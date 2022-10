Παρακολουθήστε το 6ο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών "Η Ελλάδα Μετά VI: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση"

O ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ σε συνεργασία με την TSOMOKOS, διοργανώνουν για έκτη συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ, στις 3-4 Οκτωβρίου 2022, με κεντρικό θέμα: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση.

Σε εννέα θεματικούς Κύκλους και δεκαεπτά πάνελ θα συζητηθούν οι βασικές παράμετροι μιας εθνικής στρατηγικής. Αφετηρία της συζήτησης είναι μεγάλη εις βάθος έρευνα που διενήργησε για λογαριασμό του Κύκλου Ιδεών η Metron Analysis και θα παρουσιάσει ο Στράτος Φαναράς. Αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει τη διεθνή περιδίνηση και αξιολογεί τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες η ελληνική κοινωνία.

Η εισαγωγική ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου για το πλαίσιο του συνεδρίου έχει ως τίτλο το ζητούμενο του συνεδρίου: να μετακινηθούμε "από μία δημόσια συζήτηση εκτός θέματος σε μια Ελλάδα εντός θέματος".

Πρόγραμμα

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

10:00-11:00 Εγγραφή συνέδρων – καφές υποδοχής

11:00 – 11:30 Έναρξη συνεδρίου

Υποδοχή από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Κύκλου Ιδεών, Πέτρο Καβάσαλη

Εισαγωγική ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου: Από μια δημόσια συζήτηση εκτός θέματος σε μία Ελλάδα εντός θέματος - Το πλαίσιο του συνεδρίου

11:30-14:35 Κύκλος Ι: Είναι διαχειρίσιμοι οι πολιτικοί φόβοι;

11:30 - 12:15 Παρουσίαση έρευνας:

Παρουσίαση έρευνας της Metron Analysis, από τον Στράτο Φαναρά

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα

12:20- 13:30 Πάνελ 1: Το στοίχημα της αυτοδυναμίας και οι άλλοι

Συντονισμός: Γιώργος Κουβαράς, Δημοσιογράφος

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης, ΕΑΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Λευτέρης Κουσούλης, Αρθρογράφος – Αναλυτής

Δήμητρα Κρουστάλλη, Δημοσιογράφος

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (online)

Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

13:35- 14:35 Πάνελ 2: Και αν όχι; Η διαρκής αναζήτηση της νομιμοποίησης

Συντονισμός: Κάτια Μακρή, Δημοσιογράφος

Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Εκδότης, Συγγραφέας

Γιώργος Παπαχρήστος, Δημοσιογράφος

Γιώργος Σιακαντάρης, Διδάκτωρ κοινωνιολογίας, Συγγραφέας

Πέτρος Τατσόπουλος, Συγγραφέας, πρώην βουλευτής

Παρέμβαση: Μιράντα Ξαφά, Οικονομολόγος, Centre for International Governance Innovation (CIGI)

14:40 - 16:55 Κύκλος ΙΙ: Η ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα

14:40 – 15:50 Πάνελ 1: Μας αφορά η κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη;

Συντονισμός: Ιωάννα Μάνδρου, Δημοσιογράφος

Nίκος Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Aντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής, ΕΚΠΑ

Αντώνης Μανιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ (online)

Νίκος Παπασπύρου, Αναπλ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Βασίλης Σκουρής, πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της ΕΕ, Ομότιμος καθηγητής, ΑΠΘ

15:55- 16:55 Πάνελ 2: Πόσο ανθεκτική είναι η σχέση κοινωνίας και δημοκρατίας στην Ελλάδα;

Συντονισμός: Κώστας Γιαννακίδης, Δημοσιογράφος

Παναγιώτης Δουδωνής, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Αντύπας Καρίπογλου, Δικηγόρος

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πρόεδρος του ΚΕΣΔ– Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Βασίλης Μαρκής, Επίτιμος Αντεισαγγελέας, ΑΠ

Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής, ΑΠΘ

17:00- 20:35 Κύκλος III: Η Ελλάδα μέσα στη ρευστότητα του διεθνούς τοπίου μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

*The session is sponsored by NATO’s Public Diplomacy Division

17:05- 18:15 Πάνελ 1: Διατηρεί το ενδιαφέρον της η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ;

Συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Άγγελος Κωβαίος & Λένα Φλυτζάνη

Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Πρέσβης της ΕΕ

Κώστας Μποτόπουλος, Νομικός, Δημοσιολόγος, πρ. Ευρωβουλευτής

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, ΟΠΑ

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

18:20 - 19:30Πάνελ 2: Αμερικανική δημοκρατία και αμερικανική εξωτερική πολιτική

Συντονισμός: Απόστολος Μαγγηριάδης, Δημοσιογράφος

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γιώργος Τζογόπουλος, Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο (CIFE), Senior Fellow στο ΕΛΙΑΜΕΠ και το Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών Μπέγκιν-Σαντάτ

Πλάμεν Τόντσεφ, Επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Kώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του ΙΔΙΣ

Κωνσταντίνος Φίλης, Αν. Καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας & Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΔΙΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παρεμβάσεις:

Σπύρος Λίτσας, Καθηγητής Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (online)

Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council, Ερευνητική Έδρα Θεόδωρος Κουλουμπής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Ανταποκρίτρια Καθημερινής στην Ουάσιγκτον (online)

19:35-20:35 Πάνελ 3: ΝΑΤΟ και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Συντονισμός: Χρήστος Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια ΙΔΙΣ, πρώην στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας

Ιωάννης- Αλέξιος Ζέπος, πρέσβης ε.τ., πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΞ, πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ

Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής

Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης ε.τ.

Στέλιος Περράκης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ, Ακαδημία Αθηνών

20:40-21:20 Κύκλος ΙV: Ενεργός πολίτης εκτός κόμματος

Τιμώντας τη Μαρία Τσάκου

Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, Αρθρογράφος

Πέτρος Καβάσαλης, Πρόεδρος ΔΣ Κύκλου Ιδεών

Ηλίας Κανέλλης, Δημοσιογράφος

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παρέμβαση: Μιχάλης Τριανταφυλλίδης (online)