Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι η απάντηση σε όλες τις προκλήσεις μιας επιχείρησης

Του Άλεξ Μουρατιάν

Tο SAP NOW Athens 2019 με θέμα "Back to Human. Explore the Future of Intelligence”, δίνει έμφαση στις έξυπνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν αλλάζουν ριζικά μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τον τρόπο ζωής, σκέψης, επικοινωνίας και εμπειρίας των ανθρώπων.

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη, έξυπνη επιχείρηση είναι, χωρίς αμφιβολία, η δυνατότητα να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων της. Των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της. Η τεχνολογία που μας είναι διαθέσιμη αυτή τη χρονική στιγμή, επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να αναπτύσσουμε λύσεις που απαντούν σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή πρόκληση, με τρόπους που δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πριν από μερικά χρόνια.

Αυτό ακριβώς είναι και το κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της SAP. Η περαιτέρω εξέλιξη αυτού που ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, θέτοντας ως βασικό πυρήνα της συγκεκριμένης διαδικασίας τη βελτίωση της ανθρώπινης εμπειρίας, σε όλες τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, από την παραγωγική διαδικασία, την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, την οικονομική διαχείριση ακόμα και τη διοίκηση του.

Τα επίπεδα στα οποία μπορεί αυτός ο ανθρωποκεντρικός ψηφιακός σχηματισμός να βρει εφαρμογή είναι πολλαπλά.

Πρώτο και πολύ βασικό πεδίο είναι οι εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Οι λύσεις της SAPέχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν δραστικά την αυτοματοποίηση, εξαλείφοντας τις χρονοβόρες και διαχειριστικές εργασίες, απελευθερώνοντας, έτσι, χρόνο και ενέργεια για τις ουσιαστικές, δημιουργικότερες πλευρές της εργασίας μας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουν στους ανθρώπους να αξιοποιούν το ταλέντο τους σε όλα όσα παράγουν πραγματική, υψηλού επιπέδου αξία για τους ίδιους και τους οργανισμούς στους οποίους ανήκουν.

Παράλληλα, εξίσου σημαντικό για μια επιχείρηση είναι να καταφέρει να εναρμονίσει την εμπειρία που προσφέρει στους εργαζομένους της με τους τρόπους που εκείνοι επιλέγουν πλέον να λειτουργούν, να επικοινωνούν και να εργάζονται, καθώς όλο και περισσότεροι Millennials αποτελούν πλέον το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τις διεθνείς έρευνες οι Millennials πρόκειται να απασχοληθούν κατά μέσο όρο σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους στην καριέρα τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες με κοινό παρονομαστή ένα ευρύτερο φάσμα σύγχρονων εργαλείων που απαντούν στις ανάγκες και τους γρήγορους ρυθμούς που τους χαρακτηρίζουν.

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν φυσικά και οι πελάτες μιας επιχείρησης, οι κατεξοχήν αποδέκτες της ικανότητας ενός οργανισμού να λειτουργεί και να επικοινωνεί με αμεσότητα. Οι πρωτοπόρες λύσεις που προσφέρει η SAP, δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ενός από τους πελάτες της με συνολικό, ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, τις προτεραιότητες που θέτουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το όφελος και η παραγόμενη αξία της πελατοκεντρικής αυτής προσέγγισης είναι ίσως το κυριότερο συστατικό της επιτυχίας όλων των σύγχρονων επιχειρηματικών προσπαθειών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο παγκοσμίως, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου.

Όλα τα παραπάνω πρόκειται να συζητήσουμε μαζί με τους στενότερους συνεργάτες μας κατά το φετινό SAP NOW Athens που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 16 Απριλίου, παρουσιάζοντας τις τεχνολογικά εξελιγμένες λύσεις της SAPπου προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στις σύγχρονες επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

* Ο κ. Άλεξ Μουρατιάν είναι Sales Director SAP Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας