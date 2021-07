Κορονοϊός: Νέο άλμα κρουσμάτων, έφτασαν τα 2.107 - Στους 153 οι διασωληνωμένοι

Νέο "άλμα" κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, ξεπερνώνοντας μετά από αρκετές εβδομάδες και πάλι το όριο των 2.000, αυξάνοντας τους φόβους ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.107, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα νέα κρούσματα, τα 1.115 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής, με τον κεντρικό τομέα (271) και τον νότιο τομέα Αθηνών (220) να εμφανίζουν την πιο επιβαρυμένη εικόνα, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινούνται και τα κρούσματα σε Ηράκλειο (119) και Ρέθυμνο (89). Στα 138 τα υπό διερεύνηση κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 433.021 (ημερήσια μεταβολή +0,5%), εκ των οποίων το 51,2% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 146 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.769 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 10, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.773 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 153 (το 68,0% είναι άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 88,2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.720 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 68 (ημερήσια μεταβολή +15,25%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 49 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.503.635 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 5.501.704 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 47.333 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Έως 07 Ιουλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 27.395.988 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 555.509 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.

Στις 07 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 130 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 18.153 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 397 θετικά (2,19%).

Στα 121 τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma.

Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 20.932 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 18.327 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.880 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 725 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής. Μεταξύ των 18.327 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 76,89%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,07%, το Beta με ποσοστό 0,31% και το Delta με ποσοστό 0,20%.

Από τα 1.880 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.717 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,38% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 62,34% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,35% στο Beta, 3,94% στο Delta και 0,27% στο C.36. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 133 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 4 στο Beta, 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.1 (VOI), 12 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), και 2 στο B.1.621 (VOI).