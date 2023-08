Ρωσία: Στους 35 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στον Καύκασο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

"Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 35", σύμφωνα με το υπουργείο, που έκανε επίσης λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει ότι 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν.

Οι αιτίες της καταστροφής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αλλά τα δυστυχήματα και οι πυρκαγιές αυτού του είδους είναι κάτι συνηθισμένο στη Ρωσία. Συχνά οφείλονται σε παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας ή στην κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων.

#BREAKING #Russia Look at the level of destruction caused by the explosion in Makhachkala, Russia. pic.twitter.com/htayQkALtF