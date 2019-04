Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Της Λίνας Γρηγοράτου

Το φετινό SAP NOW Athens 2019 με θέμα "Back to Human. Explore the Future of Intelligence”, δίνει έμφαση στις έξυπνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν αλλάζουν ριζικά μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τον τρόπο ζωής, σκέψης, επικοινωνίας εμπειρίας.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προκαλέσει την επανάσταση στην καθημερινότητά μας. Τα διαθέσιμα εργαλεία και οι δυνατότητες που προσφέρει είναι εκπληκτικές, βελτιώνουν δε τη ζωή μας με τέτοιους τρόπους που πριν λίγες δεκαετίες έμοιαζαν αδύνατοι. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται και για τις επιχειρήσεις που μέσω της τεχνολογίας μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις πρακτικές και τα πρότυπα λειτουργίας τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα. Όμως και ο ίδιος ο άνθρωπος με τους πολλαπλούς ρόλους του ως γονιός, πολίτης, εργαζόμενος, επιχειρηματίας, πελάτης, προμηθευτής κλπ., χάρη στα επιτεύγματα του 21ου αιώνα, έχει στην κατοχή του σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παρελθόν, για μια αναβαθμισμένη ποιοτικά ζωή.

Η SAP από την μεριά της έχει αντιληφθεί εδώ και χρόνια τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται και έχει αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Ο πυρήνας του οράματος της SAPείναι να βοηθά να τον κόσμο να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων. Στη στρατηγική της μιλά για τομία σύγχρονη, ευφυή επιχείρηση, όπου οι εργαζόμενοι αφιερώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο σε επαναλαμβανόμενες εργασίες χαμηλής αξίας προκειμένου να ασχοληθούν τα ουσιώδη και μείζονος σημασίας, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη εμπειρία.

Πρόσφατες παγκόσμιες έρευνες της SAP καταδεικνύουν πως 71% των πελατών θα εγκατέλειπαν μία εταιρεία που δεν τους προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, διαμορφωμένες στις δικές τους προσωπικές ανάγκες. Αυτό που σημειώνουν είναι πως θέλουν να αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι και όχι ως μια ευκαιρία πώλησης, απολαμβάνοντας εξατομικευμένη εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας βάσει του προφίλ τους. Την ίδια στιγμή, μόλις το 10% των εταιρειών απαντά πως έχει μια ολοκληρωμένη, ενιαία και μοναδική εικόνα του προφίλ του πελάτη για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των αναγκών του. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη καθώς 80% των εταιρειών απαντούν πως θα διέκοπταν μια συνεργασία που παραβιάζει την εμπιστοσύνη τους σε θέματα όπως η διαχείριση προσωπικών δεδομένων και το 79% ότι επιθυμούν να έχουν απέναντί τους ένα έμπιστο σύμβουλο. Τέλος, η απλοποίηση των διαδικασιών είναι εξίσου αναγκαία καθώς το 61% βρίσκει τις B2B διαδικασίες πωλήσεων πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Τα διακύβευμα και οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, ως στρατηγική προτεραιότητά τους είναι προφανείς. Εκείνες, δε, που υλοποιούν ήδη ή θα υλοποιήσουν άμεσα συγκροτημένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι και οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Στα ετήσια συνέδρια της SAP, στόχος μας είναι να φέρνουμε το επιχειρηματικό κοινό της Ελλάδας κοντά στις παγκόσμιες τάσεις, τις πρωτοποριακές λύσεις μας και να συζητούμε πως οι τελευταίες αλληλοεπιδρούν με το επιχειρείν ώστε να το προάγουν,εισάγοντας εξελιγμένες τεχνολογικά λειτουργίες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Στο SAP NOW Athens 2019 πρωταγωνιστούμε σε μια εποικοδομητική συζήτηση για τη νέα ανθρωποκεντρική εμπειρία και το πως μπορεί να επιτευχθεί ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα λειτουργίας μιας επιχείρησης:Από τη γραμμή παραγωγής, τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις οικονομικές υπηρεσίες έως τη διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Βασικός μας σκοπός είναι να αναγνωρίσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας τις λύσεις που απαντούν στις δικές τους προκλήσεις και τους επιτρέπουν να θέσουν τους ανθρώπους τους - εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες- στο επίκεντρο.

* Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer, SAP Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας