι πολύ πιο μπροστά από όλες τις άλλες εταιρείες μαζί".

Ο Κρις Μπράουερ, Director of Innovation in theInstitute of Management Studies at Goldsmiths, University of London, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Βρετανίας: "Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη του ΑΙ, αρκεί οι οργανισμοί να ενεργήσουν τώρα". Για να γίνει αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων: "Οι εταιρείες πρέπει να έχουν στρατηγική σκέψη για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Με τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι επιχειρηματικοί ηγέτες να υιοθετήσουν μία υπεύθυνη προσέγγιση για την ενσωμάτωση του ΑΙ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το δυναμικό των επιχειρήσεων θα αισθάνεται και θα κατανοεί τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες".

Ο Μάικ Μπουγκέμπε, διεθνής ομιλητής και ιδρυτής του Lens.ai, είπε μεταξύ άλλων: "Το ΑΙ είναι ένα ταξίδι, μια διαρκής αναζήτηση. Μία και μόνο ιδέα δεν είναι ποτέ αρκετή!" και συνέχισε τονίζοντας: "Για να επιτύχει μια εταιρεία, πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης, όχι developer. Δεν είναι οι αλγόριθμοι το πρόβλημα, αλλά η έλλειψη εκπαίδευσης της ηγεσίας. Η υγιής και έξυπνη ηγεσία φροντίζει να εκπαιδεύεται".

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις ανθρώπινες σχέσεις

Ο Δρ. Νίκολας Χριστάκις, ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής του Γέηλ, που έχει χαρακτηριστεί δύο φορές από το περιοδικό Time ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: "Σκοπός του ΑΙ πρέπει να είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Να τους κάνει να συντονίζονται μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να συμπλέουν, να μοιράζονται. Το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) στους οργανισμούς, τις εταιρείες και τις κοινότητες δημιουργείται από τις αλλαγές στις σχέσεις των ανθρώπων. Οι αλλαγές είναι που κάνουν μια ομάδα ανθρώπων πιο παραγωγική και ικανή να πετύχει πράγματα που δεν μπορούσε να πετύχει πριν. Και για αυτό είναι σημαντικά τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο".

Τέλος, ο developer της Microsoft, Σακίμπ Σαΐχ, αναφέρθηκε στην εφαρμογή Seeing AI που ανέπτυξε, η οποία περιγράφει σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης τον κόσμο γύρω τους και τους βοηθά να κινούνται με άνεση στο περιβάλλον. "Κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μία νέα λύση. Η τεχνολογία σήμερα οφείλει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και να τον συμπεριλαμβάνει σε κάθε στάδιο". Χάνοντας την όρασή του στα 7 του χρόνια, ο Σακίμπ χρησιμοποίησε την εφευρετικότητά του και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, για να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο για τον ίδιο, αλλά και για εκατομμύρια συνανθρώπους του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Η Ελλάδα παράγει τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι τόσο μακρινή όσο φαντάζει, ούτε κινείται στο πλαίσιο της επιστημονικής φαντασίας. Είναι πραγματική και έχει ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας. Αυτό διαπίστωσαν και όσοι είδαν από κοντά τις εφαρμογές του ΑΙ στη χώρα μας, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο "AI Innovator's Hub", όπου 13πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες-συνεργάτες της Microsoft, παρουσίασαν το πώς μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί το ΑΙ, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Οι επισκέπτες του 4ου Microsoft συνεδρίου είδαν επίσης από κοντά δύο διαδραστικές εγκαταστάσεις βγαλμένες από το μέλλον, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως σε επαγγελματίες. Το "The Store of the Future" και το "The Factory of the Future" παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που ανοίγονται στους επαγγελματίες για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους, μέσα από λύσεις ΑΙ που έχουν αναπτύξει συνεργάτες της εταιρείας.