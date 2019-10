Ε.M. Σκοπελίτης: Ήρθε η ώρα να γίνουν γνωστές εταιρείες με σημαντικό έργο

Για το θεσμό του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" που διοργανώνει, για μία ακόμη χρονιά, η EY φέτος, μιλάει σε αποκλειστική συνέντευξη στο Capital.gr o κ. Ευάγγελος-Μάξιμος Α. Σκοπελίτης, Υπεύθυνος του ελληνικού προγράμματος EY Entrepreneur Of The Year από το 2006 που ξεκίνησε στη χώρα μας. Σκοπός της διοργάνωσης, όπως σημειώνει, είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των ανθρώπων εκείνων που "δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά τα αντιμετωπίζουν σαν ευκαιρίες για βελτίωση, δημιουργώντας ή αναπτύσσοντας τις δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις".

Όπως εξηγεί, ο Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", ο οποίος θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2020, θα συμμετάσχει στη συνέχεια στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year™ , που θα διεξαχθεί στο Monte Carlo, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Ο διαγωνισμός, όπως επισημαίνει, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει σε αυτόν περισσότεροι από 25.000 επιχειρηματίες από περίπου 65 χώρες, που εκπροσωπούν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ.



Συνέντευξη στον Δημήτρη Δελεβέγκο



- Σε τι συνίσταται ο θεσμός του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" που διοργανώνει, για μία ακόμη φορά, η EY φέτος, και ποιοι είναι οι στόχοι του;

Ο Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" είναι η ελληνική διοργάνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού της ΕΥ, Entrepreneur Of The Year, του υψηλότερου κύρους βραβείου για τους επιχειρηματίες, παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν θεσμό επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, ο οποίος διοργανώνεται στη χώρα μας για έβδομη φορά φέτος, και κάθε δύο χρόνια, αφότου ξεκίνησε ο θεσμός στην Ελλάδα το 2006. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους εκείνους που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά τα αντιμετωπίζουν σαν ευκαιρίες για βελτίωση, δημιουργώντας ή αναπτύσσοντας τις δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σήμερα, οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, καθώς είναι εκείνη που θα πρωταγωνιστήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

- Ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία και ποια είναι τα κριτήρια προεπιλογής;

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον θεσμό του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" είναι ότι η επιλογή των υποψηφίων δεν γίνεται από εμάς. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους ιδιοκτήτες ή μετόχους ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης και είναι υπεύθυνοι για την απόδοσή της. Όποιος πιστεύει ότι πληροί τα βασικά κριτήρια μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Επίσης, μπορεί οποιοσδήποτε να προτείνει υποψηφίους που θεωρεί ότι έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν, και θα ήθελα, κύριε Δελεβέγκο, να απευθύνω πρόσκληση σε όσους μας διαβάζουν να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους, διότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με σημαντικό έργο που δεν είναι γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Η αξιολόγηση και η επιλογή των νικητών γίνεται από μια 9μελή ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή στην οποία μετέχουν καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, καθώς και θεσμικοί παράγοντες και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που ισχύουν παγκοσμίως: οικονομική απόδοση και δημιουργία αξίας, επιχειρηματικό πνεύμα, στρατηγικός προσανατολισμός και διεθνής παρουσία, μοντέλο διοίκησης, καινοτομία, και κοινωνικός αντίκτυπος και προσωπική ακεραιότητα. Θα πρόσθετα ότι, καθώς η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, αποκτά αντίστοιχα μεγαλύτερη βαρύτητα για την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

- Ο θεσμός World Entrepreneur Οf Τhe Υear™ της ΕΥ, που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, καταφέρνει να προσελκύει εγνωσμένου φήμης επιχειρηματίες που εκπροσωπούν ορισμένους από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως. Πού στηρίζεται η επιτυχία της διοργάνωσης;

Ο Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", ο οποίος θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2020, θα συμμετάσχει στη συνέχεια στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The YearΤΜ, που θα διεξαχθεί στο Monte Carlo, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Πράγματι, ο διαγωνισμός έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας και έχει αναπτύξει μια σημαντική δυναμική. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 25.000 επιχειρηματίες από περίπου 65 χώρες, που εκπροσωπούν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι, το Forum του EY World Entrepreneur Of The YearΤΜ, το οποίο κορυφώνεται με την τελετή βράβευσης, αποτελεί μια μοναδική παγκόσμια γιορτή της επιχειρηματικότητας. Κατά την τετραήμερη διάρκειά του, οι εθνικοί νικητές συναντώνται και δικτυώνονται με κορυφαίες παγκόσμιες προσωπικότητες αναζητώντας από κοινού πρωτοποριακούς δρόμους ανάπτυξης, ενώ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από opinion leaders όπως ο Guiseppe Lavazza, ο William P. Lauder, ο Dan Schulman της PayPal, και άλλοι.



- Ποια είναι τα οφέλη του διαγωνισμού;

Για τους επιχειρηματίες, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο όφελος είναι η ανάδειξή τους από έναν θεσμό μοναδικού κύρους, σε πρότυπο επιχειρηματία. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπική ηθική καταξίωση, η οποία όμως αντανακλά και σε ολόκληρη την επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό της. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση του κύρους και της εικόνας της επιχείρησης, αύξηση της αναγνωρισιμότητας μέσω της έντονης προβολής από τα ΜΜΕ και τόνωση του ηθικού των εργαζομένων της. Η διαδικασία, επίσης, εξασφαλίζει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όμως, θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στα οφέλη για τον τόπο και την οικονομία. Όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι σημαντικό σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό στίβο, να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται η αριστεία. Η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα νέο πρότυπο υγιούς επιχειρηματικότητας, που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά και για τους νέους ανθρώπους που σκέφτονται να ενεργοποιηθούν επιχειρηματικά. Πρέπει, κύριε Δελεβέγκο, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα και νέες επιχειρήσεις για να κάνει το μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι μέσω του διαγωνισμού, η ΕΥ συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση προβάλλοντας ένα θετικό αφήγημα ικανό να εμπνεύσει.

- Με δεδομένο ότι παρακολουθείτε τον διαγωνισμό για περισσότερο από μία δεκαετία, ποιες είναι οι διαφορές που ενδεχομένως έχετε διαπιστώσει, μεταξύ άλλων, ως προς το επίπεδο των συμμετοχών;

Πράγματι, συμμετέχω ενεργά στη διοργάνωση του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" από το 2006 που ξεκίνησε στην Ελλάδα και έχω παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη του θεσμού, αλλά και την καταξίωσή του, με την πάροδο του χρόνου. Ξέρω από πρώτο χέρι, ότι το έργο της Κριτικής Επιτροπής γίνεται κάθε χρόνο και πιο απαιτητικό. Συγχρόνως, όπως είναι φυσικό, μεταβάλλεται σταδιακά και το προφίλ των επιχειρηματιών που ξεχωρίζουν. Μην ξεχνάτε ότι ο θεσμός ξεκίνησε τα χρόνια της ανέμελης ανάπτυξης, το 2006, πέρασε από την περίοδο της κρίσης και τη μάχη της επιβίωσης, για να φτάσει σήμερα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της χώρας, σε συνδυασμό με την αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας με καταλύτη την τεχνολογική επανάσταση. Θα έλεγα ότι οι επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν σήμερα, και θα κάνουν τη διαφορά για τη χώρα μας, είναι σίγουρα πιο ώριμοι, περισσότερο εξωστρεφείς και καινοτόμοι, και πιο ευθυγραμμισμένοι με τις ανατροπές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, και έχοντας γνωρίσει από κοντά εκατοντάδες επιχειρηματίες απ’ όλη την Ελλάδα στα πλαίσια του διαγωνισμού, αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως, παρόλο που κάθε ιστορία είναι μοναδική, αυτό που ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η επιμονή, η εφευρετικότητα και, πάνω απ’ όλα, το πάθος τους για δημιουργία. Οι ιστορίες αυτές, μικρές και μεγάλες, αξίζει πραγματικά να αναδεικνύονται και να αναγνωρίζονται. Η χώρα, όμως, θα πρέπει να δει ακόμα περισσότερες τέτοιες επιχειρηματικές προσπάθειες τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να μπει για τα καλά στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.