Κίεβο: «Φωνή της ρωσικής βασιλικής αυλής» ο Σρέντερ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση με την Μόσχα θα εξαρτηθεί από την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο Σρέντερ, φίλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συνάντησε τον ηγέτη του Κρεμλίνου στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι η Ρωσία επιθυμεί μια "λύση μέσω διαπραγματεύσεων" στον πόλεμο και ότι υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα να επιτευχθεί σταδιακά μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ πρότεινε λύση για το Ντονμπάς στο πρότυπο των ελβετικών καντονιών, εξέλιξη της συμφωνίας για τα σιτηρά σε εκεχειρία, ένοπλη ουδετερότητα της Ουκρανίας χωρίς ένταξη στο ΝΑΤΟ και λειτουργία των αγωγών Nord Stream 1 και 2 προκειμένου να υπάρξει επάρκεια φυσικού αερίου.

Σε απάντηση σήμερα, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχάιλο Ποντολιάκ χαρακτήρισε περιφρονητικά τον Σρέντερ "φωνή της ρωσικής βασιλικής αυλής".

"Εάν η Μόσχα θέλει διάλογο, η μπάλα είναι στο γήπεδο της. Πρώτα - κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των στρατευμάτων, μετά - εποικοδομητικός (διάλογος)", έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar's court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv