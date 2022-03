COSMOTE: Δωρεάν απεριόριστα data και για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου

Δωρεάν απεριόριστα data σε όλους τους συνδρομητές της προσφέρει και για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου η COSMOTE, απελευθερώνοντας για ακόμα μια φορά την εμπειρία του Internet στο κινητό.

Η προσφορά για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου έρχεται σε συνέχεια της προσφοράς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, την οποία έλαβαν δωρεάν πάνω από 1,4 εκατ. συνδρομητές.

Από τις 25 έως και τις 27 Μαρτίου (23:59) οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου. Η νέα προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή έως και την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και αφορά όλους τους συνδρομητές κινητής -οικιακούς και εταιρικούς (συμβολαίου, COSMOTE Neo, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής).

Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App. Με τους συνδρομητές που χρησιμοποιούν σήμερα τις δύο εφαρμογές να έχουν φτάσει τα 3,5 εκατ., το My COSMOTE App και το WHAT’S UP App βρίσκονται σταθερά μέσα στις δημοφιλέστερες επιλογές των χρηστών. Όλο και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν τις δύο εφαρμογές για να έχουν πρόσβαση γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται σε ένα πλήθος ενεργειών και λειτουργειών απευθείας στο κινητό τους.