Ρωσία: 27 νεκροί και 75 τραυματίες από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς και έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στον Καύκασο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 25 νεκρούς.

"Συνολικά 102 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του συμβάντος, εκ των οποίων, δυστυχώς, οι 27 είναι νεκροί", διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

