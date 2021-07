Γ. Αλιβιζάτος (Skroutz.gr): Συνεχίζουμε τις επενδύσεις στη νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε φάση διαρκούς ανάπτυξης βρίσκεται το Skroutz.gr με την εταιρεία μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο να έχει υποδεχθεί έναν νέο επενδυτή, να έχει διπλασιάσει το προσωπικό της και να έχει προχωρήσει σε επενδύσεις στους τομείς των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ταχυμεταφορών.

"O δρόμος που έχουμε διανύσει από το μακρινό 2005, όταν ξεκινήσαμε ως μία μηχανή σύγκρισης και αναζήτησης προϊόντων και τιμών, είναι ήδη μακρύς”, σημειώνει στο Capital.gr ο Chief Operations Officer του Skroutz.gr, Γιάννης Αλιβιζάτος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεργασία με αξιόπιστα καταστήματα, στις ασφαλείς και ευέλικτες συναλλαγές και στην έγκαιρη παράδοση των αγορών στους καταναλωτές.

Πρόσφατα ξεκίνησε η νέα συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus, η αποδοχή της οποίας είναι ήδη υψηλή, σύμφωνα με τον κ. Αλιβιζάτο. "Από τις αρχές Ιουνίου που λανσάραμε τη νέα υπηρεσία έως και σήμερα, έχουν εγγραφεί πάνω από 10.000 συνδρομητές. Αυτό αποδεικνύει ότι η αγορά είναι ώριμη και έτοιμη να υποδεχθεί νέες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αλλά και να "συμμετέχει" συνολικά στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα”, σημειώνει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση στο κομμάτι των παραδόσεων. ”Καθώς η αγορά ωριμάζει και εξελίσσεται, το αναβαθμισμένο last mile αποτελεί όχι μόνο ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αλλά και σημείο που διαφοροποιεί τις εταιρείες του κλάδου, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί κριτήριο επιλογής για τους καταναλωτές”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αλιβιζάτος.

Συνέντευξη στον Κώστα Κετσιετζή

- Ξεκινήσατε πρόσφατα την υπηρεσία Skroutz Plus πείτε μας λίγο το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή και ποια είναι η αρχική υποδοχή από τον κόσμο;

Αφετηρία για τη νέα υπηρεσία Skroutz Plus είναι το όραμά μας να προσφέρουμε την καλύτερη online αγοραστική εμπειρία στα 8,5 εκατομμύρια των μοναδικών επισκεπτών κάθε μήνα στο skroutz.gr.

Το Skroutz Plus, η νέα συνδρομητική υπηρεσία που παρουσιάσαμε πριν από ένα μήνα, προσφέρει μία μοναδική δυνατότητα στην ελληνική αγορά για δωρεάν μεταφορικά σε αγορές αξίας άνω των 20 ευρώ με ετήσιο κόστος 17 ευρώ.

Η αποδοχή του Skroutz Plus από τους χρήστες είναι ήδη υψηλή. Από τις αρχές Ιουνίου που λανσάραμε τη νέα υπηρεσία έως και σήμερα, έχουν εγγραφεί πάνω από 10.000 συνδρομητές. Αυτό αποδεικνύει ότι η αγορά είναι ώριμη και έτοιμη να υποδεχθεί νέες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αλλά και να "συμμετέχει" συνολικά στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Με το Skroutz Plus, οι συνδρομητές πλέον επιλέγουν και ψωνίζουν με ένα μόνο "Καλάθι" ανάμεσα σε εκατομμύρια προϊόντα από χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας πάντα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κάθε αγορά μέσω του Skroutz –όπως είναι η ασφάλεια αγορών Skroutz με αξιόπιστες συναλλαγές, οι δωρεάν επιστροφές, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων, η άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την παραλαβή της παραγγελίας– χωρίς να ανησυχούν για το κόστος των μεταφορικών.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι ο δρόμος που έχουμε διανύσει από το μακρινό 2005, όταν ξεκινήσαμε ως μία μηχανή σύγκρισης και αναζήτησης προϊόντων και τιμών, είναι ήδη μακρύς. Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στη συνεργασία με αξιόπιστα καταστήματα, στις ασφαλείς και ευέλικτες συναλλαγές, στην έγκαιρη παράδοση των αγορών στους καταναλωτές, στην άριστη εξυπηρέτηση, συνεχίζουμε με το Skroutz Plus και πολλά άλλα ακόμα.

- Θα εμπλουτίσετε τις παροχές της υπηρεσίας το επόμενο διάστημα;

Οπωσδήποτε. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι τα δωρεάν μεταφορικά είναι μόνο η αρχή και θα υπάρξουν πολλά περισσότερα "προνόμια" για τους συνδρομητές μέσα στους επόμενους μήνες, κάνοντας την πρότασή μας με το Skroutz Plus ακόμα πιο ελκυστική.

- Προηγήθηκε η εξαγορά της SendX. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις στο last mile;

Καθώς η αγορά ωριμάζει και εξελίσσεται, το αναβαθμισμένο "last mile" αποτελεί όχι μόνο ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αλλά και σημείο που διαφοροποιεί τις εταιρείες του κλάδου, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί κριτήριο επιλογής για τους καταναλωτές.

Με την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πλέον κρίνουμε σκόπιμο να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το κομμάτι του "last mile", προχωρώντας σε βελτίωση της εμπειρίας και διεύρυνση των δραστηριοτήτων –με πρόσφατα παραδείγματα την απόκτηση της εταιρείας συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών EveryPay και την εταιρεία μεταφορών SendX που έχει μετονομαστεί σε Skroutz Last Mile– αλλά και σε νέες, πρωτοποριακές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης για το χρήστη όπως είναι το Skroutz Plus.

- Τον τελευταίο χρόνο η Skroutz μεγάλωσε σημαντικά σε αριθμό εργαζομένων και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Τι σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα θα συνεχίζετε να προσλαμβάνετε με τους ίδιους ρυθμούς;

Πράγματι, τον τελευταίο χρόνο η εταιρεία μεγάλωσε και ταυτόχρονα εξελίχθηκε, προχωρώντας σε σημαντικό αριθμό νέων προσλήψεων, αλλά και σε νέα οργανωτική δομή και ενίσχυση της διοικητικής ομάδας για να υποστηρίξει τόσο την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Σήμερα, η δυναμική και ενθουσιώδης ομάδα του Skroutz περιλαμβάνει περισσότερους από 500 εργαζόμενους. Και προφανώς η επέκταση και η πρόσληψη νέων εργαζομένων καθορίζονται πάντα ανάλογα με τις επιχειρηματικές και εμπορικές ανάγκες και εξελίξεις.

Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, θέλω να προσθέσω ακόμα δύο σημεία:

Το πρώτο αφορά τη μοναδική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια του 2020 όταν καταφέραμε απομακρυσμένα να προσλάβουμε και να εντάξουμε στο Skroutz 179 νέους εργαζομένους λόγω των συνθηκών αλλά και επειδή ήμασταν μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που εφάρμοσε την απομακρυσμένη εργασία για το σύνολο των εργαζομένων.

Το δεύτερο είναι τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων "Skroutz happiness Index" που καταγράφουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης, δέσμευσης αλλά και υπερηφάνειας των ανθρώπων μας, αποδεικνύοντας την έμφαση που δίνουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος εργασίας στο Skroutz.

- Πώς έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών η πανδημία; Βλέπετε και άλλους εμπόρους να μπαίνουν στο Skroutz;

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν από τον Μάρτιο του 2020 επιτάχυναν ραγδαία τόσο την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών, όσο και την εξοικείωση των καταναλωτών με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χωρίς αμφιβολία η στροφή στο ηλεκτρονικό κανάλι έχει πλέον εδραιωθεί και αναδεικνύει πλεονεκτήματα και δυνατότητες που αναγνωρίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι.

Όσον αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις, το Skroutz αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Σήμερα, το Marketplace συνεργάζεται με χιλιάδες καταστήματα από όλη την Ελλάδα και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κανάλι ενίσχυσης των πωλήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα ακόμα και σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή να διεκδικήσουν μερίδιο στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια του lockdown, το Marketplace του Skroutz αποτέλεσε το μοναδικό κανάλι πωλήσεων για περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα που διέθεταν μόνο φυσικό κατάστημα.

- Ακούγονται συχνά – πυκνά η πιθανότητα εισόδου στην ελληνική αγορά μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών του e-commerce και ειδικά της Amazon. Πώς προετοιμάζεστε για αυτό το ενδεχόμενο;

Σε μία ελεύθερη αγορά, η έλευση ή η ανάπτυξη νέων παικτών είναι πάντα πιθανή. Πιστεύοντας στον υγιή ανταγωνισμό, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αναπροσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο και εξελίσσουμε συνεχώς την πρότασή μας προς τον καταναλωτή και τον έμπορο. Χάρη στην επιτυχημένη πορεία μας εδώ και 16 χρόνια, την ισχυρή βάση στην ελληνική αγορά, αλλά και το δυναμικό μας, παραμένουμε μαχητικοί και αισιόδοξοι.