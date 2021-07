American Hellenic Hull: Ελλάδα και Κύπρος πρωτοπορούν στο χώρο της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

O Έλληνας ναυτασφαλιστής Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull Insurance Company (AHHIC) με έδρα την Κύπρο, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον (UNEPFI) όπου μιλά για τις προκλήσεις της ναυτασφαλιστικής αγοράς, το ρόλο της βώσιμης ανάπτυξης στην παγκόσμια ναυτιλία, την προοπτική για ένα μέλλον με μειωμένες εκπομπές άνθρακα, αλλά και για τις δράσεις που έχει αναλάβει.

Συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη, η πρωτοβουλία για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία (UNEPFI Sustainable Blue Economy Finance Initiative) προωθεί τόσο την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την εξυπηρέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και την πράσινη συμφωνία (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλος της, η AHHIC συμμετείχε στην έκδοση του πρώτου παγκόσμιου οδηγού για τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, Turning the Tide: How to finance a sustainable ocean recovery, της εργαλειοθήκης, δηλαδή, που αναδεικνύει τις πολιτικές που θα πρέπει να αναλάβει η ναυτιλιακή κοινότητα προς την κατεύθυνση αυτή.

"Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν τα απαιτούμενα εργαλεία χρηματοδότησης, επενδύσεων και ασφάλισης για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας. Ειδικά οι ναυτασφαλιστές, με την ιδιαίτερη αίσθηση για την πρόληψη κινδύνου που διαθέτουν, αποτελούν κύριο κομμάτι του παζλ για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι ο Ηλίας Τσακίρης και η American Hellenic Hull αποτελούν ενεργά μέλη της κοινότητάς μας, κι από τους πρώτους συνυπογράφοντες των αρχών χρηματοδότησης για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, την πρώτη διεθνή πρωτοβουλία που συνδέει χρηματοδοτικές ροές με τον στόχο βιωσιμότητας 14 (SDG 14- Life below water)", σημείωσε ο Dennis Fitch, επικεφαλής της πρωτοβουλίας των UNEPFI και Ε.Ε. για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Με τη φιλοδοξία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κινδύνων, η εταιρεία έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, σειρά συνεργασιών μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην πρωτοβουλία των αρχών βιωσιμότητας στην ασφαλιστική αγορά (UNEPFI Principles for Sustainable Insurance) και την εκπόνηση του πρώτου οδηγού βιωσιμότητας για την ασφαλιστική αγορά, "Managing Environmental, Social and Governance risks for non-life business”, αλλά και στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στην ανακύκλωση πλοίων (Ship Recycling Transparency Initiative), ενώ στηρίζει ενεργά τη συμμαχία μηδενικών εκπομπών Net Zero Insurance Alliance, αλλά και το UN Global Compact.

"Ως ναυτασφαλιστές, πρέπει να επενδύσουμε σε βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές για να υποστηρίξουμε τη γαλάζια οικονομία, να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των στελεχών μας, αλλά και της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας. Η ουσιαστική αλλαγή πραγματοποιείται μόνο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, επομένως η σύστασή μας στους συναδέλφους μας σε άλλες εταιρείες είναι να συνυπογράψουν τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και να υιοθετήσουν βέλτιστες βιώσιμες πρακτικές.", δήλωσε ο Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull.