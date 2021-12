Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Financial Holdings, Prem Watsa, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Reinventing Greece through Investments in Innovation", που διοργανώνει ο ΣΕΒ.