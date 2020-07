Τα "SOS" στην τελική ευθεία των δηλώσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη

Παράταση έως τις 28 Αυγούστου 2020 έδωσε τελικά το υπουργείο Οικονομικών στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας (29 Ιουλίου) πάνω από 1 εκατ. δηλώσεις δεν είχαν υποβληθεί.

Στην τελική ευθεία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι χρήσιμες μερικές βασικές ερωτήσεις, αλλά και οι αντίστοιχες απαντήσεις, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: "Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ..." (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε: Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...).

Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία "www..."; (Would you like to allow pop-ups from "www…"?). Επιλέξτε ΝΑΙ (YES). Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).

2. Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1, μου εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΑΑΔΕ.

3. Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανήλικων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

4. Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική δήλωση πελάτη μου που δεν είναι χρήστης της υπηρεσίας Taxisnet, όταν μου εμφανίζει μήνυμα "ο φορολογούμενος έχει δεσμευτεί από άλλον λογιστή";

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί.

5. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Κατά την είσοδό σας στον πίνακα της επιβεβαίωσης, εάν δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου, τότε πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για την έγγαμη σχέση. Μετά την ενημέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.

6. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα - Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

7. Έχω χωρίσει. Πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της "ΣΥΖΥΓΟΥ" και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο "ΥΠΟΧΡΕΟΣ". Τέλος, επιλέγετε "Επιβεβαίωση".

8. Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης. Tι να κάνω;

Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα-Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια ΔΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού.

9. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

10. Είμαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εμφανίζεται λανθασμένα η φορολογική μου κατοικία. Πώς θα τη διορθώσω;

Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εμφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ενημερώσετε και το τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

11. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να ελέγξετε και να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η οποία χρησιμοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας από τη φορολογική διοίκηση.

12. Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2019 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 του ΚΦΕ;

Θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και, κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.

13. Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία (περ. α' παρ. 1 άρθρου 17 ΚΦΕ).

14. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προ-συμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας, που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει των Α.1099/2019 και A.1025/2020, όπως ισχύουν.

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και, σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων, θα προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

